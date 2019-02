архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.02.19 14:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Wall Street Journal”,

"Venezuela’s Maduro Shows No Sign of Leaving. Now What?" США - 13 февраля 2019 г. Нет признаков того, что Мадуро уходит. И что теперь? Несколько недель спустя после заявления оппозицией прав на президентство при содействии США поддержка военными лидера левого толка сохраняется



Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес приветствуют сторонников в Каракасе во вторник. Фото: orangel hernandez/Agence France-Presse/Getty Images Дэвид Лунау и Хуан Фореро КАРАКАС, Венесуэла - Многие люди из рядов венесуэльской оппозиции и ее американские покровители рассчитывали, что режим президента Николаса Мадуро быстро рухнет после того, как Вашингтон окажет поддержку плану, направленному на то, чтобы лишить его поддержки военных и заставить его уйти. Но все произошло не так. Три недели спустя после того, как глава национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, г-н Мадуро по-прежнему прочно у руля, что заставило некоторых поставить этот план под сомнение. "Люди, которые придумали этот план в Каракасе и продали его здесь [в Вашингтоне], пропагандировали его с обещанием, что если Гуайдо сделает шаг, а к нему подключатся [страны Южной Америки] и США, то военные перейдут на его сторону и Мадуро уйдет", - сказал бывший высокопоставленный чиновник США. "Они думали, что это будет операция на 24 часа". Г-н Мадуро, который, согласно опросам, крайне непопулярен среди венесуэльцев, может столкнуться с восстанием в любой момент. Но чем дольше он держится за власть, тем выше вероятность долгой патовой ситуации, что увеличивает риск вооруженного столкновения и регионального кризиса, так как новые экономические санкции США углубляют экономическую катастрофу страны. "Все основывается на том допущении, что это будет быстро. Но каков план Б?" - сказал Майкл Шифтер, президент Межамериканского диалога, непартийного аналитического центра в Вашингтоне. "Что произойдет, если санкции продлятся шесть месяцев? Это катастрофическая ситуация. И вы получите больше беженцев из Венесуэлы в Южной Америке". Президент Трамп на вопрос в среду о том, есть ли у него план Б, если г-н Мадуро останется у власти, ответил: "У меня всегда есть план Б, В, Г и Д, и Е. У меня большое пространство для маневра. У меня, вероятно, больше пространства для маневра, чем у любого человека, когда-либо занимавшего эту должность". Тем временем усилия врагов г-на Мадуро по отправке гуманитарной помощи из Колумбии несколько раз откладывались. И во вторник тысячи солдат выстроились в очередь, чтобы подписать обязательство сохранять верность правительству. "Мы не потерпим... интервенцию империи, которая точит свои клыки, потому что хочет нашу нефть", - сказал во время этого мероприятия генерал-майор Хесус Санчес Чоурио, командующий армией, слова которого транслировались на всю страну. Большой проверкой для обеих сторон станет 23 февраля, когда г-н Гуайдо и его союзники, как они говорят, попытаются провезти продукты питания и медикаменты через границу из Колумбии в Венесуэлу. Г-н Мадуро пообещал заблокировать это и, по-видимому, готов приложить исключительные усилия, чтобы сделать это. Во вторник правительство выстроило десятки заключенных в оранжевых комбинезонах из находящейся поблизости тюрьмы и пообещало использовать их для блокирования границы.

Губернатор одной приграничной провинции сказал, что он вооружил ополчение, которое находится в боевой готовности, чтобы использовать его как стрелков против любого члена оппозиции, который попытается пересечь границу с (гуманитарной) помощью. Вице-президент Делси Родригес даже заявила, что продовольственная помощь отравлена и вызовет у обычных венесуэльцев рак, не предоставив доказательств. Риск для г-на Мадуро очевиден: блокирование помощи не завоюет ему друзей ни дома, ни за границей, а вооруженное столкновение со сторонниками оппозиции может подстегнуть к дезертирству из вооруженных сил.

Но есть риски и для венесуэльской оппозиции. Международные агентства, включая "Красный крест", говорят, что они не могут распределять помощь, так как это будет рассматриваться как поддержка одной из сторон в политическом кризисе Венесуэлы. Оппозиция сказала, что она привлекла около 200000 добровольцев, чтобы они помогали распределять помощь. Но даже если они смогут провезти припасы через границу, у них могут быть трудности с успешной раздаче их тем, кто больше всего нуждается.

"Совершенно не ясно, как они собираются это делать", - сказал Вильфредо Каньисарес, колумбийский активист на границе страны с Венесуэлой. "Я надеюсь, это не закончится трагедией". Среди многих голосов, призывающих г-на Мадуро оставаться непреклонным, есть советники с Кубы, ближайшего союзника его правительства, сказал Эдуардо Гамарра, профессор политологии в Международном университете Флориды. "Правительство считает, что они могут это переждать", - сказал он.

Венесуэльские военные являлись последним арбитром в отношении того, кто останется во власти, в течение большей части истории страны. Правительство г-на Мадуро использует политику кнута и пряника, чтобы гарантировать, что самые важные военачальники - в армейских подразделениях в Каракасе и в других ключевых городах, командующие лучшими войсками - не перейдут на сторону г-на Гуайдо. При помощи агентов разведки с Кубы его режим блокирует восстания и уничтожает заговорщиков, сказала Росио Сан Мигель, венесуэльский военный аналитик. Она сказала, что более чем 180 военных были посажены в тюрьму для военнослужащих за так называемые политические преступления против режима. Среди задержанных, сказала она, три командира батальонов, арестованных в марте 2018 года. В стране, испытывающей трудности с нехваткой продуктов и лекарств, режим старается обеспечить, чтобы командиры в звании генералов и полковников, начальники разведки и контрразведки получали долю добычи от правительства, чиновники которого разбогатели на управлении золотыми приисками, распределении продовольствия и получении доли от продажи нефти, сказала г-жа Сан Мигель. Эти офицеры заявили о своей преданности и были проверены кубинскими союзниками Венесуэлы. "Вы не попадаете на самый верх венесуэльской пирамиды (власти) случайно", - сказала г-жа Сан Мигель. "Это глубоко заинтересованные люди. Они получают выгоду от революции". Алехандро Арреаса, венесуэльский экономист из Barclays, говорит, что самым вероятным результатом являются политические изменения в следующие шесть недель, так как давление внутри Венесуэлы растет, чтобы действовать, прежде чем санкции США создадут для испытывающей кризис экономики еще больше проблем. Но если не будет политического решения, то он видит будущее мрачным. "Без разрешения этой тупиковой ситуации в течение нескольких дней мы считаем, что страна может находиться на пути к ситуации полной анархии, которая, если ей не заняться быстро, может поставить под угрозу возможность восстановления экономики", - сказал он в записке для клиентов во вторник. Г-н Арреаса оценивает, что Венесуэла может потерять 700000 баррелей в день от ее текущего производства приблизительно в 1,1 миллиона баррелей в следующие четыре-пять месяцев. Для правительства, которое зависит от экспорта нефти, чтобы получать почти все свои доходы, это будет катастрофой, повышая риск социальных потрясений. Без политических преобразований в этом году, как считают большинство экономистов, падение объема производства составит от четверти до трети годовой производительности экономики Венесуэлы, которая уже сократилась наполовину в последние шесть лет. "Я уверен, что США могут создать здесь экономический крах", - сказал Луис Висенте Леон, известный венесуэльский специалист по опросам общественного мнения. "В чем я не уверен, так это в том, сможет ли экономический крах убрать Мадуро. И что тогда?" С крахом экономики поддержка стратегии оппозиции и г-на Гуайдо может также рухнуть, предупреждает г-н Леон. "Народ не будет всегда любить Мадуро", - сказал он. "Но есть большой риск, что он также не захочет оппозицию, и что они начнут винить вас в стратегии, из-за которой я живу хуже, чем раньше, и которая все равно не победила Мадуро".

Санкциям удается смещать диктаторов только примерно в 30% случаев, согласно Гэри Хафбауэру, экономисту из Института мировой экономики Петерсона, изучавшему прошлое столетие санкций. Режимы на Ближнем Востоке, от Ирака и до Ирана с Сирией, оказалось трудно заставить уйти с помощью санкций, а Куба, как всем хорошо известно, выдержала полувековое эмбарго США.

"Санкции работают больше, чем что-то другое, но не сами по себе. Нужно сделать чертовски много вещей и это должно сочетаться с внутренним давлением", - сказал г-н Гамарра. "Это будет процесс, не гарантирующий скорого решения". - При содействии Хосе де Кордоба в Мехико и Питера Николаса в Вашингтоне.