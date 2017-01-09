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09.01.17   Редакция

Европа боится восточного курса Эрдогана

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08.01.17   Редакция

Путин дал прощальный пинок Обаме

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07.01.17   Редакция

Конец хорошим временам! Фондовые рынки США рухнут после инаугурации Трампа

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Президент США объясняет свои самые трудные решения в отношении роли Америки в мире.
..
 
Когда хакеры попытались украсть почти 1 миллиард долларов из центрального банка Бангладеш, Федеральный резервный банк Нью-Йорка не заметил настораживающие признаки и почти позволил уйти всем деньгам. В статье представлена информация из первых рук о том, что произошло...
 
Переводные статьи  
  14:00   Эксклюзив
Spiegel online -

Европа боится восточного курса Эрдогана
Террористический акт в Стамбуле снова наглядно демонстрирует внутренний раскол в Турции. В ЕС опасаются усиления отхода страны от Запада - и того, что Турция может оказаться, в конце концов, в лагере России и Китая, по крайней мере, в области безопасности.

читали: 119

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  07.01.2017 14:30  
Consortiumnews.com -

Широкое недовольство вызвано "концом экономического роста"
"Событие, о котором речь, это конец мирового экономического роста, что неумолимо приведет к концу централизации (включая глобализацию). Это также будет означать конец существования большинства, и особенно наиболее влиятельных, международных институтов."

читали: 3513

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  06.01.2017 14:00  
World Socialist Web Site -

Агент немецкой разведки привез в Берлин предполагаемого виновника атаки на рождественскую ярмарку

Предполагаемый преступник Анис Амри готовил свою акцию в буквальном смысле на глазах у властей.

читали: 673

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  02.01.2017 21:00  
CBC.ca -

"Невероятный шахматный ход": Путин поставил мат Обаме после маневра с символическими санкциями
Объявленные Обамой санкции являются частью стратегии принять публичное решение о действиях России и российском вмешательстве в избирательный процесс. Это особенно важно в связи с европейским избирательным циклом в следующем году и опасениями, что Москва может захотеть вмешаться и создать нестабильность в Западной Европе. 

читали: 1557 , обсуждали: 2

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  01.01.2017 13:00   Эксклюзив
Hurriyet Daily News -

Убийца российского посла изменился в полицейской школе: сестра
Она сказала, что ее брат успешно сдал экзамен, чтобы стать телохранителем президента.

читали: 1027 , обсуждали: 2

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  31.12.2016 19:30  
The Spectator -

Войны, которые действительно связаны с нефтью

В марте 2003 года заместитель министра обороны по вопросам политики Пол Вулфовиц сказал Конгрессу, что "мы в реальности имеем дело со страной, которая может профинансировать собственное восстановление", а месяцем позднее Пентагон сделал оценку, что иракская война будет стоить 4 миллиарда долларов. Вместо того, чтобы окупиться, эта война на сегодняшний день стоила США 800 миллиардов долларов.

читали: 878

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  29.12.2016 02:00   Эксклюзив
The New York Times -

Русские больше не оспаривают олимпийскую допинговую операцию
Россия впервые признает, что ее официальные лица осуществили один из крупнейших сговоров в спортивной истории: масштабную операцию допинга, в которую замешаны многие российские спортсмены, запятнавшую не только зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, но и все олимпийское движение.

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  28.12.2016 18:00  
The Atlantic -

Доктрина Обамы
Президент США объясняет свои самые трудные решения в отношении роли Америки в мире.

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  28.12.2016 03:35  
Index -

Такой была бы бойня в Алеппо для Будапешта
Русская авиация начала бомбить на площади Францисканцев позиции мятежников и всех, кто ещё влачил жалкое существование средь развалин исторического района Пешта.

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  25.12.2016 17:30   Эксклюзив
Press TV -

"Иран, Россия и Турция пытаются решить сирийский кризис дипломатическим путем": Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф говорит, что Иран, Россия и Турция начали процесс поиска политического решения сирийского кризиса.

читали: 465

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  25.12.2016 13:00   Эксклюзив
NEO - New Eastern Outlook - Тони Карталуччи

Убийство российского посла: возмездие, но чье?
Президент США Барак Обама, американское политическое руководство и эксперты, а также сенаторы США заявляли на прошлой неделе о "возмездии" против России за предполагаемый "взлом хакерами" во время президентских выборов в США 2016 года.

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  22.12.2016 08:00  
Spiegel online -

Сегодня Алеппо, завтра Идлиб
Владимир Путин после взятия Алеппо становится миротворцем и выступает за прекращение огня в Сирии. Но это всего лишь болтовня. Диктатор Асад уже наметил своей целью следующий оплот повстанцев. 

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  20.12.2016 23:10   Эксклюзив
The Independent - Бетан МакКернан

Египетская полиция арестовала пять человек, использовавших детей для фальшивых фото- и видеосъемок из "Алеппо"
Любительские фотографии и видео, снятые на разрушенном объекте, показывают маленькую девочку в белом платье с красными пятнами и в бинтах, которую расспрашивают о жизни в разрушенном войной сирийском городе.

читали: 1247 , обсуждали: 4

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  18.12.2016 23:30  
Spiegel online -

Саммит беспомощности
Военный крах в Алеппо обнажает бессилие ЕС: на саммите в Брюсселе выяснилось, что Европа едва ли может сделать что-то большее, чем выделять денежную помощь и писать ноты протеста.

читали: 1113 , обсуждали: 1

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  17.12.2016 19:00  
The Washington Post - Энн Апельбаум

Следующая операция России с выборами: Германия
В тайном мире разведки не так часто бывает, что у кого-то есть ясное, совершенно определенное, стопроцентно гарантированное предвидение грядущей операции. Но сейчас в Европе есть один прогноз, который все рады сделать: в 2017 году российское правительство организует открытую кампанию, чтобы повлиять на выборы в Германии.

читали: 1069 , обсуждали: 4

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  17.12.2016 14:19  
Aftonbladet -

Русская Нарва может стать поводом к войне
Существует вопрос, который официально не поднимается, но подспудно будоражит умы в Эстонии. Он незримо ощущается в разговорах о языке и гражданстве. Тот самый, что нервирует таллинских политиков и заставляет их следить за своими высказываниями.

читали: 1771 , обсуждали: 3

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  16.12.2016 02:53  
-

Сатанинское ритуальное насилие над детьми, практикуемое на американских военных базах
"...На территории 30 военных баз были раскрыты случаи жестокого обращения с детьми. Дети рассказывали ужасающие истории, ставшие для них обыденностью. Они стали жертвами ритуального насилия..."

читали: 2978

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  15.12.2016 15:50  
World Socialist Web Site -

За утверждениями о хакерском взломе скрывается взрывной конфликт из-за политики США в отношении России

В последние три дня конфликт внутри правящей американской элиты, в центре которого находится Россия, вылился в публичные взаимные обвинения.

читали: 1150 , обсуждали: 9

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  14.12.2016 15:20  
Wiener Zeitung -

«Путин дискредитирует роль Германии в ОБСЕ»
В.Путин во время Международного экономического форума согласился с задействованием вооруженных наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Но тайная сторона Путина дает спецслужбам приказ любыми способами тормозить инициативы Германии по урегулированию ситуации.

читали: 1508 , обсуждали: 6

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  12.12.2016 06:23  
-

ОСТРОВ КОРОЛЕВЫ ТЬМЫ. Педофилия и Сатанизм в высших эшелонах власти Великобритании
«...В Лондоне расследовали показания, данные подростком о том, как члены Кабинета министров брали его «в аренду» и совершали насилие над ним. Богатые и влиятельные люди, некоторые из них прилетали на специально организованные оргии из Европы...»

читали: 4950

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Русскоязычные статьи  
  08.01.2017 19:54  
-

Путин дал прощальный пинок Обаме
Британский журнал The Economist, как и положено серьезному изданию, на несерьезный доклад о вмешательстве российских хакеров в президентские выборы, внимания не обратил.

читали: 7130

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  07.01.2017 19:46  
-

Конец хорошим временам! Фондовые рынки США рухнут после инаугурации Трампа
Победа Дональда Трампа спровоцировала одно из крупнейших ралли на фондовом рынке.

читали: 1065

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  07.01.2017 16:32  
-

Русский ответ: глава RT Симоньян поставила на место нацразведку США
Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер позволил себе сделать громкое заявление о том, что деятельность телеканала RT направлена против США. Ответ главреда Маргариты Симоньян не заставил себя ждать.

читали: 10942

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  07.01.2017 11:11  
-

Эй, НАТО, так кто ты – стальная птичка или просто «утка»?
Ну, здравствуйте, приехали, а если быть точнее, то прилетели. НАТО, ау! Это что вообще было? Теперь еще и в Альянсе есть смертники? Я, конечно, понимаю, дурной пример заразителен, но чтобы настолько…

читали: 8416 , обсуждали: 3

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  31.12.2016 14:01  
-

Во Франции «пророк» проснулся: Европа – спаситель мира?
Французское издание Le Figaro пророчит Европе спасение мира от «национального эгоизма» России, США и Китая.

читали: 2715 , обсуждали: 3

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  31.12.2016 10:06  
-

В Америке лютует зима. Запасы газа на исходе
Рынок природного газа испытал на себе давление в декабре на фоне резкого похолодания. EIA сообщила о неожиданном снижении запасов в течение недели, закончившейся 16 декабря, когда было зафиксировано падение на 209 млрд куб. футов.

читали: 4513 , обсуждали: 3

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  30.12.2016 19:42  
-

О, Боже, Латвия нас раскусила!
Помните, не так давно Литва истерила по поводу кранов российского производства, с которых наша страна якобы получает всю необходимую информацию о НАТО, телодвижениях его военной техники – уж очень много подозрительных совпадений.

читали: 12403 , обсуждали: 3

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  30.12.2016 16:30  
-

Раздел Сирии на зоны влияния: о чем лжет Запад?
Агентство Reuters, ссылаясь на «информированные источник», сообщает, что Россия, Турция и Иран планируют поделить Сирию на неофициальные зоны влияния.

читали: 628

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  30.12.2016 11:32  
-

Прибалтика, давай до свидания! Неподъемная цена за ненависть к России
Сколько веревочке не виться, а катастрофа будет. Пожалуй, именно так можно перефразировать известную поговорку применительно к странам Балтии.

читали: 21612 , обсуждали: 7

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  27.12.2016 20:20  
-

ВКС РФ спешат на помощь: разгром под Аль-Бабом и его последствия
Восточнее Алеппо есть чудное местечко – Аль-Баб. Оно настолько приглянулось боевикам, что все попытки турецкой армии, их приятелей из ССА и курдских отрядов народной самообороны их оттуда выбить уже месяц не могут увенчаться успехом.

читали: 1404 , обсуждали: 2

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  27.12.2016 16:35  
-

Закройте рты, сукины дети!
Не начинают с таких слов, конечно, журналисты, публицисты свои тексты, но, простите, когда приличных слов подобрать не получается, впереди паровоза «здравого смысла» лезут одни эмоции.

читали: 4862 , обсуждали: 4

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  27.12.2016 11:21  
-

Перестаньте дразнить медведя
Один из наиболее серьезных кризисов, стоящих перед Западом, тем не менее в наименьшей степени вызван необходимостью. Он состоит в опасном ухудшении отношений с Россией, которая является по-прежнему страной, которую невозможно игнорировать.

читали: 2208

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  26.12.2016 20:16  
-

Кабинет новый, а «гибридная война» старая
Редакцией портала «ПолитПазл» была поставлена цель – осветить максимально объемно ту неприятную ситуацию, которая имеет место быть на данный момент – наличие целенаправленных действий, которые бы, так или иначе, порождали рост русофобии в мире.

читали: 788

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  26.12.2016 16:47  
-

Поляки разрывают Украину изнутри
Во Львове состоялся форум местной польской общины. Участники форума требовали экономической автономии региона для его последующей интеграции с Польшей.

читали: 2014 , обсуждали: 3

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  26.12.2016 12:16  
-

Обама решил попробовать силы в Азии, но корейцы не хотят Пан Ги Муна в президенты
Южнокорейские журналисты внезапно ополчились на действующего генерального секретаря ООН, раскопав сведения о взятках, кои имели место быть в 2005-07 годах. А что ж столько лет молчали?

читали: 3467 , обсуждали: 2

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  25.12.2016 18:44  
-

Президент Чехии пожелал народу страны опасной жизни
Не знаю о чем думал президент Чехии Милош Земан, но желать стране опасности, риска и прочих радостей в такое неспокойное время  - это не очень разумно.

читали: 849

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  24.12.2016 18:48  
-

Россия и Китай воздвигают новые мосты
Свершилось! Строительство автомобильного моста через Амур Благовещенск — Хэйхэ началось в районе села Каникурган Амурской области. Строительство моста обсуждали 20 лет!

читали: 753

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  23.12.2016 20:11  
-

Обама наносит «последний удар» по Израилю
Соединенные Штаты не намерены ветировать «антиизраильскую» резолюцию, голосование по которой пройдет сегодня в Совете безопасности ООН, передает Reuters 23 декабря.

читали: 1314 , обсуждали: 4

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  23.12.2016 17:12  
-

На Западе предложили Меркель уйти
Ангела Меркель должна уйти, и это единственный способ защитить «либерально-демократический порядок Запада», пишет Маттиас Маттхус, доцент Международной политической экономии в Школе продвинутых международных исследований Университета Джона Хопкинса.

читали: 9450 , обсуждали: 2

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  23.12.2016 11:45  
-

Смена вектора: западные политики стали аккуратнее осуждать Россию
Госминистр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан отказался обвинять Россию в нарушении международного права в Сирии, хотя журналисты клещами вытягивали из политика нужные им слова.

читали: 4679 , обсуждали: 2

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