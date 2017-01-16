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The Independent -
Кристофер Стил: супер-шпион или автор сомнительного досье?
Агентство "Рейтер" также сообщило, что г-н Стил произвел впечатление работой, которую он выполнял после ухода из разведывательной службы. Как говорят, он предоставил ФБР информацию о деятельности ФИФА, всемирного руководящего органа футбола.
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BBC - "Би-Би-Си"
"Компрометирующие" утверждения о Трампе. Как и почему мы пришли к этому?
Утверждения о шантажирующей российской записи были сделаны в одном из ряда докладов, написанном бывшим агентом британской разведки, под которым понимается Кристофер Стил. Будучи сотрудником МИ6, он работал в посольстве Британии в Москве, а теперь руководит консалтинговой компанией, консультируя по ведению бизнеса в России. Он разговаривал с рядом своих старых контактных лиц в ФСБ, наследнице КГБ, некоторым заплатив за информацию.
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Hurriyet Daily News -
Турция-Израиль: мирный трубопровод на подходе?
Что касается вывода израильского природного газа на международные рынки, то строительство газопроводов через Турцию выглядит самым прибыльным вариантом по сравнению с другими альтернативами, такими как строительство трубопроводов через Грецию или перевозка газа через СПГ-терминалы.
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The Atlantic -
Доктрина Байдена
Он сказал, что несмотря на безнадежные сегодня отношения между Израилем и США, у Нетаньяху было достаточно доверия к вице-президенту, чтобы попросить его помочь с нормализацией отношений его страны с Турцией, которые были разорваны в 2010 году.
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MEMO - Middle East Monitor -
Израиль заключил соглашение об экспорте природного газа в Европу
Израиль, Кипр и Греция подписали меморандум о строительстве трубопровода для транспортировки природного газа, недавно открытого Израилем в Средиземном море, в Европу, сообщило вчера Quds Press.
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Spiegel online -
Европа боится восточного курса Эрдогана
Террористический акт в Стамбуле снова наглядно демонстрирует внутренний раскол в Турции. В ЕС опасаются усиления отхода страны от Запада - и того, что Турция может оказаться, в конце концов, в лагере России и Китая, по крайней мере, в области безопасности.
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Consortiumnews.com -
Широкое недовольство вызвано "концом экономического роста"
"Событие, о котором речь, это конец мирового экономического роста, что неумолимо приведет к концу централизации (включая глобализацию). Это также будет означать конец существования большинства, и особенно наиболее влиятельных, международных институтов."
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World Socialist Web Site -
Агент немецкой разведки привез в Берлин предполагаемого виновника атаки на рождественскую ярмарку
Предполагаемый преступник Анис Амри готовил свою акцию в буквальном смысле на глазах у властей.
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CBC.ca -
"Невероятный шахматный ход": Путин поставил мат Обаме после маневра с символическими санкциями
Объявленные Обамой санкции являются частью стратегии принять публичное решение о действиях России и российском вмешательстве в избирательный процесс. Это особенно важно в связи с европейским избирательным циклом в следующем году и опасениями, что Москва может захотеть вмешаться и создать нестабильность в Западной Европе.
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Hurriyet Daily News -
Убийца российского посла изменился в полицейской школе: сестра
Она сказала, что ее брат успешно сдал экзамен, чтобы стать телохранителем президента.
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The Spectator -
Войны, которые действительно связаны с нефтью
В марте 2003 года заместитель министра обороны по вопросам политики Пол Вулфовиц сказал Конгрессу, что "мы в реальности имеем дело со страной, которая может профинансировать собственное восстановление", а месяцем позднее Пентагон сделал оценку, что иракская война будет стоить 4 миллиарда долларов. Вместо того, чтобы окупиться, эта война на сегодняшний день стоила США 800 миллиардов долларов.
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The New York Times -
Русские больше не оспаривают олимпийскую допинговую операцию
Россия впервые признает, что ее официальные лица осуществили один из крупнейших сговоров в спортивной истории: масштабную операцию допинга, в которую замешаны многие российские спортсмены, запятнавшую не только зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, но и все олимпийское движение.
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The Atlantic -
Доктрина Обамы
Президент США объясняет свои самые трудные решения в отношении роли Америки в мире.
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Index -
Такой была бы бойня в Алеппо для Будапешта
Русская авиация начала бомбить на площади Францисканцев позиции мятежников и всех, кто ещё влачил жалкое существование средь развалин исторического района Пешта.
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Press TV -
"Иран, Россия и Турция пытаются решить сирийский кризис дипломатическим путем": Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф говорит, что Иран, Россия и Турция начали процесс поиска политического решения сирийского кризиса.
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NEO - New Eastern Outlook - Тони Карталуччи
Убийство российского посла: возмездие, но чье?
Президент США Барак Обама, американское политическое руководство и эксперты, а также сенаторы США заявляли на прошлой неделе о "возмездии" против России за предполагаемый "взлом хакерами" во время президентских выборов в США 2016 года.
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Spiegel online -
Сегодня Алеппо, завтра Идлиб
Владимир Путин после взятия Алеппо становится миротворцем и выступает за прекращение огня в Сирии. Но это всего лишь болтовня. Диктатор Асад уже наметил своей целью следующий оплот повстанцев.
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The Independent - Бетан МакКернан
Египетская полиция арестовала пять человек, использовавших детей для фальшивых фото- и видеосъемок из "Алеппо"
Любительские фотографии и видео, снятые на разрушенном объекте, показывают маленькую девочку в белом платье с красными пятнами и в бинтах, которую расспрашивают о жизни в разрушенном войной сирийском городе.
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Spiegel online -
Саммит беспомощности
Военный крах в Алеппо обнажает бессилие ЕС: на саммите в Брюсселе выяснилось, что Европа едва ли может сделать что-то большее, чем выделять денежную помощь и писать ноты протеста.
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The Washington Post - Энн Апельбаум
Следующая операция России с выборами: Германия
В тайном мире разведки не так часто бывает, что у кого-то есть ясное, совершенно определенное, стопроцентно гарантированное предвидение грядущей операции. Но сейчас в Европе есть один прогноз, который все рады сделать: в 2017 году российское правительство организует открытую кампанию, чтобы повлиять на выборы в Германии.
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Пока не умер, но бьется в судорогах – Трамп намерен задушить Китай
В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что собирается сделать Америку снова великой державой. И для этого он намерен возродить производство, отобрав работу у китайцев.
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Ну, сколько же можно, Россия?! Перестань делать ничего и все равно злить весь мир
Ей Богу, не угомониться никак «российским хакерам», естественно, «работающим на Кремль» и лично на Владимира Владимировича.
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Лизоблюды в большой политике: прощальная ода Пауэр неудачнику Обаме
На своей последней пресс-конференции в качестве постоянного представителя при ООН Саманта Пауэр пропела дифирамбы уходящей администрации Барака Обамы, заявив, что ООН без Америки не способна дать адекватный ответ глобальным вызовам.
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«Простите за Обаму»: Флинн 5 раз звонил в Москву в день введения санкций
Барак Обама продолжает отрываться по полной перед уходом на свалку истории.
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Пусть русские войдут в Сирию! Сирийская оппозиция молит о помощи
Мировая общественность наконец-то дождалась реакции сирийских вооружённых группировок на предстоящие в Астане переговоры.
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Евросоюз решил отдать своих мигрантов Белоруссии
Минск прорубил окно в Россию.
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Без российского газа всё накрылось тазом: Балканы замерзают этой зимой
Вполне возможно, что все совпадения, которые происходят с Европой, есть не что иное, как обыкновенные случайности. Но, знаете, как говорится, случайности не случайны.
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НАТО — странам Прибалтики: С русскими воевать не хотите? Мы вас заставим!
BaltNews.lv регулярно — по нескольку раз в день — публикует западные «страшилки» о российской угрозе странам Прибалтики. Пожалуй, стоит дать слово и противоположной медиастороне.
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Спецслужбы США вчистую проиграли инфовойскам Кремля
Несколько дней назад американские спецслужбы рассекретили полную версию доклада «о вмешательстве России в выборы президента США».
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Прогноз по Украине: ставка проиграна… Все трещит по швам?
Два года назад прозападные политики в Киеве инициировали с подачи Вашингтона майдан под лозунги о евроинтеграции и будущей красивой жизни.
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Путин дал прощальный пинок Обаме
Британский журнал The Economist, как и положено серьезному изданию, на несерьезный доклад о вмешательстве российских хакеров в президентские выборы, внимания не обратил.
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Конец хорошим временам! Фондовые рынки США рухнут после инаугурации Трампа
Победа Дональда Трампа спровоцировала одно из крупнейших ралли на фондовом рынке.
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Русский ответ: глава RT Симоньян поставила на место нацразведку США
Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер позволил себе сделать громкое заявление о том, что деятельность телеканала RT направлена против США. Ответ главреда Маргариты Симоньян не заставил себя ждать.
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Эй, НАТО, так кто ты – стальная птичка или просто «утка»?
Ну, здравствуйте, приехали, а если быть точнее, то прилетели. НАТО, ау! Это что вообще было? Теперь еще и в Альянсе есть смертники? Я, конечно, понимаю, дурной пример заразителен, но чтобы настолько…
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Во Франции «пророк» проснулся: Европа – спаситель мира?
Французское издание Le Figaro пророчит Европе спасение мира от «национального эгоизма» России, США и Китая.
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В Америке лютует зима. Запасы газа на исходе
Рынок природного газа испытал на себе давление в декабре на фоне резкого похолодания. EIA сообщила о неожиданном снижении запасов в течение недели, закончившейся 16 декабря, когда было зафиксировано падение на 209 млрд куб. футов.
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О, Боже, Латвия нас раскусила!
Помните, не так давно Литва истерила по поводу кранов российского производства, с которых наша страна якобы получает всю необходимую информацию о НАТО, телодвижениях его военной техники – уж очень много подозрительных совпадений.
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Раздел Сирии на зоны влияния: о чем лжет Запад?
Агентство Reuters, ссылаясь на «информированные источник», сообщает, что Россия, Турция и Иран планируют поделить Сирию на неофициальные зоны влияния.
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Прибалтика, давай до свидания! Неподъемная цена за ненависть к России
Сколько веревочке не виться, а катастрофа будет. Пожалуй, именно так можно перефразировать известную поговорку применительно к странам Балтии.
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ВКС РФ спешат на помощь: разгром под Аль-Бабом и его последствия
Восточнее Алеппо есть чудное местечко – Аль-Баб. Оно настолько приглянулось боевикам, что все попытки турецкой армии, их приятелей из ССА и курдских отрядов народной самообороны их оттуда выбить уже месяц не могут увенчаться успехом.
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