навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
16.09.16   Редакция

Делегации из Европы и Азии продолжают посещать Крым

(0)
 
15.09.16   Редакция

Взлет и падение нефтяного магната "Исламского государства"

(0)
14.09.16   Редакция

Мир на грани ядерной войны: как в Штатах вбивают клин между Путиным и Обамой

(0)
13.09.16   Редакция

Соглашение Лаврова-Керри по Сирии как кнопка перезагрузки отношений РФ и США

(0)

последние за вчера, 15.09.16  
 
23:00   Редакция

Взлет и падение нефтяного магната "Исламского государства"

(0)
20:04   Редакция

Продление антироссийских санкций: благодарность бьет через край

(0)
18:13   Редакция

В. Путин поручил организовать круиз Ялта – Сочи, уже в 2017 году

(0)
13:22   Редакция

«Холодная война» не закончилась после распада СССР…

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
16.09.16 00:58    
Lastori Йога (2)
15.09.16 18:44    
Mary Просто стихи (632)
14.09.16 11:56    
Igo123 Жаркие годы: Потепление наступает (4)
13.09.16 22:24    
Alexaa сказка (6)
13.09.16 18:26    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (131)
10.09.16 12:30    
anygen Весёлые картинки (249)
08.09.16 16:17    
AndrewRogozov 10 причин немедленно выкинуть микроволновку (15)
01.09.16 11:56    
Lastori Отдых (3)
 
опубликовано редакцией на Переводике 12.09.16 15:20
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Советские документы: палестинский президент был агентом КГБ

Орен Либерманн, Си-Эн-Эн

 

Офис палестинского премьер-министра говорит, что истории о президенте Махмуде Аббасе являются попыткой сорвать ближневосточный мирный процесс.

(Си-Эн-Эн) Бывшие ранее секретными советские документы утверждают, что палестинский президент Махмуд Аббас являлся когда-то агентом КГБ с оперативным псевдонимом "Крот". 

В документах, полученных Си-Эн-Эн из "архива Митрохина" в Черчилльском колледже при Кэмбриджском университете, говорится, что Аббас, который защитил диплом в Москве в 1982 году, был агентом КГБ, будучи членом Организации освобождения Палестины в Дамаске.

Палестинские лидеры возмутились этим сообщением как "грязной кампанией", направленной против Аббаса.

"Израильское правительство и его представители по связям с общественностью используют стратегию обмана и прикрытия, чтобы запутать общественность и обмануть международное сообщество ради срыва любых попыток оживить мирный процесс, при этом присваивая еще больше палестинских земель и строя новые незаконные поселения", - сказал Джамал Даджани, директор стратегических коммуникаций в офисе палестинского премьер-министра Рами Хамдалла.

Офис Аббаса отказался выпустить отдельное заявление, положившись вместо этого на ответ из офиса Хамдалла. Офис израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху отказался дать комментарии.

Первым об этой истории сообщил редактор отдела новостей из-за границы израильского 1 канала Орен Нахари, который узнал о документах от своего предшественника, исследователя, изучающего "архив Митрохина".  

"Архив Митрохина" является коллекцией документов майора Василия Митрохина, старшего архивоведа в архиве внешней разведки КГБ с 1972 по 1984 год. Он бежал в 1992 году в Соединенное Королевство после краха Советского Союза.

Работая архивоведом, Митрохин тайно вручную конспектировал материалы, к которым он имел доступ: сотни тысяч документов глобальной разведывательной сети КГБ. Документы Митрохина, насчитывающие 19 коробок и тысячи бумаг, были каталогизированы и заархивированы в Архивном центре Черчилля. Эти документы были сделаны достоянием общественности в июле 2014 года.   

Один из документов, помеченный как "Конверт К-24", касается "Ближнего и Среднего Востока". Параграф 244 раздела касается Махмуда Аббаса. ""Крот" - Аббас Махмуд 1935. Коренной палестинец. Исполнительный комитет ФАТАХ, ООП в Дамаске. Агент КГБ".

Утверждение о том, что Аббас являлся агентом КГБ, могло бы стать просто интересной дополнительной информацией, если бы не момент, в который появилась эта история. Российский президент Владимир Путин пытался в последние дни организовать встречу между Аббасом и Нетаньяху, чтобы оживить умирающий мирный процесс.

Михаил Богданов, спецпосланник Путина по ближневосточному мирному процессу, посетил этот регион на этой неделе, чтобы встретиться с двумя лидерами, и российское Министерство иностранных дел объявило, что обе стороны "в принципе" согласились на проведение встречи.  

Пятница была названа как возможная дата встречи, но обе стороны обвинили друг друга в переносе этой встречи.

статью прочитали: 340 человек

   
теги: Ближний Восток, Израиль, Палестина  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 12.09.2016 15:39:07
В чем суть этой "новости"?
Митрохин вручную нарисовал все, что ему взбреднулось.

Аббас контактировал с КГБ? Допустим.
Ну и дальше что?
Меркель контактировала со Штази. Допустим.
И что?
Хиллари Клинтон контактировала с русскими деньгами.
И что?
Даже если какой-то беглый евреец из Питера контактировал с КГБ, это ничего не значит.

Все они были несчастными жертвами этой благородной , но вездесущей организации.
Цитировать Имя
curioso, 16.09.2016 12:21:40
Виктор Иванов
Не далее, как вчера, буквально наткнулся на такую оригинальную трактовку событий, связанных с "Арктик Си" в 2009 г.:
>https://topwar.ru/100657-pugayuschee-molchanie-izrailya.html<
Видели такое? И, главное, довольно-таки "близко к тексту"!
Так что: "Проверьте, целы ли Ваши бумажники и конные экипажи на парковке"©... :)
Учитывая, откуда растут ноги нынешнего терроризма, и кто является истинными "отцами-основателями" этой мерзоты еще с середины 19 века, снимаются многие вопросы. И по Махмуду Аббасу в том числе.

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 