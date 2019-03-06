Война консервов: безмозглая венесуэльская оппозиция

Моя нетрадиционная точка зрения на венесуэльскую драму смены режима - что эта театральная пьеса смены режима поставлена президентом Трампом исключительно по внутренним политическим причинам - была подтверждена в большой день, когда конфликт должен был достичь кульминационного момента, когда грозившее разразиться столкновение оказалось ... дуэлью концертов! Смена режима как эстрадный концерт - в этом есть что-то очень американское.

Чего уж там, немного музыки - это то, что нужно любой операции по смене режима: однако музыкальной темой этой операции является, скорее, Джон Кейдж (пример музыки Джона Кейджа можно послушать здесь - https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4, прим. перев.), чем Джон Филип Суза. "Президент" Гуайдо, вместо того, чтобы собрать свои силы и повести их в бой, пытается перейти мост, который никогда не использовался, с 1000 банками консервов "Chef Boyardee", 500 картонными коробками макаронов с сыром и достаточным количеством самолетной "еды" (любезно предоставленной Ричардом Брэнсоном), чтобы убить многих чавистов.

Все это закончилось полным провалом, когда грузовики, перевозившие этого кулинарного троянского коня, были подожжены, и весь инцидент перерос в споры о том, кто зажег спичку.

А чего ждали неоконы? Они действительно думали, что венесуэльская армия в этот напряженный момент сложит оружие и перейдет на сторону оппозиции? Все это было фарсом, и я подразумеваю это буквально - в том смысле, что этот трюк и не должен был завершиться успехом или даже восприниматься всерьез. Всё это - шоу, спродюсированное и срежиссированное опытным шоуменом: Дональдом Дж. Трампом.

Как я объяснял в предыдущей статье, эта фальшивая кампания по смене режима является уловкой Трампа, чтобы увязать неоконов с хорошо разрекламированным провалом. Ведь не стоит забывать, что его недавно назначенный спецпредставитель по Венесуэле, Эллиот Абрамс, заявил, что Трамп "непригоден" для должности президента: остальная часть сети неоконов марширует сейчас во главе "сопротивления" (имеется в виду заявленное демократами "сопротивление" Трампу, прим. перев.).

Наблюдать за тем, как Трамп уничтожает своих врагов, реально весело. Особенно забавно наблюдать, как истерика слева взрывается при любом намеке, что конфликт в Венесуэле вряд ли приведет к полномасштабной гражданской войне, с полным участием США. О, нет, это должно завершиться массовой бойней.

Вот это да, что же случилось с "Дайте шанс миру"?

Войны и угроза ими неизменно разоблачают лицемерие и настоящие убеждения обеих сторон, и эта венесуэльская шумиха предоставляет некоторые превосходные примеры. На левом фланге у нас есть все отрицающие идеологи, когда правительство сажает в тюрьму оппонентов и закручивает гайки в отношении оппозиции посредством насилия на улицах. На правом фланге у нас есть "антикоммунистические" консерваторы, которые уже забыли уроки Ирака. "Пошлите туда морских пехотинцев!" - кричат они. На что можно только ответить - "И что потом?"

Это вопрос, которого они старательно избегают по той же причине, по которой генералы хотят это знать в первую очередь. И это основная причина, я думаю, почему не будет никакого военного конфликта с участием США: Пентагон никогда этого не позволит. С нашими ужасно растянутыми войсками - когда некоторые солдаты делают по четыре-пять командировок в зоны военных действий без перерыва - и нашим постоянно растущим списком врагов еще один фронт в нашей внешней политике бесконечной войны - это последнее, чего хотят военные.

По мере того, как оппозиция терпит неудачу, они все больше призывают к внешней интервенции: многосторонним силам Организации американских государств вместе с США, выполняющими наиболее трудную часть работы.

Что снова доказывает, насколько безмозглыми они являются. Здесь мы наблюдаем всемирный мятеж против неизбранных самопровозглашенных лидеров и "экспертов", а неоконы хотят, чтобы мы вели войну в интересах какого-то парня по имени Хуан, у которого не больше притязаний на венесуэльское президентство, чем у меня.

Трамп любит спрашивать аудиторию на своих митингах "Вы не устали еще от побед?". В случае с венесуэльской авантюрой неоконов вы можете рассчитывать на нас, тех, кто находится на галерке, спросить их: "Вы не устали еще от проигрышей?"



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