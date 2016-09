архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.09.16 23:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Wall Street Journal”,

"The Rise and Deadly Fall of Islamic State’s Oil Tycoon" США - 24 апреля 2016 г. Взлет и падение нефтяного магната "Исламского государства" Бенуа Фокон и Маргарет Кокер Нефтяник "Исламского государства" Абу Саяф год назад был на гребне успеха. Имея мало опыта в этой отрасли, он создал сеть торговцев и оптовиков сирийской нефтью, которая в какой-то момент помогла втрое увеличить выручку от энергоресурсов для его террористического начальства. Его дни были полны трудностей, с которыми знакомы все сотрудники нефтяных компаний - увеличение добычи, улучшение отношений с клиентами и увиливание от указаний из главного офиса. Он также имел обязанности, присущие только экстремистской группе, включая одобрение расходов на содержание рабов, восстановление нефтяных объектов, поврежденных воздушными ударами США, и подсчет груды наличности. В мае прошлого года спецназ США убил Абу Саяфа - это его позывной, в его комплексе построек в сирийской провинции Дейр-Эззор. Во время налета была захвачена также его собственная ценная информация, которая объясняет, как "Исламское государство" стала самой богатой в мире террористической группой. Документы, просмотренные "Уолл Стрит Джорнал", описывают создание террористической группой транснациональной нефтедобычи с помощью неформальных руководителей террористической группы, одержимых максимальным увеличением прибыли. Они показывают то, как организация вела дела с сирийским режимом, обращалась с утверждениями о коррупции среди высшего руководства и, что совсем немаловажно, как удары международной коалиции нанесли ущерб, но не уничтожили доходы "Исламского государства". Министр обороны Эш Картер назвал налет 16 мая 2015 года "значительным ударом" по "Исламскому государству" и объявил о смерти Абу Саяфа, второго нефтяного топ-менеджера террористической группы. За прошедшие с тех пор 11 месяцев силы США и союзников провели еще сотни ударов по контролируемым террористами нефтяным объектам и убили десятки боевиков, работавших в нефтяном и финансовом бизнесе "Исламского государства". Американские чиновники считают, что как минимум 30% нефтяной инфраструктуры группы было уничтожено, и налоги заменили нефть как самый большой источник доходов группы. Ежедневные продажи нефти в Сирии и Ираке хотя и упали, но все равно составляют почти 1 миллион долларов. Два бывших нефтяных менеджера "Исламского государства" сказали, что корпоративные структуры, созданные Абу Саяфом, сохранились, включая сделки с бизнесменами, связанными с сирийским режимом. Расчетные документы и файлы Excel показывают, что филиал Абу Саяфа принес 72% из 289,5 миллионов долларов всех доходов "Исламского государства" от природных ресурсов за шесть месяцев, закончившихся в конце февраля 2015 года. Документы, просмотренные "Уолл Стрит Джорнал", являются лишь частью документов, извлеченных во время прошлогоднего нападения, которые, как говорят американские чиновники, были полезны для разведывательных и военных операций. Этот рассказ о том, как Абу Саяф создал и управлял своим подразделением нефтяного бизнеса "Исламского государства", основан на документах и беседах с пятью людьми, осведомленными о нем и его сирийской деятельности. Занимаясь террором Абу Саяф родился в рабочем районе тунисской столицы Тунис в начале 1980-х и его назвали Фатхи Бен Он аль-Мюрад аль-Туниси. Как он стал экстремистом, неясно. Он уехал в Ирак после того, как диктатор Саддам Хусейн был свергнут в 2003 году американскими войсками, и присоеднился к джихадистской группе, известной тогда как "аль-Каида в Ираке". Ее целью было победить американские войска и сражаться с возглавляемым шиитами правительством, которое пришло к власти в Ираке. Нефтяник "Исламского государства" Абу Саяф показан на недатированной фотографии, захваченной американскими военными во время налета в Сирии, на которой он пересчитывает наличность. Он являлся вторым номером среди нефтяных администраторов террористической группы в Сирии, где он создал прибыльную сеть торговцев и оптовиков, покупавших украденную нефть. Квитанция справа предназначалась для торговца, закупавшего нефть на месторождении аль-Милх на востоке страны. В 2010 году Абу Саяф женился на иракской женщине из семьи, которая также была вовлечена в анти-американский джихад. Он взял имя Абу Саяф аль-Ираки - буквально означающее отец носителя меча - которое отражало его тесные связи с джихадистским движением в Ираке и ядром иракских суннитских боевиков, среди которых был Абу Бакр аль-Багдади, основатель "Исламского государства".

Группа "Исламское государство" захватила многие из самых производительных нефтяных месторождений и создала свое министерство нефти, известное как министерство природных ресурсов, к моменту, когда г-н Багдади объявил о своем так называемом халифате в июне 2014 года. Их молниеносное продвижение разгромило другие группировки повстанцев, которые контролировали сирийскую территорию с нефтью. Террористическая группа разгромила иракскую армию и захватила нефтяные месторождения и территорию вокруг Мосула, второго крупнейшего города Ирака.

Глава министерства нефти, иракец, известный как Хаджи Хамид, назначил Абу Саяфа главным над самыми производительными нефтяными провинциями Сирии - Дейр Эззор и аль-Хакаса. 152 сотрудника Абу Саяфа включали менеджеров из нефтепроизводящих арабоязычных стран, присоединившихся к экстремистской группе: саудовца, управлявшего самыми производительными месторождениями; иракца, руководившего обеспечением функционирования месторождений; алжирца, отвечавшего за развитие нефтепереработки; и тунисца, отвечавшего за нефтепереработку. Абу Саяф устроил свой главный офис на огромном месторождении аль-Омар в Дейр Эззор, которым ранее управляла крупная англо-голландская компания Royal Dutch Shell PLC. "Исламское государство" быстро расширила продажи дружественным иракским и сирийским коммерсантам. Группа начала принимать доллары вместо сирийского фунта, облегчив террористической группе перевод средств за границу и оплату импортных товаров посредством его международной сети меняльщиков. Сирийская контролируемая государством система продаж нефти международным покупателям посредством трубопроводов и нефтяных танкеров была заменена кустарным производством мелких контрабандистов, которые покупали нефть на месторождениях и вывозили ее на грузовиках. "Исламское государство" удержала многих сирийских опытных работников нефтяной индустрии частично благодаря высоким зарплатам. Два сотрудника Абу Саяфа сказали в интервью, что опытным людям хорошо платили - от 160 долларов в месяц бухгалтеру до 400 долларов буровику - по сравнению со среднемесячной зарплатой в Сирии в 50 долларов. Казначейство "Исламского государства", известное как Бейт аль-Маль, рассчитывало зарплату на основе того, сколько иждивенцев и рабов было у рабочего. Все боялись "Исламского государства", сказал Ибрахим, 36-летний бывший нефтяной работник. "Местные племена раньше конфликтовали из-за месторождений", - сказал он, но теперь все подчиняются террористической группе. Нефтяные менеджеры "Исламского государства" требовали от торговцев, покупавших их нефть, оплаты наличными, при этом инспекторы охраны решали, кто был достаточно заслуживающим доверия, чтобы считать деньги. Их предупреждали не переводить деньги через банки из опасений, что агенты западных разведок перехватят эту финансовую информацию.

Абу Саяф создал условия работы со строгой дисциплиной и разграничением доступа для региона. Сирийские рабочие давно полагаются на социальные и семейные связи, чтобы сохранять хорошую высокооплачиваемую работу. При правлении "Исламского государства" их работу контролировали иностранцы. Такие задачи как ведение бухгалтерских книг были поручены двум агентам "Исламского государства" не из региона, чтобы предотвратить растраты. Круг обязанностей Абу Саяфа был шире нефти. В сентябре 2014 года ему была передана под охрану Кайла Мюллер, похищенная американка, работавшая в гуманитарной сфере. Г-жа Мюллер, которая подверглась сексуальным домогательствам со стороны г-на Багдади после того, как была захвачена в качестве заложницы в 2013 году, была убита около пяти месяцев спустя, сказали американские чиновники. Абу Саяф был строгим и непопулярным управляющим, сказал Ибрахим, который работал на нефтяных месторождениях под его руководством. Сотрудникам угрожали переводом в Ирак, сказал он, где они боялись, что нефтяное начальство будет даже более жестким. Районы вокруг месторождений становились временами сценами ужаса, рассказал буровик, бежавший из Сирии в прошлом году: "Вы едете на работу и обнаруживаете кого-то обезглавленным". Под огнем На заседании 19 сентября 2014 года Совет безопасности ООН призвал к принятию жестких мер в отношении нефтяного бизнеса "Исламского государства". Пятью днями позднее американские самолеты начали бомбить кустарные установки группы для разделения сырой нефти. К середине октября коалиция под руководством США сообщила о сотнях ударов в день против "Исламского государства", которое усиливало свою хватку на иракской провинции Анбар и вело бои за город Кобани на сирийско-турецкой границе. Некоторые удары коалиции были нацелены на скважины Абу Саяфа. 13 октября Пентагон сообщил, что нанес удары по пунктам сбора нефти в Дейр Эззор. Абу Саяф приказал ремонтным бригадам заняться этим. В памятных записках, датированных 17 октября, от его саудовского заместителя раскрывались детали об ущербе нескольким нефтяным объектам, оцененном в 500000 долларов. Его саудовский подчиненный Абу Сарах аль-Захрани пообещал, что бригады приведут скважины в рабочее состояние за 4-14 дней. Рабочим пришлось укрепить нефтяные вышки и отремонтировать разбитые задвижки и трубы. В последующих докладных записках г-н Захрани предоставил фотографии ремонта, включая временные насосы и шланги. Надпись на рисунке: Острая нужда в деньгах Экстремистская группа "Исламское государство" удерживает обширные территории в Сирии и Ираке с доходами от добычи нефти, которые являются лишь малой долей доходов крупной нефтяной компании. Доходы ИГ от природных ресурсов отмечены желтым цветом Бомбардировки союзников заставили обратить внимание на безопасность. Бюрократы "Исламского государства" в сирийском городе Ракка, административном центре группы, приказали боевикам прекратить пользоваться устройствами связи, оснащенными трекерами GPS. Работа Абу Саяфа дала ощутимые результаты. Для ежемесячного бюджета "Исламского государства" с 25 октября по 23 ноября 2014 г. его подразделение сообщило о 40,7 миллионах долларов прибыли - это 59% увеличение по сравнению с предыдущим месяцем. Ежемесячные обороты превышали 40 миллионов долларов для каждого из следующих двух отчетных месяцев. Внутренние отношения К концу 2014 года Абу Саяф оказался под давлением внутри "Исламского государства", которая испытывала затрудения в создании религиозной утопии. Люди на контролируемой "Исламским государством" территории жаловались на высокие цены на топливо, и Абу Саяфу было приказано обуздать цены и добиться роста маржи при продаже нефти - это был самый большой источник дохода террористической группы в то время.

В одной докладной записке Комитет общего управления "Исламского государства" потребовал 10% ограничения на прибыль торговцев горючим. В другой докладной записке из центрального командования выражалось требование, чтобы министерство нефти "Исламского государства" работало с местным губернатором для установления цен на нефть в аль-Хасака - районе под контролем Абу Саяфа. Продавцы нефти, в свою очередь, взбунтовались. Рассерженные решениями сократить размеры прибыли они обвинили чиновников "Исламского государства", включая Абу Саяфа, в том, что те назначали завышенные цены и присвоили деньги. Абу Саяф установил разные цены на сырую нефть с разных месторождений, в зависимости от качества. Например, средняя цена за баррель в ноябре 2014 года на месторождении аль-Танак в Дейр-Эззор составляла от 32 до 41 доллара, согласно книге бухгалтерского учета, захваченной американскими войсками. Цена на месторождениях аль-Омар и аль-Милх, тем временем, составляла от 50 до 70 долларов за баррель примерно в то же время. Покупатели нефти считали, что группа "Исламское государство" предоставляла некоторым коммерсантам льготные условия. Жалобы дошли до начальства Абу Саяфа. В докладной записке от 22 декабря 2014 года от министерства нефти "Исламского государства" сотрудникам на месторождении напоминали, чтобы они поддерживали правила честной торговли, в том числе не позволять привилегированным торговцам проходить без очереди на нефтяных месторождениях. Видеозаписи, найденные во время налета, по-видимому, являются частью расследования Абу Саяфа в то время. На видео показаны беседы с водителями автоцистерн на месторождениях аль-Омар и аль-Милх и то, как чиновники "Исламского государства" обсуждают процедуры для назначения цены и закупки нефти. На одном из видео, записанном в январе 2015 года, показаны два ряда из приблизительно 500 грузовиков, ожидающих покупки сырой нефти на месторождении аль-Омар. На втором видео показан высокопоставленный чиновник "Исламского государства", названный Абу Убайда, который разговаривает с водителями грузовиков, торговцами и чиновниками "Исламского государства". Водители на видео пожаловались, что местные управляющие "Исламского государства" ввели двухуровневую ценовую систему: водители, готовые платить больше - от 60 до 70 долларов за баррель - переводились в приоритетную линию погрузки без какого-либо ожидания или с коротким ожиданием. А в линии для закупки нефти по 50 долларов за баррель приходилось долго ждать. Группа "Исламское государство" в то время сбивала международные цены на нефть, которые все еще находились на уровне 80 долларов за баррель. Загруженные нефтью грузовики покидали месторождения и направлялись либо на местные кустарные нефтеперерабатывающие предприятия, либо к покупателям на контролируемой сирийским правительством территории или же в удерживаемый экстремистами город Мосул в Ираке, согласно рабочим "Исламского государства" в этом регионе. Цены со скидками на месторождениях "Исламского государства" создавали возможность для ощутимой прибыли. США и их сюзники осенью 2014 года начали наносить воздушные удары по контролируемым "Исламским государством" нефтяным объектам в восточной Сирии, включая это нефтеперерабатывающее предприятие и бензоколонку в провинции Ракка. Фото: "Рейтер" На видеозаписи г-н Убайда сказал водителям, что нет никакой коррупционной схемы, и что "Исламское государство" не завышает цены. Он возложил ответственность на вторичный рынок топлива в Сирии, где торговцы перепродавали свой груз. "Мы обеспечивали очень низкие цены, но вы все повысили ваши цены на аукционе, [так что] мы тоже подняли наши цены", - сказал он водителям на видеозаписи. "Мы народ", - сказал один водитель, "а вы ИГИЛ". "Это правда, что мы ИГИЛ, но это вы повышаете свои цены против всех мусульман", - сказал г-н Убайда. В отчете Комитета общего управления "Исламского государства", датированном 24 февраля 2015 года, делался вывод, что коррупции нет и что Абу Саяф чист. У него не было времени наслаждаться победой. Мировые цены на нефть падали. За месяц, заканчивавшийся 20 февраля 2015 года, доходы его нефтяного участка упали на 24% по сравнению с предыдущим месяцем, до 33 миллионов долларов.

Абу Саяф и его люди сконцентрировались на новой задаче: поисках инвестиционного капитала, чтобы начать работу на недействующих месторождениях, оставшихся без рабочих.

В докладной записке №156 от 11 февраля 2015 года, направленной казначейством "Исламского государства" начальнику Абу Саяфа, запрашивается консультация касательно установления инвестиционных отношений с бизнесменами, связанными с режимом сирийского президента Башара аль-Асада. В документе говорилось, что у террористической группы уже есть соглашения, разрешающие транспортировку грузовиками и трубопроводами с контролируемых режимом месторождений через территорию, контролируемую "Исламским государством".

Рано утром 16 мая американский спецназ вылетел с военной базы в Ираке на месторождение аль-Омар. Американские военные убили несколько вооруженных охранников "Исламского государства" рядом с его комплексом и затем застрелили тунисца. "Эта операция является еще одним значительным ударом по ИГИЛ и является напоминанием, что Соединенные Штаты никогда не будут колебаться, чтобы лишить надежного убежища террористов, угрожающих нашим гражданам и гражданам наших друзей и союзников", - сказал министр обороны Картер в тот день. В сентябре 2015 года Министерство финансов США внесло начальника Абу Саяфа, Хаджи Хамида в санкционный список в отношении террористов, а четыре месяца спустя - саудовского заместителя Абу Саяфа. Этой весной на нефтяных месторождениях "Исламского государства" нефть добывается с пониженной производительностью. В марте французский джихадист с юным лицом по имени Абу Мохаммед аль-Франси принял на себя некоторые обязанности Абу Саяфа в качестве старшего бухгалтера сирийских нефтяных месторождений.

"Уолл Стрит Джорнал" - http://www.wsj.com/articles/the-rise-and-deadly-fall-of-islamic-states-oil-tycoon-1461522313

