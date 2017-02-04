Широкое недовольство вызвано "концом экономического роста" "Событие, о котором речь, это конец мирового экономического роста, что неумолимо приведет к концу централизации (включая глобализацию). Это также будет означать конец существования большинства, и особенно наиболее влиятельных, международных институтов."..