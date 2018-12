архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.12.18 13:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “NEO - New Eastern Outlook”,

"Is Canada Huawei Arrest Attempt to Sabotage Trump Xi Talks" Глобальная сеть - 19 декабря 2018 г. Не является ли арест Канадой представительницы Huawei попыткой саботировать переговоры Трампа с Си? Арест финансового директора крупнейшей китайской компании средств связи Huawei имеет признаки саботажа со стороны глубинного государства или закулисного саботажа, направленного на то, чтобы разрушить недавнее продвижение переговоров между президентом США Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином по стратегическим вопросам. Вот некоторые моменты дела, которые похожи на саботаж со стороны хорошо информированных людей на американской стороне при соучастии члена разведывательного альянса "Пяти глаз" Канады. После многих месяцев конфликта из-за торговых тарифов между США и Китаем президент США Дональд Трамп провел встречу с китайским президентом Си Цзиньпином во время саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе. Там обе стороны обнародовали позитивное совместное заявление, в котором было сказано, что США объявят 1 января "перемирие" и заморозят текущие тарифы на уровне 10% в отношении китайского импорта в США на 200 миллиардов долларов, не повышая их до 25%, как было запланировано. Со своей стороны Си согласился возобновить закупку американской сои и других сельскохозяйственных продуктов и энергоносителей, чтобы уменьшить торговый дисбаланс. Самым интересным и мало обсуждаемым в западных СМИ является то, что по просьбе США президент Си также согласился внести неоднозначное химическое вещество фентанил в список контролируемых веществ, что означает, что на людей, продающих фентанил в Соединенные Штаты, будет распространяться максимальное наказание в Китае в соответствии с законом.

Они также договорились немедленно начать переговоры по ключевым вопросам для США, включая принудительную передачу технологий, защиту интеллектуальной собственности, нетарифные ограничения, кибернарушения и киберограбления, услуги и сельское хозяйство, которые должны завершиться через 90 дней, или же будет возобновлено запланированное повышение тарифов до 25%. Предложение Си о контроле за фентанилом, одним из самых смертоносных синтетических наркотиков, который стал причиной смерти десятков тысяч человек в США, было важным. Согласно правоохранительным органам и следователям США по делам о наркотиках, Китай является главным поставщиком фентанила в Соединенные Штаты. Там преступные организации смешивают порошок фентанила с героином. Также согласно Управлению по борьбе с наркотиками США, китайские компании транспортируют фентанил в ключевые пункты в Канаде и Мексике. В Мексике его заново пакуют мексиканские наркокартели и затем нелегально ввозят в США. Канадский сюрприз?

Другими словами, Китай согласился обсудить стратегические проблемы в двусторонних отношениях, которые могут иметь положительные последствия для урегулирования торговых конфликтов и других не публичных проблем. 5 декабря в Ванкувере канадские власти арестовали Мэн Ваньчжоу, финансового директора и члена правления китайской компании Huawei Technologies Co Ltd. Она также является дочерью основателя и гендиректора компании. Арест, якобы по обвинениям в незаконной деятельности относительно санкций США против Ирана, является беспрецедентным. В августе президент США подписал директиву, запрещающую использование оборудования Huawei в коммуникационных сетях правительства США по соображениям национальной безопасности. Huawei находится в центре энергичных усилий Китая добиться доминирования в новых коммуникационных сетях пятого поколения 5G. Компания является сегодня вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов после Samsung и впереди Apple, а также крупнейшим в мире производителем оборудования телекоммуникационных сетей с выручкой в 92 миллиарда долларов. Президент США Трамп разрешил в августе ввести запрет на оборудование компании в коммуникационных сетях правительства США под предлогом озабоченности вопросами национальной безопасности - особенно в отношении разворачивания сетей 5G. То, что между Китаем и Вашингтоном имеются конфликты из-за Huawei, это очевидно. Что странно касательно канадского ареста Мэн, которая выпущена теперь под залог и ожидает экстрадиции в США, это тот факт, что он произошел в тот же день, когда Трамп и Си проводили крайне важные торговые переговоры в Буэнос-Айресе. По словам советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, президент не был проинформирован заранее о канадском плане ареста. Какими бы ни были доказательства о скрытых шпионских устройствах, встроенных в технологии Huawei, или о нарушениях санкций против Ирана, канадский арест финансового директора Мэн Ваньчжоу имеет резонансные последствия в Китае. Газета КПК в редакционной статье 9 декабря написала: "Обращаться с китайской гражданкой как с серьезной преступницей, грубо попирать ее базовые права человека и не уважать ее достоинство - как это может являться методами цивилизованной страны? Как это может не вызывать ярость людей?" Сделав необычный шаг посреди этой перепалки, Дональд Трамп объявил, что если для положительного завершения торговых переговоров с Китаем будет необходимо, то он будет готов вмешаться в этот спор через Министерство юстиции США. 12 декабря в интервью "Рейтер" Трамп заявил, что "Все, что является хорошим для страны, я сделаю. Если я думаю, что это хорошо для того, что несомненно станет крупнейшей торговой сделкой, когда-либо заключенной - что очень важно - то, что хорошо для национальной безопасности - то я несомненно вмешаюсь, если я буду думать, что это необходимо". Реакция Пекина Пока что есть больше открытых вопросов, чем ответов. Однако создается впечатление, что Пекин ведет себя крайне осторожно, чтобы не позволить оскорблению - как правило, это огромное унижение для китайцев, когда с руководителем одной из их крупнейших национальных компаний так обращаются - разорвать отношения с администрацией Трампа. Вместо того, чтобы принять ответные меры посредством охоты на многих американских руководителей высшего звена в Китае, Китай арестовал бывшего канадского дипломата в Пекине по подозрению в "угрозе национальной безопасности", а также канадского предпринимателя с деловыми связями с Северной Кореей. Связи бывшего канадского дипломата более чем любопытны. Майкл Ковриг ранее работал как канадский дипломат в Пекине, Гонконге и в ООН. Китайская национальная тайная полиция взяла его под стражу 10 декабря в Пекине. Ковриг официально числится "советником по северо-восточной Азии" организации, называемой Международная кризисная группа. Международная кризисная группа является НПО, имеющей дар быть вовлеченной в ключевые конфликтные зоны, такие как Мьянма. Журнал "Third World Quarterly" в коллегиально рецензированной статье в 2014 году обвинил МКГ в "фабрикации" кризисов. Она была основана заклятым врагом Трампа и сторонником Хилари Клинтон Джорджем Соросом. Среди попечителей работодателя Коврига, Международной кризисной группы, есть некоторые весьма примечательные имена. Одним из них является, конечно, основатель и спонсор Джордж Сорос. Другим попечителем является канадский миллиардер Фрэнк Джустра. Возьмите на заметку это имя, так как оно, вероятно, возникнет в новостях в следующие недели по мере того, как появляются детали о расследовании ФБР и других расследований в США о незаконных или сомнительных сделках освобожденного от налогов Фонда Клинтона. Фрэнк Джустра, президент и гендиректор Fiore Financial Corporation, является крупным финансовым донором Фонда Клинтона, где он также входит в правление. Его фонд Giustra Foundation работает с "Улучшить социальные бизнесы", ранее являвшейся "Клинтон-Джустра корпоративным партнерством", с Международной кризисной группой, Глобальной инициативой по поддержке беженцев и с другими партнерами. Компания Джустры UrAsia Energy Ltd. появляется в расследовании нашумевшего скандала с Uranium One во время работы Хилари Клинтон госсекретарем, который, как некоторые считают, является настоящим скандалом "Рашагейт". Мы вскоре узнаем больше по мере продолжения судебного разбирательства в США. Короче говоря, создается впечатление, что Си Цзиньпин выбрал крайне интересную мишень для ответных действий на канадский арест финансового директора Huawei. На сегодняшний день представляется, что если это было целью определенных темных сетей в правительствах и разведках США и Канады - саботировать любой конструктивный американо-китайский диалог посредством беспрецедентного ареста руководителя высшего ранга Huawei - то это, возможно, дало обратный эффект. Следующие недели покажут больше. статью прочитали: 44 человек Комментарии