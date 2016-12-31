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31.12.16   Редакция

Войны, которые действительно связаны с нефтью

(0)
30.12.16   Редакция

О, Боже, Латвия нас раскусила!

(0)

последние за вчера, 31.12.16  
 
19:30   Редакция

Войны, которые действительно связаны с нефтью

(0)
14:01   Редакция

Во Франции «пророк» проснулся: Европа – спаситель мира?

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10:06   Редакция

В Америке лютует зима. Запасы газа на исходе

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Саммиту нужно будет представить в положительном свете тот факт, что будущие связи ЕС с Украиной - соглашение об ассоциации - остаются под вопросом, так как Нидерланды продолжают размышлять, как им обойтись с апрельским референдумом, на котором население проголосовало за блокирование..
 
С самого начала предвыборной кампании Дональд Трамп не поладил с семейством Бушей, одним из самых крупных американских политических семейств.
..
 
Переводные статьи  
  31.12.2016 19:30  
The Spectator -

Войны, которые действительно связаны с нефтью

В марте 2003 года заместитель министра обороны по вопросам политики Пол Вулфовиц сказал Конгрессу, что "мы в реальности имеем дело со страной, которая может профинансировать собственное восстановление", а месяцем позднее Пентагон сделал оценку, что иракская война будет стоить 4 миллиарда долларов. Вместо того, чтобы окупиться, эта война на сегодняшний день стоила США 800 миллиардов долларов.

читали: 206

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  29.12.2016 02:00   Эксклюзив
The New York Times -

Русские больше не оспаривают олимпийскую допинговую операцию
Россия впервые признает, что ее официальные лица осуществили один из крупнейших сговоров в спортивной истории: масштабную операцию допинга, в которую замешаны многие российские спортсмены, запятнавшую не только зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, но и все олимпийское движение.

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  28.12.2016 18:00  
The Atlantic -

Доктрина Обамы
Президент США объясняет свои самые трудные решения в отношении роли Америки в мире.

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  28.12.2016 03:35  
Index -

Такой была бы бойня в Алеппо для Будапешта
Русская авиация начала бомбить на площади Францисканцев позиции мятежников и всех, кто ещё влачил жалкое существование средь развалин исторического района Пешта.

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  25.12.2016 17:30   Эксклюзив
Press TV -

"Иран, Россия и Турция пытаются решить сирийский кризис дипломатическим путем": Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф говорит, что Иран, Россия и Турция начали процесс поиска политического решения сирийского кризиса.

читали: 390

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  25.12.2016 13:00   Эксклюзив
NEO - New Eastern Outlook - Тони Карталуччи

Убийство российского посла: возмездие, но чье?
Президент США Барак Обама, американское политическое руководство и эксперты, а также сенаторы США заявляли на прошлой неделе о "возмездии" против России за предполагаемый "взлом хакерами" во время президентских выборов в США 2016 года.

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  22.12.2016 08:00  
Spiegel online -

Сегодня Алеппо, завтра Идлиб
Владимир Путин после взятия Алеппо становится миротворцем и выступает за прекращение огня в Сирии. Но это всего лишь болтовня. Диктатор Асад уже наметил своей целью следующий оплот повстанцев. 

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  20.12.2016 23:10   Эксклюзив
The Independent - Бетан МакКернан

Египетская полиция арестовала пять человек, использовавших детей для фальшивых фото- и видеосъемок из "Алеппо"
Любительские фотографии и видео, снятые на разрушенном объекте, показывают маленькую девочку в белом платье с красными пятнами и в бинтах, которую расспрашивают о жизни в разрушенном войной сирийском городе.

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  18.12.2016 23:30  
Spiegel online -

Саммит беспомощности
Военный крах в Алеппо обнажает бессилие ЕС: на саммите в Брюсселе выяснилось, что Европа едва ли может сделать что-то большее, чем выделять денежную помощь и писать ноты протеста.

читали: 1022 , обсуждали: 1

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  17.12.2016 19:00  
The Washington Post - Энн Апельбаум

Следующая операция России с выборами: Германия
В тайном мире разведки не так часто бывает, что у кого-то есть ясное, совершенно определенное, стопроцентно гарантированное предвидение грядущей операции. Но сейчас в Европе есть один прогноз, который все рады сделать: в 2017 году российское правительство организует открытую кампанию, чтобы повлиять на выборы в Германии.

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  17.12.2016 14:19  
Aftonbladet -

Русская Нарва может стать поводом к войне
Существует вопрос, который официально не поднимается, но подспудно будоражит умы в Эстонии. Он незримо ощущается в разговорах о языке и гражданстве. Тот самый, что нервирует таллинских политиков и заставляет их следить за своими высказываниями.

читали: 1492 , обсуждали: 3

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  16.12.2016 02:53  
-

Сатанинское ритуальное насилие над детьми, практикуемое на американских военных базах
"...На территории 30 военных баз были раскрыты случаи жестокого обращения с детьми. Дети рассказывали ужасающие истории, ставшие для них обыденностью. Они стали жертвами ритуального насилия..."

читали: 2779

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  15.12.2016 15:50  
World Socialist Web Site -

За утверждениями о хакерском взломе скрывается взрывной конфликт из-за политики США в отношении России

В последние три дня конфликт внутри правящей американской элиты, в центре которого находится Россия, вылился в публичные взаимные обвинения.

читали: 1025 , обсуждали: 5

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  14.12.2016 15:20  
Wiener Zeitung -

«Путин дискредитирует роль Германии в ОБСЕ»
В.Путин во время Международного экономического форума согласился с задействованием вооруженных наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Но тайная сторона Путина дает спецслужбам приказ любыми способами тормозить инициативы Германии по урегулированию ситуации.

читали: 1411 , обсуждали: 5

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  12.12.2016 06:23  
-

ОСТРОВ КОРОЛЕВЫ ТЬМЫ. Педофилия и Сатанизм в высших эшелонах власти Великобритании
«...В Лондоне расследовали показания, данные подростком о том, как члены Кабинета министров брали его «в аренду» и совершали насилие над ним. Богатые и влиятельные люди, некоторые из них прилетали на специально организованные оргии из Европы...»

читали: 4781

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  11.12.2016 14:00  
The Daily Star - Агентство "Франс Пресс"

Российская атака вынудила ИГИЛ уйти из Пальмиры: активисты
Российский воздушный удар уничтожил множество бойцов ИГИЛ в сирийской Пальмире в воскресенье и вынудил других отступить через несколько часов после того, как они снова вошли в древний город, сообщили Москва и активисты. 

читали: 1130

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  09.12.2016 09:00  
Bloomberg.com -

Самое длительное снижение британской заработной платы с 1860-х годов
Карни сказал, что экономистам нужно признать "реалии неодинакового выигрыша от торговли и технологий", а также улучшить соотношение реформ, кредитно-денежной и бюджетной политики и перейти к более всеохватной модели, при которой "каждый заинтересован в глобализации". 

читали: 719

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  06.12.2016 14:50   Эксклюзив
Al Monitor -

Путин не ждет Трампа, чтобы использовать преимущество в Сирии
Хотя избранный президент США Дональд Трамп дал понять, что он готов работать с Россией, чтобы закончить войну в Сирии, российский президент Владимир Путин ничего не принимает на веру.

читали: 1553 , обсуждали: 6

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  04.12.2016 13:10   Эксклюзив
Рейтер -

Польша и Украина будут вместе противодействовать ЕС по "Северному потоку-2" и OPAL
Польша и Украина планируют совместными усилиями заблокировать проекты, которые могут привести к тому, что российский "Газпром" получит больший доступ на европейский газовый рынок в обход Украины, сказал в пятницу украинский президент Петро Порошенко.

читали: 1032 , обсуждали: 2

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  03.12.2016 11:40   Эксклюзив
CNNMoney.com - редакционная

Хакеры украли 2 миллиарда рублей у российского центрального банка
Атака имеет некоторое сходство с недавней серией ограблений, направленных против мировой финансовой системы.

читали: 1031 , обсуждали: 18

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Русскоязычные статьи  
  31.12.2016 14:01  
-

Во Франции «пророк» проснулся: Европа – спаситель мира?
Французское издание Le Figaro пророчит Европе спасение мира от «национального эгоизма» России, США и Китая.

читали: 601

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  31.12.2016 10:06  
-

В Америке лютует зима. Запасы газа на исходе
Рынок природного газа испытал на себе давление в декабре на фоне резкого похолодания. EIA сообщила о неожиданном снижении запасов в течение недели, закончившейся 16 декабря, когда было зафиксировано падение на 209 млрд куб. футов.

читали: 1653

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  30.12.2016 19:42  
-

О, Боже, Латвия нас раскусила!
Помните, не так давно Литва истерила по поводу кранов российского производства, с которых наша страна якобы получает всю необходимую информацию о НАТО, телодвижениях его военной техники – уж очень много подозрительных совпадений.

читали: 5569 , обсуждали: 2

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  30.12.2016 16:30  
-

Раздел Сирии на зоны влияния: о чем лжет Запад?
Агентство Reuters, ссылаясь на «информированные источник», сообщает, что Россия, Турция и Иран планируют поделить Сирию на неофициальные зоны влияния.

читали: 324

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  30.12.2016 11:32  
-

Прибалтика, давай до свидания! Неподъемная цена за ненависть к России
Сколько веревочке не виться, а катастрофа будет. Пожалуй, именно так можно перефразировать известную поговорку применительно к странам Балтии.

читали: 12871 , обсуждали: 5

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  27.12.2016 20:20  
-

ВКС РФ спешат на помощь: разгром под Аль-Бабом и его последствия
Восточнее Алеппо есть чудное местечко – Аль-Баб. Оно настолько приглянулось боевикам, что все попытки турецкой армии, их приятелей из ССА и курдских отрядов народной самообороны их оттуда выбить уже месяц не могут увенчаться успехом.

читали: 1133 , обсуждали: 2

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  27.12.2016 16:35  
-

Закройте рты, сукины дети!
Не начинают с таких слов, конечно, журналисты, публицисты свои тексты, но, простите, когда приличных слов подобрать не получается, впереди паровоза «здравого смысла» лезут одни эмоции.

читали: 3565 , обсуждали: 3

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  27.12.2016 11:21  
-

Перестаньте дразнить медведя
Один из наиболее серьезных кризисов, стоящих перед Западом, тем не менее в наименьшей степени вызван необходимостью. Он состоит в опасном ухудшении отношений с Россией, которая является по-прежнему страной, которую невозможно игнорировать.

читали: 1635

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  26.12.2016 20:16  
-

Кабинет новый, а «гибридная война» старая
Редакцией портала «ПолитПазл» была поставлена цель – осветить максимально объемно ту неприятную ситуацию, которая имеет место быть на данный момент – наличие целенаправленных действий, которые бы, так или иначе, порождали рост русофобии в мире.

читали: 676

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  26.12.2016 16:47  
-

Поляки разрывают Украину изнутри
Во Львове состоялся форум местной польской общины. Участники форума требовали экономической автономии региона для его последующей интеграции с Польшей.

читали: 1537 , обсуждали: 2

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  26.12.2016 12:16  
-

Обама решил попробовать силы в Азии, но корейцы не хотят Пан Ги Муна в президенты
Южнокорейские журналисты внезапно ополчились на действующего генерального секретаря ООН, раскопав сведения о взятках, кои имели место быть в 2005-07 годах. А что ж столько лет молчали?

читали: 3065 , обсуждали: 2

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  25.12.2016 18:44  
-

Президент Чехии пожелал народу страны опасной жизни
Не знаю о чем думал президент Чехии Милош Земан, но желать стране опасности, риска и прочих радостей в такое неспокойное время  - это не очень разумно.

читали: 749

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  24.12.2016 18:48  
-

Россия и Китай воздвигают новые мосты
Свершилось! Строительство автомобильного моста через Амур Благовещенск — Хэйхэ началось в районе села Каникурган Амурской области. Строительство моста обсуждали 20 лет!

читали: 664

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  23.12.2016 20:11  
-

Обама наносит «последний удар» по Израилю
Соединенные Штаты не намерены ветировать «антиизраильскую» резолюцию, голосование по которой пройдет сегодня в Совете безопасности ООН, передает Reuters 23 декабря.

читали: 1225 , обсуждали: 4

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  23.12.2016 17:12  
-

На Западе предложили Меркель уйти
Ангела Меркель должна уйти, и это единственный способ защитить «либерально-демократический порядок Запада», пишет Маттиас Маттхус, доцент Международной политической экономии в Школе продвинутых международных исследований Университета Джона Хопкинса.

читали: 9334 , обсуждали: 2

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  23.12.2016 11:45  
-

Смена вектора: западные политики стали аккуратнее осуждать Россию
Госминистр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан отказался обвинять Россию в нарушении международного права в Сирии, хотя журналисты клещами вытягивали из политика нужные им слова.

читали: 4551 , обсуждали: 2

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  22.12.2016 19:56  
-

США задабривают союзника возвратом территорий
В(Ф)ашингтон напрягается по самое не хочу. Даже собирается передать в собственность Японии оккупированные до этого территории на Окинаве.

читали: 921

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  22.12.2016 16:26  
-

Миллионы в трубу! Украину ожидает новый дефолт
Как Приватбанк и олигархи подводят Украину к новому дефолту.

читали: 2167

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  22.12.2016 11:40  
-

Вашингтон молит о помощи: силенок не хватило?
Очень «профессионально» поступают Соединенные Штаты: наворотили дел, а теперь вместо того, чтобы за них отвечать самостоятельно, пытаются разделить эту «прекрасную» участь со всеми вокруг. А не чересчур ли вы щедры, уважаемые американцы?

читали: 14907

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  21.12.2016 18:25  
-

Глава МВД Беларуси почтил героев борьбы за единую Грузию...

..открыл посольство и посетил "линию оккупации"

читали: 844 , обсуждали: 3

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