навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
Джастин Раймондо

статей: 6
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
06.03.19   Редакция

Сотрудники МВФ выдвинули идею двойной валюты, чтобы позволить более серьезные отрицательные ставки

(0)
 
05.03.19   Редакция

Интересный способ, как достичь благополучия

(0)
 
04.03.19   Редакция

Бог в наборе или опасности редактирования генов

(0)

последние за вчера, 05.03.19  
 
23:49   Редакция

Интересный способ, как достичь благополучия

(0)
 
14:00   Редакция

Родители жертвы "новичка" Доун Стерджесс рассказывают о своем гневе и боли

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 06.03.19 17:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Война консервов: безмозглая венесуэльская оппозиция

Моя нетрадиционная точка зрения на венесуэльскую драму смены режима - что эта театральная пьеса смены режима поставлена президентом Трампом исключительно по внутренним политическим причинам - была подтверждена в большой день, когда конфликт должен был достичь кульминационного момента, когда грозившее разразиться столкновение оказалось ... дуэлью концертов! Смена режима как эстрадный концерт - в этом есть что-то очень американское. 

Чего уж там, немного музыки - это то, что нужно любой операции по смене режима: однако музыкальной темой этой операции является, скорее, Джон Кейдж (пример музыки Джона Кейджа можно послушать здесь - https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4, прим. перев.), чем Джон Филип Суза. "Президент" Гуайдо, вместо того, чтобы собрать свои силы и повести их в бой, пытается перейти мост, который никогда не использовался, с 1000 банками консервов "Chef Boyardee", 500 картонными коробками макаронов с сыром и достаточным количеством самолетной "еды" (любезно предоставленной Ричардом Брэнсоном), чтобы убить многих чавистов.   

Все это закончилось полным провалом, когда грузовики, перевозившие этого кулинарного троянского коня, были подожжены, и весь инцидент перерос в споры о том, кто зажег спичку.  

А чего ждали неоконы? Они действительно думали, что венесуэльская армия в этот напряженный момент сложит оружие и перейдет на сторону оппозиции? Все это было фарсом, и я подразумеваю это буквально - в том смысле, что этот трюк и не должен был завершиться успехом или даже восприниматься всерьез. Всё это - шоу, спродюсированное и срежиссированное опытным шоуменом: Дональдом Дж. Трампом.  

Как я объяснял в предыдущей статье, эта фальшивая кампания по смене режима является уловкой Трампа, чтобы увязать неоконов с хорошо разрекламированным провалом. Ведь не стоит забывать, что его недавно назначенный спецпредставитель по Венесуэле, Эллиот Абрамс, заявил, что Трамп "непригоден" для должности президента: остальная часть сети неоконов марширует сейчас во главе "сопротивления" (имеется в виду заявленное демократами "сопротивление" Трампу, прим. перев.). 

Наблюдать за тем, как Трамп уничтожает своих врагов, реально весело. Особенно забавно наблюдать, как истерика слева взрывается при любом намеке, что конфликт в Венесуэле вряд ли приведет к полномасштабной гражданской войне, с полным участием США. О, нет, это должно завершиться массовой бойней.

Вот это да, что же случилось с "Дайте шанс миру"?

Войны и угроза ими неизменно разоблачают лицемерие и настоящие убеждения обеих сторон, и эта венесуэльская шумиха предоставляет некоторые превосходные примеры. На левом фланге у нас есть все отрицающие идеологи, когда правительство сажает в тюрьму оппонентов и закручивает гайки в отношении оппозиции посредством насилия на улицах. На правом фланге у нас есть "антикоммунистические" консерваторы, которые уже забыли уроки Ирака. "Пошлите туда морских пехотинцев!" - кричат они. На что можно только ответить - "И что потом?"

Это вопрос, которого они старательно избегают по той же причине, по которой генералы хотят это знать в первую очередь. И это основная причина, я думаю, почему не будет никакого военного конфликта с участием США: Пентагон никогда этого не позволит. С нашими ужасно растянутыми войсками - когда некоторые солдаты делают по четыре-пять командировок в зоны военных действий без перерыва - и нашим постоянно растущим списком врагов еще один фронт в нашей внешней политике бесконечной войны - это последнее, чего хотят военные. 

По мере того, как оппозиция терпит неудачу, они все больше призывают к внешней интервенции: многосторонним силам Организации американских государств вместе с США, выполняющими наиболее трудную часть работы.

Что снова доказывает, насколько безмозглыми они являются. Здесь мы наблюдаем всемирный мятеж против неизбранных самопровозглашенных лидеров и "экспертов", а неоконы хотят, чтобы мы вели войну в интересах какого-то парня по имени Хуан, у которого не больше притязаний на венесуэльское президентство, чем у меня.  

Трамп любит спрашивать аудиторию на своих митингах "Вы не устали еще от побед?". В случае с венесуэльской авантюрой неоконов вы можете рассчитывать на нас, тех, кто находится на галерке, спросить их: "Вы не устали еще от проигрышей?" 

статью прочитали: 3 человек

   
теги: США, Венесуэла  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 