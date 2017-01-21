Четвертый Рейх против Фальшивых Новостей 23 ноября Европейский парламент принял резолюцию, не имеющую обязательной силы, о борьбе с исламистской пропагандой и с "информационной войной" против ЕС. Географическое распределение голосов весьма любопытно - оно почти полностью коррелирует с германской сферой влияния... На саммите ЕС-Украина праздновать особо нечего Саммиту нужно будет представить в положительном свете тот факт, что будущие связи ЕС с Украиной - соглашение об ассоциации - остаются под вопросом, так как Нидерланды продолжают размышлять, как им обойтись с апрельским референдумом, на котором население проголосовало за блокирование..