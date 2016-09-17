Взлом базы данных ВАДА поднимает серьезные вопросы для агентства

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Пол Келсо, спортивный корреспондент

Утечка данных спортсменов из базы данных Всемирного анти-допингового агентства (ВАДА) поднимает вопросы для этой организации и вызывает беспокойство у спортсменов.

Она также проливает свет на то, как спортсмены могут использовать препараты для повышения физических характеристик, если у них есть одобрение врачей.

Для ВАДА это является неловкой ситуацией и бурным годом, во время которого организация попала под огонь жесткой критики со всех сторон из-за российского допинга.

Расследования ВАДА выявили организованный государством допинг в России и привели к запрету ее легкоатлетов, но не к полному запрету участия всех ее спортсменов в олимпийских соревнованиях после того, как МОК проигнорировал рекомендацию антидопингового агентства.

Разоблачив деятельность российских спецслужб по обману системы тестирования, агентство теперь считает себя жертвой государственного шпионажа в ответ на это.

Президент ВАДА Крейг Риди сказал каналу Sky News, что он "уверен", что российские власти знают, кто за это ответственен, и что это является прямой атакой на его организацию. И она не одна подвергается таким атакам.

Кремль и российский министр спорта отрицают какое-либо участие в этом, и так как МОК также выступил с критикой, то политика подхода ВАДА к России привела к тому, что организация борется за сохранение своей независимости.

Более неотложной проблемой будет сохранение доверия спортсменов к базе данных.

Помимо хранения антидопинговых записей спортсменов ВАДА также использует базу данных для записи их ежедневного "местонахождения", чтобы проверяющие могли их найти на один час каждый день.

Всех, кто загружает сегодня данные, можно простить за сомнения, не окажутся ли эти данные завтра в интернете.

Жертва взлома хакеров Крис Фрум: "Это не проблема"

Хакеры сконцентрировались на раскрытии документов спортсменов, которым были предоставлены "Исключения для терапевтического использования" (формы TUE), фактически справки от врача, позволяющие участникам состязаний с проверенной медицинской необходимостью использовать медикаменты, которые иначе были бы запрещены.

В случае с велосипедистами Крис Фрум и сэр Брэдли Уиггинс препараты были разрешены для контроля астмы - заболевания, о котором они публично заявляли в прошлом.

Фрум сказал, что у него "нет проблемы" с этой утечкой, в то время как представитель Уиггинса заявил, что "здесь не на что смотреть".





Жертва взлома хакеров сэр Брэдли Уиггинс: "Не на что смотреть". Фото: SWpix.com

Однако существует беспокойство, что система форм TUE может быть открыта для злоупотреблений тренерами, спортсменами и врачами, желающими перейти границы дозволенного в отношении законного использования препаратов, чтобы получить преимущество.

Существует возможность того, что тренеры и спортсмены могут вступать в сговор, чтобы обмануть врачей, или же сотрудничать с неэтичными практикующими врачами, чтобы получить медикаменты, которые им не нужны, ради достижения преимущества.

Некоторые призвали опубликовать все "Исключения для терапевтического использования", хотя они являются конфиденциальными медицинскими данными.

Некоторые могут быть удивлены уровнем применения лекарственных препаратов спортсменами спорта высших достижений, но они могут получить ответ, что эти спортсмены тоже болеют и получают травмы.



Это один из спорных аспектов в анти-допинговой системе, который еще никогда не привлекал более пристального внимания.



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