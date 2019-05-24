"Ибица-гейт": Свободная партия Австрии и Россия, особые партнеры в течение десяти лет





Хайнц-Кристиан Штрахе (со спины) и Йоханн Гуденус, два главных автора сближения австрийской ультраправой партии АПС с Россией, появляются на видео "Ибицагейта". Фото AFP/Spiegel и Süddeutsche Zeitung

Текст: Себастьян Сеибт

Скандал "Ибица-гейт", вызвавший падение австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, иллюстрирует близость между австрийской ультраправой партией АПС и Россией. Эти отношения поддерживаются уже больше десяти лет.

Они продержались 500 дней. Через два дня после публикации обвинительного для лидера Хайнца-Кристиана Штрахе видео министры, являющиеся членами австрийской ультраправой партии АПС, покинули правительство в понедельник 20 мая. Правящая коалиция Австрийской народной партии канцлера Себастьяна Курца и АПС (Партии свободы) рассыпалась через два дня после публикации видео, на котором показано, как ультраправый вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с предполагаемой племянницей российского олигарха на Ибице в 2017 году.

Второму человеку в правительсте пришлось подать в отставку вследствие этой важной информации, которая вытащила на свет связи между АПС и Москвой. Хотя связи между этой ультраправой группой и Россией давно подтверждены и приняты, видео дает понять, ко всему прочему, что Хайнц-Кристиан Штрахе стремился получить финансовую поддержку, возможно, незаконную. Это самая явная иллюстрация на сегодня того, что АПС очень интересуется российским финансированием. До сих пор никому не удалось доказать финансовые связи между Москвой и партией, несмотря на стойкие подозрения.

"Враг моего врага мой друг"

Хайнц-Кристиан Штрахе всегда опровергал эти обвинения. Но он никогда не скрывал своей русофилии. Его восшествие на роль главы АПС в 2005 году ознаменовало начало "радикальной трансформации партии в глубоко пророссийскую группу за десять лет", подчеркивает каналу France 24 Бернхард Вейдингер, специалист по ультраправым в австрийском Центре документации австрийского сопротивления, который опубликовал в 2017 году исследование о связях между Россией и австрийскими ультраправыми.

До эпохи Штрахе Партия свободы, все еще находясь под влиянием своего нацистского происхождения, считала Россию врагом. У ее нового руководителя другие навязчивые идеи: евроскептицизм и антиамериканизм. Это очень кстати, так как Россия на той же волне. И "согласно логике, по которой враг моего врага мой друг, АПС сблизилась с Москвой", объясняет Бернхард Вейдингер.

Эта дружба вдобавок пользовалась благоприятными политическими обстоятельствами в Австрии. В этой стране, которая всегда настаивала на своем нейтралитете во время холодной войны, крупные партии менее враждебно относятся к Москве, чем в других странах Европы, напоминает эксперт в своем исследовании. В июне 2014 года Австрия стала первым европейским государством, принявшим у себя российского президента Владимира Путина с официальным визитом после аннексии Крыма, которая произошла всего четырьмя месяцами ранее. Консерваторы из АНП регулярно ратуют за ослабление международных санкций против России, и Себастьян Курц до того, как стать канцлером, ездил в 2015 году в Москву, чтобы призвать к укреплению экономических связей между двумя странами.

Но в то время, как "связи между австрийскими консерваторами и Россией обусловлены, главным образом, экономическими соображениями, АПС имеет одинаковое с Москвой мировоззрение", подчеркивает Бернхард Вейдингер. Речь идет на самом деле не только об общих противниках: австрийская партия нашла в Москве отклик на свою риторику об "упадке моральных ценностей на Западе", объясняет эксперт в своем исследовании.

Йоханн Гуденус, архитектор дружбы АПС с Россией

Эта общность интересов выражалась во множестве поездок официальных лиц АПС в Россию. Бернхард Вейдингер насчитал двадцать поездок с 2006 года. Кульминацией этих визитов стало подписание в декабре 2016 года в Москве пятилетнего соглашения о сотрудничестве между австрийским ультраправым движением и "Единой Россией", партией Владимира Путина. Этот уникальный документ - Россия никогда не подписывала таких документов с другой европейской политической партией - породил немало домыслов. "Насколько я могу понять, что интерес АПС в том, чтобы показать, что у них есть поддержка крупного игрока на международной сцене, что может укрепить их политическую репутацию, настолько же мне трудно понять, какая в этом выгода для России", - признается Бернхард Вейдингер.

Один человек из АПС участвовал во всех поездках в Россию... или почти во всех: Йоханн Гуденус. Этот 42-летний политик, весьма близкий к Хайнцу-Кристиану Штрахе и фигурирующий на видео во время поездки на Ибицу, постоянно подталкивал Партию свободы в объятия Москвы в течение двадцати лет вовлеченности в политическую деятельность на крайнем правом фланге.

Являясь сыном одного из руководителей АПС, осужденного за отрицание холокоста, Йоханн Гуденус начал интересоваться Россией во время своей учебы в конце 1990-х и в начале 2000-х. Он несколько раз приезжал летом на курсы государственного университета им. Ломоносова в Москву, затем изучал в 2005 году российскую геополитику в Дипломатической академии в Москве.

Он отстаивает свои идеи, которые, кажется, взяты прямо из сочинений Александра Дугина, очень влиятельного русского ультранационалистического идеолога, который пользуется доверием Владимира Путина. Как и Дугин, он критикует Европу, которая поражена "гомосексуальным лобби", и зациклен, по-видимому, на угрозе чеченского терроризма. Йоханн Гуденус ездил в 2012 году в Грозный, чтобы встретиться с Рамзаном Кадыровым, весьма авторитарной влиятельной фигурой в этой республике на российском Кавказе. Австрийский политик воспользовался этим, чтобы призвать к высылке всех чеченцев, которые нашли убежище в Австрии (около 30000 человек).

"Ибица-гейт" меняет расклад

Йоханн Гуденус крайним образом иллюстрировал в течение многих лет выгоды, которые Россия могла бы получать, культивируя хорошие отношения с АПС. "Это позволило им иметь в сердце Европы партию в руководящей позиции, которая систематически отстаивала российские интересы, будь то в отношении экономических санкций, в отношении Украины или же касательно поддержания отношений с Соединенными Штатами", - подводит итог Бернхард Вейдингер.

Но публикация видео изменила расклад. Эти разоблачения не только ускорили политическое поражение Хайнца-Кристиана Штрахе, который олицетворял в глазах широкой общественности русофилию АПС. Йоханн Гуденус также оставил свои должностные функции в парламенте и даже объявил в понедельник, что уходит из партии.

Некоторые австрийские СМИ поспешили заявить, что речь идет о конце "российского крыла" движения. "Очевидно, что АПС будет вести себя сдержанно по этому вопросу какое-то время, однако остаются и другие видные ответственные работники, разделяющие такие же симпатии к России", - поясняет Бернхард Вейдингер. Эта часть АПС, в частности, хорошо представлена в Европейском парламенте такими евродепутатами как Барбара Каппель или Харальд Вилимски, которые также участвовали в нескольких поездках в Россию.

По мнению Бернхарда Вейдингера, этот кризис АПС не должен излишне беспокоить Москву. Австрия всегда была выбором по умолчанию для России, уверяет эксперт. А с ростом популярности других партий, более или менее симпатизирующих России - как, например, движение "Пять звезд" в Италии или "Национальный фронт" во Франции - Кремль сможет найти посредников в странах, значительно более важных в европейских масштабах. Особенно, если эти партии получат соответствующие результаты на европейских выборах 25 и 26 мая.

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