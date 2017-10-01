Россия помогает украинским повстанцам экспортировать уголь за деньги, говорит министр

Степан Кравченко и Анна Андриянова

- Повстанцы отправляют почти 1 миллион тонн в месяц, говорит Назаров

- Торговля показывает углубляющиеся экономические связи России с сепаратистами

Россия помогает украинским повстанцам продавать уголь на международных рынках, чтобы получать остро необходимые деньги для пенсий и социальных нужд, в обход блокады, введенной киевским правительством, в то время как усилия по реализации мирного соглашения зашли в тупик.

Сепаратисты отправляют почти 1 миллион тонн угля в месяц в Россию через их общую границу, согласно данным за август, увеличивая доходы для поддержания 4 миллионов жителей отколовшихся восточно-украинских регионов, сказал заместитель российского министра экономики Сергей Назаров. Россия реэкспортирует этот уголь в третьи страны через свои морские порты, сказал он в интервью, подтвердив украинские обвинения, что Россия обеспечивает торговые связи для повстанцев.

"Они решают теперь все свои вопросы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями", - сказал Назаров, который был внесен в санкционный список в июне Министерством финансов США, которое заявило, что он курирует "проекты в области транспорта, торговли, энергетики, налогов и в финансовом секторе" для про-российских сепаратистов.

Россия и сепаратисты укрепляют связи в условиях торговой блокады, введенной Украиной, и отсутствия продвижения в плане исполнения мирного соглашения 2015 года для завершения трехлетней войны, в которой погибло 10000 человек. Украина и ее западные союзники обвиняют Россию в провоцировании конфликта после свержения дружественного Москве президента во время революции 2014 года, Кремль отвергает это обвинение.

В то время как у российского президента Владимира Путина нет планов по признанию или аннексии территорий повстанцев, он действует, чтобы обеспечить пошаговую интеграцию двух приграничных районов с Россией, сказали в апреле три человека, близкие к руководству.

Оспариваемая территория

После аннексии Крыма Россия укрепляет связи с сепаратистами в восточной Украине







Путин в этом месяце представил план патрулирования миротворцами ООН линии прекращения огня в Украине между сепаратистами и правительственными войсками. Украинский президент Петро Порошенко, который хочет, чтобы миротворцы были размещены во всей зоне конфликта, включая границу с Россией, отверг этот шаг как попытку "закрепить оккупацию".

Поставки угля

Блокада районов повстанцев, начатая ветеранами боевых действий и документально закрепленная Порошенко в марте, пошатнула слабое оживление экономики Украины и сорвала поставки угля для выработки энергии и тепла. Сепаратисты ответили тем же, взяв под контроль более 40 украинских компаний в регионе, включая производящие сталь и электричество активы миллиардера Рината Ахметова.

Назаров, бывший директор угольной компании, из своего офиса в облицованной бежевой плиткой башне напротив московского зоопарка руководит российской комиссией по гуманитарной помощи самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в восточной Украине. Повстанцы, которые когда-то полностью зависели от помощи из Москвы для своего выживания, теперь зарабатывают достаточно на продаже угля и местном налогообложении, чтобы выплачивать жителям в регионе 5 миллиадов рублей (86 миллионов долларов) из бюджета ежемесячно, сказал он.



Украинские прокуроры в июне начали расследование в отношении незаконного экспорта угля из контролируемых повстанцами регионов в Россию, заявила в Фейсбуке представительница генеральной прокуратуры Лариса Сарган после того, как местные СМИ сообщили, что уголь-антрацит идет в Турцию через российский порт Ростов-на-Дону. Сепаратисты также отправляют уголь как минимум в семь других стран, сказал в июле украинский министр энергетики Игорь Насалик, сообщила Би-Би-Си.

Санкции, блокада

Украина мало что может сделать, чтобы остановить эту торговлю. Назаров отказался рассказать, какие страны получают уголь из контролируемых повстанцами районов Украины или о размере совокупного дохода, получаемого от этих продаж. В зависимости от качества экспортный антрацит для производства тепла продается по цене от 100 до 160 долларов за тонну.

Россия находится под санкциями США и Европейского Союза за ее аннексию Крыма в 2014 году и поддержку восточно-украинских сепаратистов. Она вряд ли столкнется с дополнительными санкциями из-за торговли углем, так как "повстанцы не существуют в международном правовом пространстве, а российский экспорт угля не затронут санкциями", сказал Андрей Мовчан, директор программы экономической политики в московском Центре Карнеги.

Порошенко заявил, что он снимет блокаду только тогда, когда Украина вернет контроль над своей индустрией, а силы повстанцев отведут вооружения с линии прекращения огня. Украина заключила в июле соглашение о покупке американского угля, чтобы закрыть дефицит, вызванный потерей поставок с востока.

Правительство в Киеве должно прекратить блокаду первым, так как эта мера "сожгла мосты" с сепаратистами и сделала невозможным обсуждение реинтеграции региона в Украину, сказал Назаров.

Если бы это произошло, то Россия поддержала бы восстановление Украиной контроля над ее активами в районах повстанцев, потому что это "стало бы одной головной болью меньше" для Москвы, сказал он. Украина могла бы восстановить транспортные, энергетические и финансовые связи с регионом "за месяц", сказал Назаров.

Российская попытка аннексировать районы повстанцев таким же способом, каким она захватила Крым, стала бы "тяжелым бременем" с экономической точки зрения, сказал Назаров. Чиновники не подсчитывали расходы, так как такое решение "не ожидается", сказал он.

- При содействии Юлии Федориновой

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