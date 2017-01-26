Как Федеральный резервный банк Нью-Йорка совершил ошибку в отношении кражи денег у Банка Бангладеш Когда хакеры попытались украсть почти 1 миллиард долларов из центрального банка Бангладеш, Федеральный резервный банк Нью-Йорка не заметил настораживающие признаки и почти позволил уйти всем деньгам. В статье представлена информация из первых рук о том, что произошло...