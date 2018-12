архив



опубликовано редакцией на Переводике 21.12.18 21:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Middle East Eye”,

"US announces withdrawal from Syria as Trump declares Islamic State defeated" Великобритания - 19 декабря 2018 г. США объявили об уходе из Сирии, Трамп заявляет, что "Исламское государство" побеждено Белый дом говорит, что часть войск уже выведена, даже несмотря на ожидаемое турецкое наступление против прокурдских союзников американских военных



Пентагон обещал продолжить работать с его партнерами в регионе, чтобы нанести поражение группе "Исламское государство", "где бы она не действовала" (Архивная фотография - AFP)

ВАШИНГТОН - Американские войска начали уходить из северо-восточной Сирии, заявили в среду Белый дом и Пентагон, что является неожиданным решением в преддверии ожидаемого турецкого наступления к востоку от реки Евфрат против прокурдских союзников Соединенных Штатов. У США размещены по крайней мере 2000 солдат в регионе, где они также проводят авиационную кампанию в поддержку возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС) в борьбе против группы "Исламское государство" (ИГ). Белый дом сказал в среду, что он уже начал выводить войска, так как борьба против ИГ переходит в новую фазу. "Эти победы над ИГИЛ в Сирии не знаменуют собой конец глобальной коалиции или ее кампании. Мы начали возвращать войска Соединенных Штатов домой по мере того, как мы переходим в следующую фазу этой кампании", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, в котором группа названа другой аббревиатурой. Вашингтон также эвакуирует всех сотрудников Государственного Департамента из Сирии в течение 24 часов, сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на американского чиновника.

Президент США Дональд Трамп объявил о поражении ИГ в Сирии через "Твиттер" в среду утром, в то время как чиновники сказали новостным агентствам, что вывод неминуем.

Мы победили ИГИЛ в Сирии, это моя единственная причина, чтобы там находиться в течение президентства Трампа. - Дональд Д. Трамп (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018

"Мы проследим, чтобы поддерживалась надлежащим образом защита войск, но как можно быстрее", - сказал новостному агентству AFP один чиновник, имея ввиду уход США. Противореча утверждению Трампа, министр обороны Франции сказал в четверг, что "Исламское государство" было ослаблено, но не было стерто с лица земли в Сирии, и что боевые действия для окончательного его поражения в оставшихся очагах необходимо продолжить. "Исламское государство было ослаблено более, чем когда-либо", - написала в "Твиттере" Флоранс Парли. "Но Исламское государство не было стерто с лица земли, как и ее корни. Необходимо, чтобы последние очаги этой террористической организации были окончательно побеждены военным образом". Франция является ведущим членом возглавляемой США коалиции, воюющей в Сирии и Ираке, там находится около 1000 ее солдат, включая силы специального назначения, базирующиеся на севере страны и развернутые там наряду с курдскими и арабскими силами. Высказывания Трампа также противоречат утверждению Госдепартамента США ранее на этой неделе, что борьба против ИГ пока не закончена в Сирии.

"Соединенные Штаты и Турция активно координируют усилия по всем вопросам, касающимся и турецкой безопасности, и ситуации на северо-востоке Сирии, где, как вы, конечно, знаете, присутствуют американские военные, участвуя в кампании по обеспечению поражения ИГИЛ", - сказал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино. "Мы добились значительного успеха недавно в этой кампании, но работа пока не закончена", - сказал он журналистам во вторник. "Разрушительные последствия"

Сенатор-республиканец Линдсей Грэм сказал до заявления Белого дома, что любое решение о выводе войск будет являться ошибкой. "Вывод американских войск в этот момент станет большим выигрышем для ИГИЛ, Ирана, сирийского Башара аль-Асада и России. Я опасаюсь, что это приведет к разрушительным последствиям для нашего государства, региона и для всего мира", - сказано в заявлении Грэма. "Это затруднит привлечение будущих партнеров, готовых выступить против радикального ислама. Это также будет рассматриваться Ираном и другими опасными людьми как признак американской слабости в попытке сдержать иранскую экспансию". Марко Рубио, другой сенатор-республиканец, сказал, что поспешный вывод войск из Сирии будет являться "серьезной ошибкой", последствия которой коснутся не только поражения ИГ.

Позднее в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу разговаривал со своим американским коллегой по телефону о выводе американских войск, сообщило турецкое государственное новостное агентство "Анадолу", не предоставив дальнейших подробностей. Ранее в тот день это решение Белого дома было встречено с удовлетворением российским министерством иностранных дел, которое заявило, что вывод войск создаст возможность для политического урегулирования кризиса в Сирии, сообщило новостное агентство "ТАСС". Израиль изучит решение США о выводе их войск из Сирии и позаботится о своей собственной безопасности, сказал в среду израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху. В заявлении Нетаньяху сказано, что он беседовал в последние два дня с Трампом и с госсекретарем США об их намерении уйти из Сирии. "Они дали ясно понять, что у них есть другие способы оказывать влияние в этом регионе", - сказал Нетаньяху. "Мы изучим временные рамки, как это будет делаться и, конечно, потенциальные последствия для нас. "В любом случае мы сделаем все необходимое для поддержания безопасности Израиля и собственной защиты от этого поля сражения". Пентагон подтвердил уход Министерство обороны США подтвердило в среду, что оно начало процесс вывода американских войск из Сирии. "Коалиция освободила удерживаемую ИГИЛ территорию, но кампания против ИГИЛ не окончена", - сказано в заявлении пресс-секретаря Пентагона Дэны Уайт. "Мы начали процесс возвращения американских войск домой из Сирии по мере того, как мы переходим в новую фазу кампании", - сказала она. Пентагон обещал продолжить работать с его партнерами в регионе, чтобы нанести поражение ИГ, "где бы она не действовала". Трамп добивался ухода из Сирии в последние несколько месяцев, при этом чиновники Пентагона противодействовали его утверждениям, что борьба против ИГ закончена. "Мы вышибаем дух из ИГИЛ. Мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди занимаются теперь этим", - сказал президент США в конце марта. В апреле Бретт МакГерк, спецпосланник США по вопросам глобальной коалиции против ИГ, сказал, что задача военных США в Сирии "не выполнена", подчеркнув, что войска "справятся с этой задачей". Более воинственно настроенные чиновники США выступают за более серьезное присутствие США в Сирии для противодействия иранскому влиянию в этой разрушенной войной стране. "Мы не собираемся уходить до тех пор, пока иранские войска находятся за пределами иранских границ, и это касается также подконтрольных иранцам сил", - сказал в сентябре советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. "Сценарий мечты для ИГИЛ"

СДС являются основными партнерами США на поле боя в Сирии в борьбе против ИГ, но этот альянс привел в негодование союзника по НАТО Турцию, которая считает СДС - в котором сильно доминируют прокурдские Отряды народной самообороны (ОНС) - угрозой для своей национальной безопасности. Анкара неоднократно угрожала взять на прицел силы ОНС к востоку от реки Евфрат, особенно те, что базируются вокруг и в самом городе Манбидж. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал в понедельник, что Трамп "положительно отреагировал" на требование Турции, чтобы ОНС покинули Манбидж.

"Мы поговорили с Трампом. Он отреагировал положительно", - сказал Эрдоган, выступая на мероприятии в южном турецком городе Конья. "Этим террористам придется уйти на восток от Евфрата. Если они не уйдут, то мы их отправим. Потому что они причиняют нам беспокойство". На прошлой неделе Турция, казалось, дала сигнал, что операция приближается. Чарльз Листер, старший научный сотрудник Ближневосточного института, предупредил, что вывод войск является дальнейшим доказательством "опасной непредсказуемости" Трампа.

"С геополитической точки зрения это не просто сценарий мечты для ИГИЛ, но также для России, Ирана и режима Асада, все они в существенной степени выиграют от ухода США из Сирии", - сказал он.

"Если США уйдут из Сирии за несколько недель, как об этом сейчас ходят слухи, то режим Асада быстро вмешается, чтобы купить лояльность наших арабских союзников на северо-востоке, оторвав их от курдских ОНС, которые вполне вероятно окажутся уязвимыми для неизбежной военной интервенции Турции к востоку от реки Евфрат. Листер добавил, что это "плачевное состояние дел", что Вашингтон бросает своих союзников, которые "проливали кровь и отдали тысячи жизней за нашу борьбу против ИГИЛ".

"Трамп, вполне возможно, фактически дал разрешение турецкому президенту Эрдогану, когда они говорили по телефону в пятницу".