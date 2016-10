архив



опубликовано редакцией на Переводике 01.10.16 23:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Bloomberg.com”,

"Saudi King Cuts Once Untouchable Wage Bill to Save Money" США - 27 сентября 2016 г. Саудовский король сокращает когда-то неприкосновенные расходы на зарплату, чтобы сэкономить деньги Глен Кейри и Вивиан Нереим - Зарплаты саудовских министров урезаны на 20%, членов Совета - на 15% - Саудовское правительство решило ограничить премии для государственных служащих Саудовская Аравия отменила премиальные выплаты для государственных служащих и урезала зарплаты министров на 20 процентов, и эти шаги еще больше перекладывают нагрузку поддержания госбюджета на население, которое привыкло к многолетней щедрости правительства.

Максимальное за восемь месяцев падение в цене фондовых бумаг произошло после того, как правительство решило прекратить повышение зарплат в лунном году, начиная со следующего месяца, и ограничило премии для сотрудников государственного сектора, согласно королевским указам и заявлениям кабинета министров. Зарплаты членов законодательного органа, консультирующего монархию, были урезаны на 15 процентов. Ограничивая то, что многие саудовцы много лет считали само собой разумеющимся, правительство подает сигнал о решимости сократить самый высокий бюджетный дефицит среди 20 крупнейших экономик мира в условиях низких цен на нефть и затянувшейся войны в соседнем Йемене. Однако эти меры рискуют усилить кризисную экономическую ситуацию, нанеся ущерб потребительской уверенности. Психологическое воздействие В то время как правительству нужно экономить деньги, отмена премий может оказать "психологическое" воздействие на саудовцев, согласно Салеху Аль-Карни, учителю из правительственной школы, который также подрабатывает водителем, чтобы заработать дополнительные деньги.

"Для меня как учителя это может повлиять на меня в школе, если честно", - сказал он, когда ехал по многолюдным улицам столицы Рияда вечером в понедельник.

При втором наследном принце Мохаммеде бин Салмане самая большая страна-экспортер нефти в мире уже начала задерживать выплаты, причитающиеся поставщикам, и начала сокращать топливные субсидии, пытаясь справиться с низкими ценами на нефть. Бюджетный дефицит может сократиться до 13 процентов ВВП в этом году и опуститься ниже 10 процентов в 2017 году, согласно оценкам Международного валютного фонда.

Прошлые правительства тратили миллиарды долларов на повышение зарплат бюджетников, делая рабочие места в частном секторе менее привлекательными для саудовцев. Эти деньги, однако, подстегивали экономический рост в не-нефтяном секторе, который достигал в среднем 6,5 процентов в период с 2000 по 2012 год, согласно данным МВФ. "Траты на заработную плату выросли вместе со стремительным ростом нефтяных цен", - сказал Саймон Уильямс, базирующийся в Лондоне главный экономист HSBC Holdings Plc по Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке. Так как дефицит должен превысить 10 процентов ВВП второй год подряд, то "эта эра закончилась; траты на зарплату должны быть сокращены". Расходы на заработную плату Эти решения являются частью плана, инициированного принцем Мохаммедом, сыном короля и вторым претендентом на трон крупнейшей арабской экономики. По его так называемому плану "Концепция 2030" правительство стремится сократить траты на зарплату в государственном секторе до 40 процентов от расходов к 2020 году - с 45 процентов сегодня. Государственный долг, как считают, увеличится до 30 процентов от объема производства - с 7,7 процентов в настоящее время. Льготы для руководящих работников также были урезаны. Правительство прекращает предоставлять автомобили высокопоставленным госслужащим в следующем финансовом году и объявило, что министры будут сами оплачивать услуги фиксированной и мобильной телефонной связи с начала следующего исламского года. Базовый индекс саудовской фондовой биржи Tadawul All Share Index снизился на 3,8 процента к моменту закрытия в Рияде, это самое большое снижение с 20 января. Продажа облигаций В заявлениях не было упомянуто, сколько денег сэкономят эти сокращения. Саудовская Аравия обдумывает планы об отмене проектов более чем на 20 миллиардов долларов и сокращения бюджетов министерств на четверть, чтобы поправить свое финансовое положение, сказали ранее в этом месяце люди, осведомленные об этом. Королевство также планирует выйти на международные рынки долговых облигаций с продажей, которая может привлечь более 10 миллиардов долларов, согласно людям, знающим об этих планах. "Урезание зарплат министров является символическим по своему характеру, но в целом это демонстрирует миру - так как это делается до программы выпуска облигаций - что Саудовская Аравия весьма серьезно настроена заняться вещами, которые когда-то являлись запретными вопросами", - сказал Джон Сфакианакис, директор экономических исследований в Gulf Research Center. Эти меры посылают сигнал, "что государственный сектор не будет являться первым и последним работодателем, так что люди не смогут обращаться к государственному сектору, как раньше", - сказал он. "Они говорят населению, что стимул работы там будет уменьшен, так что это тоже важно". Рекомендации МВФ МВФ рекомендовал в 2015 году, чтобы Саудовская Аравия контролировала свои растущие расходы на заработную плату и внесла изменения в правительство касательно субсидий на топливо и электричество. В интервью с "Блумберг" в этом году принц Мохаммед сказал, что правительство планирует ускорить сокращение субсидий и повысить налоги, чтобы разделить нагрузку из-за низких цен на нефть. Эта мера должна привлечь дополнительные 100 миллиардов долларов в год к 2020 году в виде не-нефтяных доходов.

Низкие цены на нефть и меры жесткой экономии правительства начали оказывать воздействие на экономику. Экономический рост, как прогнозируется, замедлится до 1,1 процента в этом году, это самый низкий рост с 2009 года, согласно опросу "Блумберг". Усилия правительства по снижению бюджетного дефицита сказались и на потребительских расходах.

Пол Салливан, внештатный преподаватель по вопросам исследования безопасности в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, сказал, что хотя эти решения могут заставить некоторых саудовцев перейти в частный сектор, но он не "ожидает массового ухода с надежных, более высокооплачиваемых государственных должностей, в частный сектор с его более рискованными и низкооплачиваемыми рабочими местами".

