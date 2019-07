архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.07.19 11:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Zero Hedge”,

"Ex-Russian Arms Dealer Chased Down Manafort Over $19 Million Debt During 2016 Election" США - 30 декабря 2018 г. Бывший российский торговец оружием разыскивал Манафорта из-за долга в 19 миллионов долларов во время выборов 2016 года Бывший кремлевский шпион и связанный с государством торговец оружием утверждает, что он действовал в интересах российского олигарха Олега Дерипаски, разыскивая бывшего начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, задолжавшего 19 миллионов долларов, согласно "многомесячному расследованию" журнала "ТАЙМ".

Бывший шпион Виктор Бояркин говорит, что ему было поручено оказать давление на Манафорта, чтобы он выплатил долг, возникший в результате иска 2014 года на Каймановых островах, в котором утверждается, что Манафорт исчез вместе с деньгами. Российский олигарх сказал ранее в этом году в Нью-Йорке, что Манафорт входил в группу людей, исчезнувших вместе с 26 миллионами долларов десять лет назад. "Он задолжал нам много денег... и он предлагал способы отдать долг", - сказал Бояркин журналу "ТАЙМ" после того, как журнал подкараулил его в начале октября на конференции в Греции, организованной бывшим агентом КГБ и главой государственной железной дороги Владимиром Якуниным ("Как вы меня здесь нашли?" - несколько раз спросил Бояркин). И хотя Манафорт был уволен из предвыборного штаба Трампа менее чем через 48 часов после того, как Дональд Трамп получил инструктаж по национальной безопасности как кандидат, "ТАЙМ" фактически дает понять, что Манафорт - имеющий задолженность перед российским миллиардером - содействовал про-кремлевским тайным намерениям изнутри лагеря Трампа. Но это многомесячное расследование "ТАЙМ" сводится лишь к косвенным намекам, так как специальный прокурор Роберт Мюллер - который вступил в переговоры с Бояркиным - не предъявил Манафорту ничего, что было бы связано с его предполагаемым невыплаченным долгом Дерипаске. "Я сказал им пойти в ж...", - сказал Бояркин о контакте с Мюллером. Но эти связи могут оказаться потенциально важными для расследования спецпрокурора. Они показали бы наличие некоторых из самых ясных свидетельств рычагов воздействия, имевшихся у влиятельных россиян, в отношении начальника предвыборного штаба Трампа. И они могут пролить свет на то, почему Манафорт обсуждал возвращение к работе на про-российские интересы в Восточной Европе после того, как он вылетел из предвыборного штаба Трампа в августе 2016 года, согласно множественным источникам расследования "ТАЙМ". - "ТАЙМ" Согласно материалу "ТАЙМ", Бояркин был тем "другом", который упоминался в сообщениях 2017 года "Вашингтон Пост" и "Атлантик" как "наш друг В", под которым первоначально подозревали российского президента Владимира Путина. Электронные сообщения, отправленные всего за две недели до того, как Трамп стал кандидатом от Республиканской партии, показали, что Манафорт пытался предложить Дерипаске "конфиденциальные информационные сводки" о президентских выборах в США - как сказано в одном электронном письме, чтобы "получить сполна". История отношений Бояркина с Манафортом уходит корнями в 2006 год, согласно бывшему кремлевскому агенту, который сказал, что Дерипаска попросил их двоих "перекроить карту Восточной Европы", согласно "ТАЙМ". Черногория, крошечная балканская страна на Адриатическом море, была важной испытательной площадкой для отношений Манафорта с Дерипаской. Олигарх много инвестировал в эту страну, приобретя контроль над огромным алюминиевым заводом в 2005 году, на который приходилась приблизительно половина экспорта Черногории и шестая часть всей ее экономики. На следующий год он решил поддержать стремление Черногории стать независимой страной. Это означало отделение от ее более сильного соседа - Сербии и убеждение мира в том, чтобы он признал Черногорию независимым государством. Чтобы добиться этого, Дерипаска предложил помощь своих нескольких советников, включая Манафорта. "Они были хорошей командой", - говорит один высокопоставленный чиновник в Черногории, участвовавший в этом голосовании. "Они помогли получить поддержку, которая была нам нужна, от наших международных партнеров", как в России, так и на Западе, говорит чиновник, беседовавший с "ТАЙМ" на условиях анонимности. После того, как черногорцы проголосовали с перевесом чуть больше 55% за независимость от Сербии в мае 2006 года, все крупные мировые державы признали этот результат. - "ТАЙМ" Словом, Манафорт - который был признан виновным в августе по восьми пунктам банковского и налогового мошенничества, связанного с его работой лоббистом в Украине - помог подтолкнуть Черногорию к независимости - что, вполне возможно, было поддержано Кремлем. "Никакого реального противодействия со стороны Москвы [голосованию о независимости] не было", - сказал высокопоставленный чиновник этой крошечной страны, добавивший, что "Лучше, если русские приезжают сюда с чемоданами денег, чем с танковыми колоннами". К сожалению для Дерипаски, эта сделка развалилась после того, как Черногория забрала контролируемый им алюминиевый завод - что привело к масштабному иску миллиардера в 2014 году - после чего страна ускорила свои планы вступления в военный альянс НАТО и получения защиты под крылом Запада. Так что же сделал Манафорт? Имея большие долги перед российским миллиардером, Манафорт якобы использовал свои старые связи в Черногории - возобновив общение с политиком Небойшей Медоевичем, выступающим против НАТО, чтобы попытаться воспрепятствовать устремлениям Черногории в НАТО. Поначалу эта информация казалась неправдоподобной. Зачем одному из самых известных в мире политических советников - только что после работы главой президентской кампании Республиканской партии - работать с группой, считавшейся про-российскими выскочками в балканской стране с населением 600000 человек? Высокопоставленный черногорский чиновник подсказал ответ. "Если Манафорт подключился здесь в 2016 году, то это было только через русских", - сказал он. В то время российские деньги текли в черногорскую политику. Согласно санкционному списку, опубликованному 19 декабря, Дерипаска и Бояркин были "вовлечены в предоставление российской финансовой поддержки черногорской политической партии перед выборами в Черногории в 2016 году". - "ТАЙМ"

К сожалению для Медоевича и анти-НАТОвской группы, "встреча с Манафортом не оправдала ожиданий, и что она оказалась безрезультатной". Для Медоевича и остальной оппозиции выборы в Черногории не прошли гладко. За день до голосования была арестована группа мужчин, которых обвинили в заговоре с целью свержения правительства Черногории, убийства ее лидера и захвата власти силой - и все это при обширной помощи из Москвы. Власти Черногории позднее предъявили обвинения двум агентам российской службы военной разведки в организации предполагаемого переворота. Несколько лидеров оппозиции в этой стране, включая Медоевича, находятся в настоящее время под судом по обвинениям, которые являются следствием этой предполагаемой попытки переворота". - "ТАЙМ" В следующем году парламент Черногории ратифицировал членство страны в НАТО, в то время как на улице протестовали про-российские демонстранты. Согласно российскому министерству иностранных дел, парламентарии "растоптали все демократические нормы и принципы". "ТАЙМ" завершает статью замечанием, что "остается неясным, предоставлял ли Манафорт какие-то услуги в Черногории в 2016 году. Его адвокаты отрицают, что он работал на кого-то из черногорских политиков в тот год. Также неясно, имеет ли Манафорт какие-то долги перед Дерипаской, и если да, то в каких размерах".