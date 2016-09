архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 14.09.16 15:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “MSN News”,

"Trump says Fed keeping rates low to aid Obama" США - 12 сентября 2016 г. Трамп говорит, что ФРС сохраняет ставки низкими, чтобы помочь Обаме Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сказал в понедельник, что председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен сохраняет низкими процентные ставки из-за политического давления со стороны администрации Обамы, поставив тем самым под вопрос мотивацию учреждения, работа которого основывается на его независимости. "Это (процентные ставки) остается на нулевом уровне, потому что это очевидно связано с политикой, и она делает то, что от нее хочет Обама", - сказал Трамп каналу CNBC в телефонном интервью, заявив, что Йеллен должно быть "стыдно" за то, что она делает со страной. Центральный банк США повысил свои процентные ставки всего один раз с момента их снижения до нуля в ответ на финансовый кризис 2008 года. ФРС дала понять, что она готовится ко второму повышению ставок на 0,25%, хотя и предупредила, что темпы будущих повышений ставок будут более медленными, чем в прошлом. Фото - © Дэвид Бекер/Рейтер "Любое повышение будет очень, очень небольшим повышением, потому что они хотят, чтобы рынок оставался на подъеме, чтобы Обама ушел, и чтобы новый человек ... поднял процентные ставки ... и будут наблюдать за тем, что произойдет на фондовом рынке", - сказал Трамп. Он не уточнил, каким образом президент от демократов оказывал давление на Йеллен. В то время как Йеллен встречалась с Обамой, ФРС как учреждение является независимым, когда речь идет о повышении или понижении ставок, и Йеллен, как и другие, устанавливающие процентные ставки, заявили, что у ФРС нет видов на выборы 8 ноября. Базирующийся в Вашингтоне совет управляющих ФРС не дал комментариев по высказываниям Трампа, хотя президенты региональных федеральных резервных банков заявили во время публичных выступлений, что политика в обсуждениях ФРС не присутствует. Президент федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отреагировал в более позднем интервью на канале CNBC отрицанием того, что политика влияет на выработку курса ФРС. "Политика просто не упоминается", - сказал он. "Мы смотрим на экономические данные и ... все за столом привержены достижению нашей двойной задачи" - максимальной трудовой занятости и стабильных цен, сказал Кашкари. Президент федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт, когда его спросили о политическом давлении на ФРС во время конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса в Атланте, сказал: "Я не смотрю на мир таким образом". Высказывания Трампа характеризуют словесные баталии кандидата в отношении того, считает ли он низкие процентные ставки хорошими или плохими. Он обвинил ФРС в поддержании ставок низкими с подачи Обамы, но в других случаях говорил, что он считает, что низкие ставки - это хорошо, так как более высокие процентные ставки укрепят доллар, что навредит американскому экспорту и производителям. Как бизнесмен, сказал он, "мне нравятся низкие ставки", но сказал, что они наносят ущерб многим людям, живущим за счет своих сбережений. Избегая политики Обычно чиновники ФРС избегают политики в своих публичных высказываниях и говорят, что это важно для сохранения независимости ФРС, которая ей нужна для выработки кредитно-денежной политики. Моменты, когда эта позиция публично нарушается, например, во время поддержки бывшим председателем ФРС Аланом Гринспеном снижения налогов администрацией Буша, являются редкими и могут быстро вызвать негативную реакцию. Хотя члены совета управляющих ФРС назначаются президентом с подтверждением в сенате, их долгие, 14-летние сроки работы и разнесенные по времени даты назначения предусмотрены для того, чтобы оградить их от давления, о котором бездоказательно говорит Трамп. Председатель, считающаяся одной из самых влиятельных должностей при определении американской экономической политики, выбирается из числа членов совета управляющих на четырехлетний срок. Срок работы Йеллен закончится в 2018 году, и Трамп ранее говорил, что он подумает над ее заменой. Однако указания для ФРС поступают из Конгресса, который устанавливает мандат центрального банка. ФРС понизила процентные ставки почти до нуля в ответ на финансовый кризис 2007-2009 гг. и повышала их с тех пор только один раз - в декабре - учитывая медленные темпы подъема в экономике. Члены ФРС и экономисты горячо обсуждают вопрос, поднятый Трампом - не привела ли политика дешевых денег к неустойчивому росту цен активов. Но еще больше беспокойства существует в отношении слабого экономического роста и необходимости поддержания либеральных экономических условий с целью обеспечения, чтобы компании продолжали нанимать на работу. (Сообщение - Эрик Уолш; редактирование - Ник Зимински и Джонатан Оатис)

статью прочитали: 277 человек Комментарии Материалы по теме NEO - New Eastern Outlook - Бомба задолженности США замедленного действия продолжает тикать...

Появляющиеся трещины в беспрецедентном уровне корпоративного долга США подают сигнал тревоги в отношении нового экономического кризиса - очень, очень скверного. читали: 2842 , обсуждали: 4 читать далее