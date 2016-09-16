Советские документы: палестинский президент был агентом КГБ

Орен Либерманн, Си-Эн-Эн

Офис палестинского премьер-министра говорит, что истории о президенте Махмуде Аббасе являются попыткой сорвать ближневосточный мирный процесс.

(Си-Эн-Эн) Бывшие ранее секретными советские документы утверждают, что палестинский президент Махмуд Аббас являлся когда-то агентом КГБ с оперативным псевдонимом "Крот".

В документах, полученных Си-Эн-Эн из "архива Митрохина" в Черчилльском колледже при Кэмбриджском университете, говорится, что Аббас, который защитил диплом в Москве в 1982 году, был агентом КГБ, будучи членом Организации освобождения Палестины в Дамаске.

Палестинские лидеры возмутились этим сообщением как "грязной кампанией", направленной против Аббаса.

"Израильское правительство и его представители по связям с общественностью используют стратегию обмана и прикрытия, чтобы запутать общественность и обмануть международное сообщество ради срыва любых попыток оживить мирный процесс, при этом присваивая еще больше палестинских земель и строя новые незаконные поселения", - сказал Джамал Даджани, директор стратегических коммуникаций в офисе палестинского премьер-министра Рами Хамдалла.

Офис Аббаса отказался выпустить отдельное заявление, положившись вместо этого на ответ из офиса Хамдалла. Офис израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху отказался дать комментарии.

Первым об этой истории сообщил редактор отдела новостей из-за границы израильского 1 канала Орен Нахари, который узнал о документах от своего предшественника, исследователя, изучающего "архив Митрохина".

"Архив Митрохина" является коллекцией документов майора Василия Митрохина, старшего архивоведа в архиве внешней разведки КГБ с 1972 по 1984 год. Он бежал в 1992 году в Соединенное Королевство после краха Советского Союза.

Работая архивоведом, Митрохин тайно вручную конспектировал материалы, к которым он имел доступ: сотни тысяч документов глобальной разведывательной сети КГБ. Документы Митрохина, насчитывающие 19 коробок и тысячи бумаг, были каталогизированы и заархивированы в Архивном центре Черчилля. Эти документы были сделаны достоянием общественности в июле 2014 года.

Один из документов, помеченный как "Конверт К-24", касается "Ближнего и Среднего Востока". Параграф 244 раздела касается Махмуда Аббаса. ""Крот" - Аббас Махмуд 1935. Коренной палестинец. Исполнительный комитет ФАТАХ, ООП в Дамаске. Агент КГБ".

Утверждение о том, что Аббас являлся агентом КГБ, могло бы стать просто интересной дополнительной информацией, если бы не момент, в который появилась эта история. Российский президент Владимир Путин пытался в последние дни организовать встречу между Аббасом и Нетаньяху, чтобы оживить умирающий мирный процесс.

Михаил Богданов, спецпосланник Путина по ближневосточному мирному процессу, посетил этот регион на этой неделе, чтобы встретиться с двумя лидерами, и российское Министерство иностранных дел объявило, что обе стороны "в принципе" согласились на проведение встречи.

Пятница была названа как возможная дата встречи, но обе стороны обвинили друг друга в переносе этой встречи.

статью прочитали: 340 человек