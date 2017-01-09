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Spiegel online -
Европа боится восточного курса Эрдогана
Террористический акт в Стамбуле снова наглядно демонстрирует внутренний раскол в Турции. В ЕС опасаются усиления отхода страны от Запада - и того, что Турция может оказаться, в конце концов, в лагере России и Китая, по крайней мере, в области безопасности.
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Consortiumnews.com -
Широкое недовольство вызвано "концом экономического роста"
"Событие, о котором речь, это конец мирового экономического роста, что неумолимо приведет к концу централизации (включая глобализацию). Это также будет означать конец существования большинства, и особенно наиболее влиятельных, международных институтов."
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World Socialist Web Site -
Агент немецкой разведки привез в Берлин предполагаемого виновника атаки на рождественскую ярмарку
Предполагаемый преступник Анис Амри готовил свою акцию в буквальном смысле на глазах у властей.
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CBC.ca -
"Невероятный шахматный ход": Путин поставил мат Обаме после маневра с символическими санкциями
Объявленные Обамой санкции являются частью стратегии принять публичное решение о действиях России и российском вмешательстве в избирательный процесс. Это особенно важно в связи с европейским избирательным циклом в следующем году и опасениями, что Москва может захотеть вмешаться и создать нестабильность в Западной Европе.
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Hurriyet Daily News -
Убийца российского посла изменился в полицейской школе: сестра
Она сказала, что ее брат успешно сдал экзамен, чтобы стать телохранителем президента.
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The Spectator -
Войны, которые действительно связаны с нефтью
В марте 2003 года заместитель министра обороны по вопросам политики Пол Вулфовиц сказал Конгрессу, что "мы в реальности имеем дело со страной, которая может профинансировать собственное восстановление", а месяцем позднее Пентагон сделал оценку, что иракская война будет стоить 4 миллиарда долларов. Вместо того, чтобы окупиться, эта война на сегодняшний день стоила США 800 миллиардов долларов.
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The New York Times -
Русские больше не оспаривают олимпийскую допинговую операцию
Россия впервые признает, что ее официальные лица осуществили один из крупнейших сговоров в спортивной истории: масштабную операцию допинга, в которую замешаны многие российские спортсмены, запятнавшую не только зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, но и все олимпийское движение.
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The Atlantic -
Доктрина Обамы
Президент США объясняет свои самые трудные решения в отношении роли Америки в мире.
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Index -
Такой была бы бойня в Алеппо для Будапешта
Русская авиация начала бомбить на площади Францисканцев позиции мятежников и всех, кто ещё влачил жалкое существование средь развалин исторического района Пешта.
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Press TV -
"Иран, Россия и Турция пытаются решить сирийский кризис дипломатическим путем": Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф говорит, что Иран, Россия и Турция начали процесс поиска политического решения сирийского кризиса.
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NEO - New Eastern Outlook - Тони Карталуччи
Убийство российского посла: возмездие, но чье?
Президент США Барак Обама, американское политическое руководство и эксперты, а также сенаторы США заявляли на прошлой неделе о "возмездии" против России за предполагаемый "взлом хакерами" во время президентских выборов в США 2016 года.
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Spiegel online -
Сегодня Алеппо, завтра Идлиб
Владимир Путин после взятия Алеппо становится миротворцем и выступает за прекращение огня в Сирии. Но это всего лишь болтовня. Диктатор Асад уже наметил своей целью следующий оплот повстанцев.
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The Independent - Бетан МакКернан
Египетская полиция арестовала пять человек, использовавших детей для фальшивых фото- и видеосъемок из "Алеппо"
Любительские фотографии и видео, снятые на разрушенном объекте, показывают маленькую девочку в белом платье с красными пятнами и в бинтах, которую расспрашивают о жизни в разрушенном войной сирийском городе.
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Spiegel online -
Саммит беспомощности
Военный крах в Алеппо обнажает бессилие ЕС: на саммите в Брюсселе выяснилось, что Европа едва ли может сделать что-то большее, чем выделять денежную помощь и писать ноты протеста.
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The Washington Post - Энн Апельбаум
Следующая операция России с выборами: Германия
В тайном мире разведки не так часто бывает, что у кого-то есть ясное, совершенно определенное, стопроцентно гарантированное предвидение грядущей операции. Но сейчас в Европе есть один прогноз, который все рады сделать: в 2017 году российское правительство организует открытую кампанию, чтобы повлиять на выборы в Германии.
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Aftonbladet -
Русская Нарва может стать поводом к войне
Существует вопрос, который официально не поднимается, но подспудно будоражит умы в Эстонии. Он незримо ощущается в разговорах о языке и гражданстве. Тот самый, что нервирует таллинских политиков и заставляет их следить за своими высказываниями.
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Сатанинское ритуальное насилие над детьми, практикуемое на американских военных базах
"...На территории 30 военных баз были раскрыты случаи жестокого обращения с детьми. Дети рассказывали ужасающие истории, ставшие для них обыденностью. Они стали жертвами ритуального насилия..."
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World Socialist Web Site -
За утверждениями о хакерском взломе скрывается взрывной конфликт из-за политики США в отношении России
В последние три дня конфликт внутри правящей американской элиты, в центре которого находится Россия, вылился в публичные взаимные обвинения.
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Wiener Zeitung -
«Путин дискредитирует роль Германии в ОБСЕ»
В.Путин во время Международного экономического форума согласился с задействованием вооруженных наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Но тайная сторона Путина дает спецслужбам приказ любыми способами тормозить инициативы Германии по урегулированию ситуации.
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ОСТРОВ КОРОЛЕВЫ ТЬМЫ. Педофилия и Сатанизм в высших эшелонах власти Великобритании
«...В Лондоне расследовали показания, данные подростком о том, как члены Кабинета министров брали его «в аренду» и совершали насилие над ним. Богатые и влиятельные люди, некоторые из них прилетали на специально организованные оргии из Европы...»
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Путин дал прощальный пинок Обаме
Британский журнал The Economist, как и положено серьезному изданию, на несерьезный доклад о вмешательстве российских хакеров в президентские выборы, внимания не обратил.
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Конец хорошим временам! Фондовые рынки США рухнут после инаугурации Трампа
Победа Дональда Трампа спровоцировала одно из крупнейших ралли на фондовом рынке.
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Русский ответ: глава RT Симоньян поставила на место нацразведку США
Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер позволил себе сделать громкое заявление о том, что деятельность телеканала RT направлена против США. Ответ главреда Маргариты Симоньян не заставил себя ждать.
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Эй, НАТО, так кто ты – стальная птичка или просто «утка»?
Ну, здравствуйте, приехали, а если быть точнее, то прилетели. НАТО, ау! Это что вообще было? Теперь еще и в Альянсе есть смертники? Я, конечно, понимаю, дурной пример заразителен, но чтобы настолько…
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Во Франции «пророк» проснулся: Европа – спаситель мира?
Французское издание Le Figaro пророчит Европе спасение мира от «национального эгоизма» России, США и Китая.
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В Америке лютует зима. Запасы газа на исходе
Рынок природного газа испытал на себе давление в декабре на фоне резкого похолодания. EIA сообщила о неожиданном снижении запасов в течение недели, закончившейся 16 декабря, когда было зафиксировано падение на 209 млрд куб. футов.
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О, Боже, Латвия нас раскусила!
Помните, не так давно Литва истерила по поводу кранов российского производства, с которых наша страна якобы получает всю необходимую информацию о НАТО, телодвижениях его военной техники – уж очень много подозрительных совпадений.
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Раздел Сирии на зоны влияния: о чем лжет Запад?
Агентство Reuters, ссылаясь на «информированные источник», сообщает, что Россия, Турция и Иран планируют поделить Сирию на неофициальные зоны влияния.
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Прибалтика, давай до свидания! Неподъемная цена за ненависть к России
Сколько веревочке не виться, а катастрофа будет. Пожалуй, именно так можно перефразировать известную поговорку применительно к странам Балтии.
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ВКС РФ спешат на помощь: разгром под Аль-Бабом и его последствия
Восточнее Алеппо есть чудное местечко – Аль-Баб. Оно настолько приглянулось боевикам, что все попытки турецкой армии, их приятелей из ССА и курдских отрядов народной самообороны их оттуда выбить уже месяц не могут увенчаться успехом.
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Закройте рты, сукины дети!
Не начинают с таких слов, конечно, журналисты, публицисты свои тексты, но, простите, когда приличных слов подобрать не получается, впереди паровоза «здравого смысла» лезут одни эмоции.
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Перестаньте дразнить медведя
Один из наиболее серьезных кризисов, стоящих перед Западом, тем не менее в наименьшей степени вызван необходимостью. Он состоит в опасном ухудшении отношений с Россией, которая является по-прежнему страной, которую невозможно игнорировать.
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Кабинет новый, а «гибридная война» старая
Редакцией портала «ПолитПазл» была поставлена цель – осветить максимально объемно ту неприятную ситуацию, которая имеет место быть на данный момент – наличие целенаправленных действий, которые бы, так или иначе, порождали рост русофобии в мире.
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Поляки разрывают Украину изнутри
Во Львове состоялся форум местной польской общины. Участники форума требовали экономической автономии региона для его последующей интеграции с Польшей.
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Обама решил попробовать силы в Азии, но корейцы не хотят Пан Ги Муна в президенты
Южнокорейские журналисты внезапно ополчились на действующего генерального секретаря ООН, раскопав сведения о взятках, кои имели место быть в 2005-07 годах. А что ж столько лет молчали?
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Президент Чехии пожелал народу страны опасной жизни
Не знаю о чем думал президент Чехии Милош Земан, но желать стране опасности, риска и прочих радостей в такое неспокойное время - это не очень разумно.
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Россия и Китай воздвигают новые мосты
Свершилось! Строительство автомобильного моста через Амур Благовещенск — Хэйхэ началось в районе села Каникурган Амурской области. Строительство моста обсуждали 20 лет!
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Обама наносит «последний удар» по Израилю
Соединенные Штаты не намерены ветировать «антиизраильскую» резолюцию, голосование по которой пройдет сегодня в Совете безопасности ООН, передает Reuters 23 декабря.
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На Западе предложили Меркель уйти
Ангела Меркель должна уйти, и это единственный способ защитить «либерально-демократический порядок Запада», пишет Маттиас Маттхус, доцент Международной политической экономии в Школе продвинутых международных исследований Университета Джона Хопкинса.
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Смена вектора: западные политики стали аккуратнее осуждать Россию
Госминистр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан отказался обвинять Россию в нарушении международного права в Сирии, хотя журналисты клещами вытягивали из политика нужные им слова.
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