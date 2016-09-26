"Командный пункт" разведки коалиции США уничтожен российским ракетным ударом

Профессор Мишель Чоссудовски

США и их союзники создали полевой командный пункт в регионе Алеппо, в состав которого входил персонал разведки. До тех пор, пока он не стал мишенью для российского ракетного удара 20 сентября, этот "полу-секретный" объект управлялся американским, британским, израильским, турецким, саудовским и катарским персоналом разведки.

Согласно сайту Fars News, этот разведывательный пункт был атакован Россией непосредственно после воздушных ударов США по сирийским войскам в Дейр-Эззор в поддержку террористов ИГИЛ-Даиш. "Российские военные корабли, находящиеся в прибрежных водах Сирии, нацелились и уничтожили иностранный военный командный пункт, убив более двух дюжин израильских и западных сотрудников разведки".

"Российские военные корабли выпустили три ракеты "Калибр" по координационному командному пункту иностранных офицеров в регионе Дар-Эзза в западной части Алеппо рядом с горой Саман, убив 30 израильских и западных офицеров". Командный пункт находился в западной части провинции Алеппо посреди высокой горы Саман и старых пещер. Регион находится глубоко в горной цепи.

Сообщение Fars создает впечатление, что в состав командного пункта входили преимущественно израильтяне. По всей вероятности, США "отдавали приказы", а пункт координировался региональными союзниками Вашингтона в тесном взаимодействии (и по поручению) с американским военным и разведывательным аппаратом.

За исключением сообщения Fars и "Спутника" на арабском российская атака на разведывательный пункт коалиции под руководством США не попала в новости дня. Более того, происходит полное замалчивание. Точность сообщения Fars пока полностью не установлена.

Но важно то, что командный пункт, расположенный на удерживаемой повстанцами территории в регионе Алеппо, был укомплектован основными государствами-спонсорами ИГИЛ-Даиш и Аль-Каиды в Сирии, а именно - США, Британией (участвующей по большей части в воздушных налетах), плюс четыре страны региона: Турцией, Саудовской Аравией, Израилем и Катаром. Соответствующие роли четырех региональных стран касательно вербовки, подготовки, логистики и финансирования терроризма подробно задокументированы.

Этот командный пункт (т.е. боевой информационный пост) в регионе Алеппо, а также полевые командные пункты в других регионах (на территориях, контролируемых силами повстанцев) находятся в постоянной связи с военным руководством и управлением США, Израиля и союзных стран.

Вспомним, что в октябре 2015 года Обама объявил, что он отправляет силы специального назначения США для действий на местах в Сирии в рамках предполагаемой контртеррористической операции против ИГИЛ-Даиш. Эти силы спецназа будут "включать менее 50 советников по особым операциям, которые будут работать с силами сопротивления, сражающимися с "Исламским государством" в северной Сирии, но не будут непосредственно участвовать в боевых действиях" ("ВП", 30 октября 2015 г.).

Они не будут участвовать в боевых действиях, они будут заниматься деятельностью "советников" - т.е. и внутри соединений повстанцев, и в полевых командных пунктах.

В последние месяцы (май 2016 г.) Вашингтон подтвердил, что еще 250 воннослужащих спецназа США будут размещены на местах в Сирии. Отдельный ряд сотрудников разведки, вне всяких сомнений, был прикомандирован к полевым командным пунктам.

Эта отправка спецназа США совпала с притоком тысяч новых набранных "джихадистов-наемников", влившихся в ряды различных террористических соединений. "Тысячи террористов", как сообщалось, перешли турецко-сирийскую границу в начале мая 2016 года для их использования против правительственных сил в регионе Алеппо.

Текст на снимке с экрана:

Американские войска, размещенные в Сирии, обеспечат "обучение, консультирование и содействие" тем, кто сражается с экстремистами ИГ, сказал журналистам пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"Это усиление стратегии, о которой президент объявил более года назад", - сказал Эрнест, добавив, что "центральной частью" стратегии США в Ираке и Сирии остается "создание потенциала местных сил на местах".

Смотрите: США отправят силы специального назначения в Сирию

Голос Америки (не датировано) http://www.voanews.com/a/us-to-send-special-forces-to-syria-to-fight-islamic-state/3029684.html

Командный пункт в регионе Алеппо использовался для координации действий на местах, наблюдения с помощью беспилотников, а также для воздушных ударов. Согласно сообщению Fars, персонал разведки, прикомандированный к командному пункту коалиции под руководством США, который был уничтожен Россией, был вовлечен в координацию атак террористов, спонсируемых США и союзниками, в Алеппо и Идлибе. По всей вероятности, командный пункт, уничтоженный Россией, также был вовлечен в планирование и реализацию атаки в Дейр-Эззор силами ВВС США против сирийской армии, осуществленной сразу после заключения соглашения о прекращении огня в Женеве.

Базировавшийся в Сирии "командный пункт" также был на связи с командованием США и союзников, а также с силами спецназа на местах (включая западных военнослужащих, нанятых частными военными компаниями), включенными в различные повстанческие террористические группы, включая ИГИЛ-Даиш и Аль-Нусра.

О существовании и местонахождении командного пункта в регионе Алеппо, видимо, было известно и это (до недавнего времени) допускалось сирийским правительством и российскими военными. И до последнего времени никаких действий не предпринималось.

Согласно сообщению новостного агентства Fars (которое еще полностью не подтверждено), Москва, по-видимому, решила нанести удар по ("полу-секретному") командному пункту в регионе Алеппо непосредственно сразу после решения Пентагона отдать приказ о воздушных ударах ВВС США по правительственным сирийским силам, ведущим бои против террористов ИГИЛ-Даиш в Дейр-Эззор.

О российском ударе по разведывательному пункту США-НАТО, о котором сообщило новостное агентство Fars, СМИ не сообщали, также об этом не заявлялось на официальном уровне.

При условии, что сообщение агентства Fars является точным, российский удар по командному пункту коалиции под руководством США имеет значительные последствия. Создает ли он прецедент? Россия наносит удар по разведывательному пункту под руководством США в ответ на атаку в Дейр-Эззор против сирийских войск.

Это является потенциально опасным переломным моментом в развитии войны против Сирии, который следует рассматривать в более широком контексте военной эскалации.

Одновременно этот командный пункт является негласным разведывательным пунктом. Вашингтон не признал его существование, а Москва не предоставила официального подтверждения удара. Российские СМИ молчат об этом, как и Вашингтон. Ни одна сторона не заинтересована в том, чтобы предать это огласке.

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