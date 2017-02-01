The Atlantic -

Он сказал, что несмотря на безнадежные сегодня отношения между Израилем и США, у Нетаньяху было достаточно доверия к вице-президенту, чтобы попросить его помочь с нормализацией отношений его страны с Турцией, которые были разорваны в 2010 году.

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