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  Джейсон Дитц
США
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опубликовано редакцией на Переводике 20.09.16 17:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Клинтон не отвергает идею, что взрывы являются российским заговором, чтобы помочь Трампу

Джейсон Дитц, 19 сентября 2016 г.

 

Обвинения России являются любимой стратегией кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон с момента съезда партии, и это, по-видимому, не изменилось по сей день, так как журналисты задают вопросы, не обеспокоена ли Клинтон, что взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси в выходные были российским заговором, чтобы помочь Трампу быть избранным.

Это абсурдный вопрос, но Клинтон специально избежала ответа "нет", вместо этого заявив, что она не "хочет делать предположения" и затем пустилась в резкую критику Трампа, обвинив его в поддержке ИГИЛ его предвыборной риторикой в течение всего предвыборного цикла.

Клинтон повторила утверждение бывшего директора ЦРУ Майкла Хайдена, что Трампа "используют как сержанта по вербовке террористов", и даже обвинила Трампа в "оказании помощи и содействия" ИГИЛ его высказываниями. Она затем настоятельно утверждала, что она является единственным кандидатом, который знает, как бороться с терроризмом. 

За прошедший день и Клинтон и Трамп также обвинили ИГИЛ в поддержке другой стороны, чтобы та победила на выборах, Клинтон утверждала при этом, что ее администрация будет "преследовать плохих парней", а не всех мусульман. Трамп ответил на это заявлением, что ИГИЛ "сильно хочет, чтобы она стала нашим президентом".   

Предвыборный штаб Клинтон напрямую обвинял Россию в предыдущих инцидентах, вредящих ее кампании, и открыто обвиняет Трампа в том, что он является "марионеткой Кремля", утверждая, что российское правительство предпринимает серьезные усилия, чтобы Трамп был избран.  

Особое внимание уделялось главным образом инцидентам с хакерскими взломами против Демократической партии, которые, как они утверждали, были совершены российским правительством, несмотря на скудность доказательств в пользу этого. Хотя обвинение русских во взрывах в Нью-Йорке было бы намного более чрезмерным, однако отказ Клинтон сразу отвергнуть эту мысль говорит о том, что предвыборный штаб хочет сохранить этот домысел, по крайней мере, пока. 

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теги: Клинтон Хиллари, Россия, США, Президентские выборы  
   
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