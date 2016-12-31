На саммите ЕС-Украина праздновать особо нечего Саммиту нужно будет представить в положительном свете тот факт, что будущие связи ЕС с Украиной - соглашение об ассоциации - остаются под вопросом, так как Нидерланды продолжают размышлять, как им обойтись с апрельским референдумом, на котором население проголосовало за блокирование.. Когда Буши играют против Трампа С самого начала предвыборной кампании Дональд Трамп не поладил с семейством Бушей, одним из самых крупных американских политических семейств.

..