На саммите ЕС-Украина праздновать особо нечего Саммиту нужно будет представить в положительном свете тот факт, что будущие связи ЕС с Украиной - соглашение об ассоциации - остаются под вопросом, так как Нидерланды продолжают размышлять, как им обойтись с апрельским референдумом, на котором население проголосовало за блокирование..