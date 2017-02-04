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04.02.17   Редакция

Алеппо: после пяти лет войны возвращается нормальная жизнь

(0)
 
02.02.17   Редакция

Глава ЕС рассматривает заявления Трампа как угрозы

(0)
 
01.02.17  

Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность эскалацией насилия на востоке Украины

(0)

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"Событие, о котором речь, это конец мирового экономического роста, что неумолимо приведет к концу централизации (включая глобализацию). Это также будет означать конец существования большинства, и особенно наиболее влиятельных, международных институтов."..
 
Президент США объясняет свои самые трудные решения в отношении роли Америки в мире.
..
 
Переводные статьи  
  00:51  
-

Алеппо: после пяти лет войны возвращается нормальная жизнь
Алеппо: после пяти лет войны возвращается нормальная жизнь

читали: 93

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  02.02.2017 21:30  
The Washington Post - Агентство "Ассошиэйтед Пресс"

Глава ЕС рассматривает заявления Трампа как угрозы
В письме к 27 лидерам ЕС перед саммитом в пятницу на Мальте президент ЕС Дональд Туск упомянул администрацию Трампа как часть внешней «угрозы» вместе с Китаем, Россией, радикальным Исламом, войной и террором.

читали: 149

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  02.02.2017 09:30   Эксклюзив
Yahoo! News - Агентство "Рейтер"

США помогли заключить сделку, чтобы продолжить битву за Мосул

С тех пор, как была заключена сделка по нефти Киркука, курды в конфиденциальном порядке пообещали не пускать силы "пешмерга" в сам Мосул, одновременно позволив иракцам использовать территорию, которую они контролируют в настоящий момент вокруг города, чтобы развернуть войска для наступления.

читали: 136

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  31.01.2017 19:50   Эксклюзив
Al Monitor -

Международные нефтяные компании уходят из Курдистана
Крупнейшие нефтяные компании отказываются от поиска нефти и газа в Иракском Курдистане из-за падения цен на нефть и вытекающих из контрактов проблем с региональным правительством. 

читали: 202

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  30.01.2017 18:30  
Telegraph -

Россия атакует французские, голландские и германские выборы фальшивыми новостями, предупреждает целевая группа ЕС
ЕС, по сообщениям, выделяет больше финансовых средств своей целевой группе East StratCom, чтобы противодействовать дезинформации в условиях опасений, что Россия нацелится на выборы во Франции, Германии и Нидерландах. 

читали: 473 , обсуждали: 5

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  30.01.2017 07:00   Эксклюзив
Irish Times -

Чехи запустили отдел по борьбе с пропагандой с прицелом на Россию
Чешская Республика запустила специальное правительственное подразделение по противодействию терроризму и таким "гибридным" угрозам как фальшивые новости и пропаганда. 

читали: 375 , обсуждали: 7

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  27.01.2017 23:30  
Washington's blog -

Как развалилась история Crowdstrike о русских хакерах - познакомьтесь с Fancy Bear
Американская компания Crowdstrike, нанятая Национальным демократическим комитетом, объявила, что НДК был взломан хакерами и обвинила в этом российское правительство. Автор представляет подробное расследование этой истории, в которой, по его мнению, участвовали украинские хакеры, украинская разведка и американские члены ОУН(б).

читали: 820

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  26.01.2017 13:00  
Business Insider - Агентство "Рейтер"

Украина требует, чтобы ее мнение было представлено на любых российско-американских переговорах об окончании конфликта на ее территории
Украина, которая воюет с про-российскими сепаратистами в своем восточном регионе Донбасс в течение почти трех лет, обеспокоена, что президент США Дональд Трамп исключит Киев из любых мирных переговоров в связи с тем, что он стремится улучшить отношения с Москвой. 

читали: 536 , обсуждали: 3

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  26.01.2017 08:00  
-

Родственники жертв рейса МН17 хотят нового расследования после идентификации фрагмента кости
Это последовало после сообщений об обнаружении части человеческой кости нидерландским журналистом, который посетил место крушения ранее в этом месяце.

читали: 826 , обсуждали: 1

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  25.01.2017 15:00  
NEO - New Eastern Outlook - Уильям Ф. Энгдаль

Не является ли Трамп неофициальным представителем Генри Киссинджера и Ко.?
Какова цель Киссинджера? Явно не какой-то "многополярный мир", уважающий национальный суверенитет, как он утверждает, можете быть уверены. Цель Киссинджера - исподволь разрушить растущую двустороннюю ось между Китаем и Россией, угрожающую глобальному господству США.

читали: 965 , обсуждали: 6

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  20.01.2017 16:50  
Bloomberg.com -

Джордж Сорос о Европе, России и Дональде Трампе
Председатель фонда Soros Fund Management Джордж Сорос обсуждает опасность распада Европейского Союза и то, почему принципы открытого общества нуждаются в защите. Он беседует с Франсин Лака из "Блумберг" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

читали: 2007 , обсуждали: 2

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  20.01.2017 14:00  
Telegraph - Эмброуз Эванс-Причард

Господство доллара сохраняется по мере роста его доли в глобальных сделках
Американский доллар укрепляет свою хватку на глобальной финансовой системе за счет евро, укрепляя американское господство и делая ФРС более влиятельной, чем когда-либо в истории.

читали: 437

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  16.01.2017 23:30  
Global Times - Агентство "Синьхуа"

Фейсбук усиливает борьбу с фальшивыми новостями
Компания Facebook, Inc. заявила в четверг, что она наращивает усилия против фальшивых новостей и фабрикаций, тестируя несколько способов, чтобы упростить возможность сообщить о фейке, если пользователи увидят такой фальшивый материал в соцсети.

читали: 497

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  15.01.2017 21:00  
The Independent -

Кристофер Стил: супер-шпион или автор сомнительного досье?
Агентство "Рейтер" также сообщило, что г-н Стил произвел впечатление работой, которую он выполнял после ухода из разведывательной службы. Как говорят, он предоставил ФБР информацию о деятельности ФИФА, всемирного руководящего органа футбола.

читали: 674 , обсуждали: 2

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  13.01.2017 16:00  
BBC - "Би-Би-Си"

"Компрометирующие" утверждения о Трампе. Как и почему мы пришли к этому?
Утверждения о шантажирующей российской записи были сделаны в одном из ряда докладов, написанном бывшим агентом британской разведки, под которым понимается Кристофер Стил. Будучи сотрудником МИ6, он работал в посольстве Британии в Москве, а теперь руководит консалтинговой компанией, консультируя по ведению бизнеса в России. Он разговаривал с рядом своих старых контактных лиц в ФСБ, наследнице КГБ, некоторым заплатив за информацию. 

читали: 867 , обсуждали: 8

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  11.01.2017 23:00  
Hurriyet Daily News -

Турция-Израиль: мирный трубопровод на подходе?
Что касается вывода израильского природного газа на международные рынки, то строительство газопроводов через Турцию выглядит самым прибыльным вариантом по сравнению с другими альтернативами, такими как строительство трубопроводов через Грецию или перевозка газа через СПГ-терминалы.

читали: 536

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  11.01.2017 17:00  
The Atlantic -

Доктрина Байдена
Он сказал, что несмотря на безнадежные сегодня отношения между Израилем и США, у Нетаньяху было достаточно доверия к вице-президенту, чтобы попросить его помочь с нормализацией отношений его страны с Турцией, которые были разорваны в 2010 году.

читали: 559

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  10.01.2017 14:50   Эксклюзив
MEMO - Middle East Monitor -

Израиль заключил соглашение об экспорте природного газа в Европу
Израиль, Кипр и Греция подписали меморандум о строительстве трубопровода для транспортировки природного газа, недавно открытого Израилем в Средиземном море, в Европу, сообщило вчера Quds Press. 

читали: 840 , обсуждали: 1

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  09.01.2017 14:00   Эксклюзив
Spiegel online -

Европа боится восточного курса Эрдогана
Террористический акт в Стамбуле снова наглядно демонстрирует внутренний раскол в Турции. В ЕС опасаются усиления отхода страны от Запада - и того, что Турция может оказаться, в конце концов, в лагере России и Китая, по крайней мере, в области безопасности.

читали: 823 , обсуждали: 4

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  07.01.2017 14:30  
Consortiumnews.com -

Широкое недовольство вызвано "концом экономического роста"
"Событие, о котором речь, это конец мирового экономического роста, что неумолимо приведет к концу централизации (включая глобализацию). Это также будет означать конец существования большинства, и особенно наиболее влиятельных, международных институтов."

читали: 5091 , обсуждали: 2

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Русскоязычные статьи  
  01.02.2017 12:50  
Deutsche Welle - Редакция Deutsche Welle

Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность эскалацией насилия на востоке Украины
Между тем специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что в обострении ситуации виноваты обе стороны.

читали: 259 , обсуждали: 2

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  31.01.2017 09:09  
-

Д. Трамп и его социализм в отдельных Соединённых Штатах Америки
   Выборы в США прошли. Президент Д. Трамп выступил с иннаугурационной речью. Почему выбрали Д. Трампа? Что будет дальше – посмотрим на это с позиции теории.

читали: 461 , обсуждали: 2

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  28.01.2017 12:59  
-

У Лаврова в ФРГ новый собеседник, у США - подружка

В чрезвычайно ответственный момент ФРГ сменила главу внешнеполитического ведомства. В старых долгах Германии остались манипуляции на Украине и сдача Януковича, поддержка укрохунты, кровь Донбасса, тотальная ложь СМИ и дезинформация сограждан.

читали: 1847 , обсуждали: 2

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  27.01.2017 21:18  
-

Германия: Запад не решит сирийский конфликт
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказал сомнения в том, что Запад выбрал правильную стратегию в сирийском конфликте.  

читали: 625

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  27.01.2017 20:17  
-

Президент США в битве за медиа: кто кого?
Сегодня пишут, что Трамп надеется поладить с Россией. Но первым делом он должен поладить с собственными СМИ. Не «своими» карманными, а американскими или даже мировыми американозависимыми.

читали: 459

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  27.01.2017 17:55  
-

Батька съехал с катушек, или как Лукашенко симпатизирует «братской Украине» в её борьбе за «независимость»

Знаменитый государственный лидер Белоруссии Александр Лукашенко, он же «Батька», сделал вчера сенсационное и шокирующее (по крайней мере, для россиян) заявление.

читали: 13659 , обсуждали: 3

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  27.01.2017 12:19  
-

Кандидат в президенты Франции может сойти с дистанции
Один из лидеров президентской гонки во Франции может сойти с дистанции уже в ближайшем будущем. Полиция подозревает его в совершении особо тяжкого экономического преступления.

читали: 2844 , обсуждали: 2

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  26.01.2017 19:46  
-

Президент Порошенко подал голос
Киев боится, что ради сближения с Москвой президент США Дональд Трамп может отстранить Украину от участия в обсуждении ситуации в Донбассе

читали: 949 , обсуждали: 2

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  24.01.2017 19:54  
-

Страны НАТО теряют Нидерланды

Два дня назад, прямо на следующий день после начала слёта представителей правых партий Европы и сочувствующих им евроскептиков в Кобленце, премьер Нидерландов опубликовал открытое письмо к согражданам.

читали: 16426 , обсуждали: 2

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  24.01.2017 17:31  
-

Новая политика ЕС. Оправится ли союз после двойного удара?

Перестройка – термин в большей степени присущ советской эпохе, но именно это ожидает в ближайшее время Европейский союз, который уже потерпел несколько сокрушительных поражений, но устоял, однако едва ли выстоит ещё один подобный раунд.

читали: 855

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  24.01.2017 14:41  
-

Трамп и Флинн — кандидаты в немецкие «клещи»

Несомненный экономический лидер ЕС очень старается сосредоточить политический контроль в берлинских руках. Само собой, предлагаются руки Меркель. Поскольку не секрет, что командует этими руками часть политического класса США.

читали: 598

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  24.01.2017 13:00  
Deutsche Welle - редакционная

Эксперты ЕС предостерегли от влияния Кремля на выборы в Европе
Эксперты внешнеполитической службы ЕС зафиксировали 2,5 тысячи примеров дезинформации со стороны РФ и предостерегли от влияния Кремля на выборы в Европе.

читали: 15682 , обсуждали: 4

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  24.01.2017 11:00  
Russia Today - Редакция сайта

Российский министр сельского хозяйства обсудил с главой Минсельхоза Германии торговые ограничения
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв провёл переговоры с немецким коллегой Кристианом Шмидтом, в ходе которых стороны обсудили вопрос торговых ограничений, связанных с санкциями.

читали: 289 , обсуждали: 2

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  23.01.2017 11:53  
-

Ростислав Ищенко объяснил, почему Украина не получит европейские танки и солдат
Известный политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы слушателей канала «АТО Донецк» в Zello, прокомментировал возможность поставки на Украину западного вооружения, включая тяжёлую технику, и солдат.

читали: 11474 , обсуждали: 4

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  22.01.2017 18:42  
-

Изгнание из рая: Европейцы боятся навсегда потерять российский рынок
Россия преодолела негативные последствия санкций, в то время как европейские производители продолжают терпеть убытки от российских контрмер...

читали: 15214

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  20.01.2017 22:08  
-

Мистер президент, не подведите «жителей мира»
Официальная часть инаугурации уже закончилась. Весь мир наблюдал за онлайн трансляцией, ведь данное событие нельзя назвать рядовым. Политики разных стран ждут слов Трампа относительно дальнейшего сотрудничества с США.

читали: 703 , обсуждали: 3

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  20.01.2017 17:23  
-

Вассерман о письме Путину: для разгона Майдана не нужны были войска
На этой неделе генпрокурор Украины Луценко заявил, что было найдено некое письмо от Виктора Януковича к Владимиру Путину, с просьбой ввести на Украину российские войска.

читали: 4538 , обсуждали: 2

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  20.01.2017 13:22  
-

Пентагон попался на координации атак боевиков ИГИЛ на Дейр-эз-Зор
В последнее время основное внимание сосредоточено на операциях, осуществляемых в зоне стратегического города Дейр-эз-Зор, который расположен в одноименной сирийской провинции.

читали: 16915

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  19.01.2017 20:07  
-

Новый тренд Польши: никогда украинец не будет поляку братом
Как известно на Украине в феврале запланировано внесение в Верховную Раду законопроекта о юридической реабилитации «героев» ОУН-УПА (организации, запрещенные на территории РФ).

читали: 4306 , обсуждали: 2

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  19.01.2017 18:04  
-

Вассерман рассказал, почему Запад не говорит правду о «Кузнецове»
По информации западных СМИ, за два месяца нахождения ТАВКР «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море палубная авиация совершила всего 154 боевых вылета с его палубы. Что, по их мнению, говорит о крайне ограниченных возможностях корабельной авиагруппы.

читали: 35301

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