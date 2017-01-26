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Business Insider - Агентство "Рейтер"
Украина требует, чтобы ее мнение было представлено на любых российско-американских переговорах об окончании конфликта на ее территории
Украина, которая воюет с про-российскими сепаратистами в своем восточном регионе Донбасс в течение почти трех лет, обеспокоена, что президент США Дональд Трамп исключит Киев из любых мирных переговоров в связи с тем, что он стремится улучшить отношения с Москвой.
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Родственники жертв рейса МН17 хотят нового расследования после идентификации фрагмента кости
Это последовало после сообщений об обнаружении части человеческой кости нидерландским журналистом, который посетил место крушения ранее в этом месяце.
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NEO - New Eastern Outlook - Уильям Ф. Энгдаль
Не является ли Трамп неофициальным представителем Генри Киссинджера и Ко.?
Какова цель Киссинджера? Явно не какой-то "многополярный мир", уважающий национальный суверенитет, как он утверждает, можете быть уверены. Цель Киссинджера - исподволь разрушить растущую двустороннюю ось между Китаем и Россией, угрожающую глобальному господству США.
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Bloomberg.com -
Джордж Сорос о Европе, России и Дональде Трампе
Председатель фонда Soros Fund Management Джордж Сорос обсуждает опасность распада Европейского Союза и то, почему принципы открытого общества нуждаются в защите. Он беседует с Франсин Лака из "Блумберг" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.
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Telegraph - Эмброуз Эванс-Причард
Господство доллара сохраняется по мере роста его доли в глобальных сделках
Американский доллар укрепляет свою хватку на глобальной финансовой системе за счет евро, укрепляя американское господство и делая ФРС более влиятельной, чем когда-либо в истории.
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Global Times - Агентство "Синьхуа"
Фейсбук усиливает борьбу с фальшивыми новостями
Компания Facebook, Inc. заявила в четверг, что она наращивает усилия против фальшивых новостей и фабрикаций, тестируя несколько способов, чтобы упростить возможность сообщить о фейке, если пользователи увидят такой фальшивый материал в соцсети.
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The Independent -
Кристофер Стил: супер-шпион или автор сомнительного досье?
Агентство "Рейтер" также сообщило, что г-н Стил произвел впечатление работой, которую он выполнял после ухода из разведывательной службы. Как говорят, он предоставил ФБР информацию о деятельности ФИФА, всемирного руководящего органа футбола.
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BBC - "Би-Би-Си"
"Компрометирующие" утверждения о Трампе. Как и почему мы пришли к этому?
Утверждения о шантажирующей российской записи были сделаны в одном из ряда докладов, написанном бывшим агентом британской разведки, под которым понимается Кристофер Стил. Будучи сотрудником МИ6, он работал в посольстве Британии в Москве, а теперь руководит консалтинговой компанией, консультируя по ведению бизнеса в России. Он разговаривал с рядом своих старых контактных лиц в ФСБ, наследнице КГБ, некоторым заплатив за информацию.
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Hurriyet Daily News -
Турция-Израиль: мирный трубопровод на подходе?
Что касается вывода израильского природного газа на международные рынки, то строительство газопроводов через Турцию выглядит самым прибыльным вариантом по сравнению с другими альтернативами, такими как строительство трубопроводов через Грецию или перевозка газа через СПГ-терминалы.
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The Atlantic -
Доктрина Байдена
Он сказал, что несмотря на безнадежные сегодня отношения между Израилем и США, у Нетаньяху было достаточно доверия к вице-президенту, чтобы попросить его помочь с нормализацией отношений его страны с Турцией, которые были разорваны в 2010 году.
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MEMO - Middle East Monitor -
Израиль заключил соглашение об экспорте природного газа в Европу
Израиль, Кипр и Греция подписали меморандум о строительстве трубопровода для транспортировки природного газа, недавно открытого Израилем в Средиземном море, в Европу, сообщило вчера Quds Press.
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Spiegel online -
Европа боится восточного курса Эрдогана
Террористический акт в Стамбуле снова наглядно демонстрирует внутренний раскол в Турции. В ЕС опасаются усиления отхода страны от Запада - и того, что Турция может оказаться, в конце концов, в лагере России и Китая, по крайней мере, в области безопасности.
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Consortiumnews.com -
Широкое недовольство вызвано "концом экономического роста"
"Событие, о котором речь, это конец мирового экономического роста, что неумолимо приведет к концу централизации (включая глобализацию). Это также будет означать конец существования большинства, и особенно наиболее влиятельных, международных институтов."
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World Socialist Web Site -
Агент немецкой разведки привез в Берлин предполагаемого виновника атаки на рождественскую ярмарку
Предполагаемый преступник Анис Амри готовил свою акцию в буквальном смысле на глазах у властей.
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CBC.ca -
"Невероятный шахматный ход": Путин поставил мат Обаме после маневра с символическими санкциями
Объявленные Обамой санкции являются частью стратегии принять публичное решение о действиях России и российском вмешательстве в избирательный процесс. Это особенно важно в связи с европейским избирательным циклом в следующем году и опасениями, что Москва может захотеть вмешаться и создать нестабильность в Западной Европе.
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Hurriyet Daily News -
Убийца российского посла изменился в полицейской школе: сестра
Она сказала, что ее брат успешно сдал экзамен, чтобы стать телохранителем президента.
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The Spectator -
Войны, которые действительно связаны с нефтью
В марте 2003 года заместитель министра обороны по вопросам политики Пол Вулфовиц сказал Конгрессу, что "мы в реальности имеем дело со страной, которая может профинансировать собственное восстановление", а месяцем позднее Пентагон сделал оценку, что иракская война будет стоить 4 миллиарда долларов. Вместо того, чтобы окупиться, эта война на сегодняшний день стоила США 800 миллиардов долларов.
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The New York Times -
Русские больше не оспаривают олимпийскую допинговую операцию
Россия впервые признает, что ее официальные лица осуществили один из крупнейших сговоров в спортивной истории: масштабную операцию допинга, в которую замешаны многие российские спортсмены, запятнавшую не только зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, но и все олимпийское движение.
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The Atlantic -
Доктрина Обамы
Президент США объясняет свои самые трудные решения в отношении роли Америки в мире.
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Index -
Такой была бы бойня в Алеппо для Будапешта
Русская авиация начала бомбить на площади Францисканцев позиции мятежников и всех, кто ещё влачил жалкое существование средь развалин исторического района Пешта.
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«Русская болезнь» в немецких СМИ: нефтезависимость снизилась, но что дальше?
Обозреватель немецкого издания Die Welt Эдуард Штайнер рассуждает о недугах экономики России
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Страны НАТО теряют Нидерланды
Два дня назад, прямо на следующий день после начала слёта представителей правых партий Европы и сочувствующих им евроскептиков в Кобленце, премьер Нидерландов опубликовал открытое письмо к согражданам.
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Новая политика ЕС. Оправится ли союз после двойного удара?
Перестройка – термин в большей степени присущ советской эпохе, но именно это ожидает в ближайшее время Европейский союз, который уже потерпел несколько сокрушительных поражений, но устоял, однако едва ли выстоит ещё один подобный раунд.
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Трамп и Флинн — кандидаты в немецкие «клещи»
Несомненный экономический лидер ЕС очень старается сосредоточить политический контроль в берлинских руках. Само собой, предлагаются руки Меркель. Поскольку не секрет, что командует этими руками часть политического класса США.
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Deutsche Welle - редакционная
Эксперты ЕС предостерегли от влияния Кремля на выборы в Европе
Эксперты внешнеполитической службы ЕС зафиксировали 2,5 тысячи примеров дезинформации со стороны РФ и предостерегли от влияния Кремля на выборы в Европе.
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Russia Today - Редакция сайта
Российский министр сельского хозяйства обсудил с главой Минсельхоза Германии торговые ограничения
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв провёл переговоры с немецким коллегой Кристианом Шмидтом, в ходе которых стороны обсудили вопрос торговых ограничений, связанных с санкциями.
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Ростислав Ищенко объяснил, почему Украина не получит европейские танки и солдат
Известный политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы слушателей канала «АТО Донецк» в Zello, прокомментировал возможность поставки на Украину западного вооружения, включая тяжёлую технику, и солдат.
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Изгнание из рая: Европейцы боятся навсегда потерять российский рынок
Россия преодолела негативные последствия санкций, в то время как европейские производители продолжают терпеть убытки от российских контрмер...
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Мистер президент, не подведите «жителей мира»
Официальная часть инаугурации уже закончилась. Весь мир наблюдал за онлайн трансляцией, ведь данное событие нельзя назвать рядовым. Политики разных стран ждут слов Трампа относительно дальнейшего сотрудничества с США.
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Вассерман о письме Путину: для разгона Майдана не нужны были войска
На этой неделе генпрокурор Украины Луценко заявил, что было найдено некое письмо от Виктора Януковича к Владимиру Путину, с просьбой ввести на Украину российские войска.
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Пентагон попался на координации атак боевиков ИГИЛ на Дейр-эз-Зор
В последнее время основное внимание сосредоточено на операциях, осуществляемых в зоне стратегического города Дейр-эз-Зор, который расположен в одноименной сирийской провинции.
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Новый тренд Польши: никогда украинец не будет поляку братом
Как известно на Украине в феврале запланировано внесение в Верховную Раду законопроекта о юридической реабилитации «героев» ОУН-УПА (организации, запрещенные на территории РФ).
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Вассерман рассказал, почему Запад не говорит правду о «Кузнецове»
По информации западных СМИ, за два месяца нахождения ТАВКР «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море палубная авиация совершила всего 154 боевых вылета с его палубы. Что, по их мнению, говорит о крайне ограниченных возможностях корабельной авиагруппы.
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Карта Порошенко бита: коррупция затмила русофобию
Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский заявил, что карта русофобии, разыгрываемая Порошенко, отныне не работает.
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Интересант - Алексей Николаев
Бухгалтерия "Исаакиевского собора"
По мнению «Интересанта», в расходах ГМП «Исаакиевский собор» должна разобраться Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга.
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Лизоблюды в большой политике: прощальная ода Пауэр неудачнику Обаме
На своей последней пресс-конференции в качестве постоянного представителя при ООН Саманта Пауэр пропела дифирамбы уходящей администрации Барака Обамы, заявив, что ООН без Америки не способна дать адекватный ответ глобальным вызовам.
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«Простите за Обаму»: Флинн 5 раз звонил в Москву в день введения санкций
Барак Обама продолжает отрываться по полной перед уходом на свалку истории.
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Пусть русские войдут в Сирию! Сирийская оппозиция молит о помощи
Мировая общественность наконец-то дождалась реакции сирийских вооружённых группировок на предстоящие в Астане переговоры.
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Евросоюз решил отдать своих мигрантов Белоруссии
Минск прорубил окно в Россию.
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Без российского газа всё накрылось тазом: Балканы замерзают этой зимой
Вполне возможно, что все совпадения, которые происходят с Европой, есть не что иное, как обыкновенные случайности. Но, знаете, как говорится, случайности не случайны.
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