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опубликовано редакцией на Переводике 11.09.16 17:17
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Давайте все-таки разберемся. Слово в защиту парламентской оппозиции, обвиняемой обывателем в «ничегонеделании»

«Может быть, самая большая преграда, самое большое препятствие у нас - это мы сами, наша лень, наша пассивность и наше желание скинуть с себя ответственность, переложить ее на других и потом же брюзжать и ворчать, что кто-то другой виноват. Вот надо научиться быть гражданином» Элла Памфилова  ("Взгляд"  11 сентября 2016 г.)

http://vz.ru/news/2016/9/11/831794.html

Давайте все-таки разберемся.

Слово в защиту парламентской оппозиции, обвиняемой обывателем в «ничегонеделании»
Как известно, все законы, которые определяют нашу жизнь, здоровье, безопасность и благосостояние (кроме указов Президента), принимаются в Госдуме. Конституцией РФ определяется порядок принятия обычных законов (не меняющих статьи конституции) и законов конституционных (изменяющих статьи конституции). Примером конституционного закона является закон о референдуме.

http://zakonbase.ru/konstitucija-rf

Статья 105 Конституции РФ

1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.

2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией Российской Федерации.

Статья 108 Конституции РФ

1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации.

2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.

В государственную думу в 2011 году прошли 4 партии: ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1779141

Список фракций Государственной думы России 6 созыва

Фракция

Число депутатов

% от общего числа депутатов

Фракция «Единая Россия»

238

52.88 %

Фракция Коммунистической партии Российской Федерации

92

20.44 %

Фракция «Справедливая Россия»

64

14.22 %

Фракция ЛДПР

56

12.44 %

  • Партии которые не преодолели ни 7 %, ни 5 % (что позволило бы представить одного своего депутата).
Фракция Лидер Процент голосов

Партия «Яблоко»

Сергей Митрохин

3,43 %

Партия «Патриоты России»

Геннадий Семигин

0,97 %

Партия «Правое дело»

Андрей Дунаев

0,6 %

Голоса партий, не одолевших барьер в 7% и не прошедших таким образом в думу, распределились между партиями-победительницами пропорционально голосам, полученным голосованием по партийным спискам. Изначально ЕР не имело половины мандатов , но получила добавок от проигравших выборы партий. Как следствие, она приобрела «контрольный пакет» для принятия нужных ей федеральных законов или отклонения законопроектов, предлагаемых партиями парламентской оппозиции.

Пример голосований по нескольким важнейшим законопроектам в Госдуме с участием трех фракций: ЕР, КПРФ и ЛДПР. http://msk.kprf.ru/2016/07/20/12704/

Имея большинство в Госдуме, ЕР блокирует любые законопроекты, предлагаемые любой другой фракцией в думе или даже всей объединенной оппозицией. В думе 6 созыва ЕР была абсолютной хозяйкой и обрекла остальные партии всего лишь на заявления и другие демонстрации несогласия или осуждения деятельности монопольной партии в Госдуме, фактически, на роль статистов или массовки, обозначающей наличие демократии.

Что может предпринять партия оппозиции? Предположим, она «хлопнет дверью» и уйдет демонстративно из думы. По закону ее мандаты будут распределены между оставшимися партиями. Вышедшая же из думы партия потеряет трибуну для официальной критики правящей партии и возможности для агитации при участии как в региональных, так и следующих федеральных выборах. Потеряет она и в финансировании для такой агитации и вообще текущей деятельности партии. По-существу, она уйдет из политической жизни, превратившись в маргинальную партию.

Тому электорату, кто нещадно ругает парламентскую оппозицию, надо посмотреться в зеркало. Состав думы формируется на выборах, и именно поведение избирателей определяет, какой будет политика власти на очередные 5 лет.

В выборах 2016 года участвуют уже 14 партий, и барьер прохождения в думу понижен до 5%. Голосуя за партию, которая себя никак до выборов не обозначила, избиратель заведомо отдает свой голос партиям-фаворитам, которые почти наверняка в думу попадают. И партия, набравшая голоса больше всех других, получит к своим заслуженным мандатам (от своих сторонников), мандаты от партий-неудачников из возможной непримиримой оппозиции.

Голосуя же за одномандатника, надо либо хорошо знать кандидата, либо представлять за какую партию он выступает.

В общем, выборы – дело весьма серьезное. И чтобы потом не ругаться и не плеваться в адрес законодательного органа, лучше, как водится, 7 раз взвесить и уж потом решать – идти ли вам на выборы, а если пойдете, не тыкать в бюллетень своей галочкой «на авось».

И напоследок. Лучше, все-таки, и для вас, и для страны, да и для самой власти – если на выборы придет много народа. Это будет знак для власти, что народу выборы не безразличны. Власть поймет, что фальсификация выборов чревата народным недовольством и тем большим, чем большая активность избирателей будет показана на выборах.

Стало быть – думайте сами, решайте сами …


статью прочитали: 619 человек

   
теги: Россия  
   
Комментарии 
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Цитировать Имя
curioso, 11.09.2016 18:18:59
>В общем, выборы – дело весьма серьезное.<
Трудно не согласиться с автором. Это при условии, если есть из чего выбирать. И если это — выборы.
А если нет? Тогда что, опять в зеркало смотреть? Здесь вот как-то непонятно.
Вот и выбираем хероев из фильма "Жмурки".
Типа — что бог послал...
:)
Цитировать Имя
Валентина Шарецкая, 13.09.2016 08:42:03
Уважаемый curioso, мне понятно ваше сетование на то, что, как вы жалуетесь, выбрать «не из чего». Из ваших слов прямо вытекает ваше сомнение в том, а есть ли польза от присутствия в Госдуме оппозиционных партий при монопольной правящей партии?

Мое убеждение - такая польза есть! И не только для самих депутатов, но и для страны, и для народа. Попытаюсь это обосновать.

Думаю, что полезность оппозиции при правящей партии, радеющей об интересах народа и страны, сомнений не вызывает. В советское время отсутствие критики в самой власти стоило потери большой страны и загубило социалистический проект, служивший, помимо всего прочего, гарантом стабильности в мире. Тогда был пропущен момент, чтобы остановить сползание властной элиты к предательству национальных ценностей.

Ну, а если правящая партия проводит политику в разрез с интересами страны и народа, а народ не осознал еще своей значимости в качестве «единственного источника власти» в стране, как это заявлено в Конституции РФ.
В свое время один очень известный исторический и постоянно упоминаемый всеми теперешними политиками, хотя и с разными знаками, персонаж выразился: «Других писателей у меня для вас нет». А ведь и другой оппозиции у нас в нашей истории нет. Оппозиции готовенькой, с иголочки, ни убавить ни прибавить. Так, чтобы, ну, всех устраивала и всем нравилась. Так, чтобы и не надо другой.
В истории России вообще не было сложившейся демократической оппозиции (четыре декоративных и краткосрочных предреволюционных Госдумы при правительстве Николая II не в счет). Давайте не будем под влиянием момента термин демократический воспринимать ругательно. Воспользуемся в нашем рассуждении его историческим пониманием как народовластие.
Вот ответьте себе, как на духу, получалось ли у вас сразу хорошо, когда вы начинали в вашей практической жизни делать что-нибудь новое и непростое. При этом, делать спешно и при внешних помехах. Вот то-то! И это при том, что вы сами себе конфронтацию не устраивали и действовали с собой заодно (если вы, разумеется, не страдаете шизофренией). А если делать что-то общее в группе, когда известно, что там, где двое, есть три мнения?
Именно поэтому у нас так много появилось партий. Выражаясь языком одного из основоположников государственного устройства, нами благодушно профуканного, это не более, чем детская болезнь младодемократии.

Итак, чего не может оппозиция при монополии правящей партии, показано в статье. Да, оппозиция не может без содействия партии власти и, тем более, при ее противодействии даже поставить в Госдуме на обсуждение свой законопроект. Содействие партии власти требуется и для принятия обсуждаемого законопроекта. Партии власти достаточно не участвовать в голосовании, чтобы законопроект не стал законом. И тому много примеров.

Осталось выяснить, что же она может и какая нам с вами от этого польза.

Начнем с того, что в нашей думе соперничающие партии уже давно перестали драть друг у друга волосы у трибуны для выступлений (как в украинской Раде). И это вовсе не потому, что «они там все спелись и вместе кушают с обильного барского стола, презрев интересы избирателей». Нет, они не сблизили свои идейные позиции или вовсе отказались от них за хорошее жалованье. Вы можете со мной не согласиться, но я объясняю это тем, что они за несколько депутатских сроков стали профессионалами в хорошем смысле. Они выработали культуру обсуждений, можно сказать, технологии поиска достижения своих программных целей в условиях монополии правящей партии. А эти технологии заключаются в настырном повторении попыток продвижения законопроектов, которым фракция большинства чинит искусственные препятствия. Это внесенные поправки в законопроекты, приводящие их к юридически безупречному виду и позволяющие повторное их внесение, но «под другим соусом». Они ведут пропаганду в массах потенциальных избирателей, создавая общественное мнение, способное уже, в свою очередь, повлиять на партию власти. Под давлением фактов общественной жизни партия власти, скрепя сердце, вынуждена или принять законопроект от оппозиции, или иначе удовлетворить ее требования, продиктованные интересами страны. Например, выдать требования или предложения оппозиции за свою инициативу (замена Ливанова). Вообще мордобой (тем более со стрельбой) никогда не приводил к немедленным улучшениям в жизни и повышению благосостояния населения. Это признанный исторический факт. Как то, что анархия, все-таки, не мать порядка. «Это доказано опытом» в не меньшей мере, чем и то, что «нельзя командовать шепотом».

Теперь немного о заявлениях новых партий, допущенных к выборам – этих реформаторов, «молодых и рьяных». Они говорят о себе как о свежих силах, способных преодолеть обветшавшую рутину партий – долгожителей в думе, желательно «искоренив их как класс». Можно было бы им и поверить, если бы не … Если бы не видеть, как за 25 лет либеральных реформ, искоренив наше авиастроение, станкостроение, приборостроение, электронную промышленность, порушив высшее и профтехобразование и будучи преданной западными «партнерами», наша власть столкнулась с проблемой восстановления ‘отреформированного’ по западным (англосаксонским) лекалам.
Вспомним, что при социализме во многих отраслях действовали институты повышения квалификации, где действующие кадры регулярно с периодичностью в два-три года получали новые познания и навыки, полученные в результате новых прорывов в науке и технологиях. У нас же в новой постсоветской России кадры (и весьма неплохие, если учесть, что многих расхватали по заграницам так называемые «партнеры») не только не подучивались регулярно, а банально дисквалифицировались за два с лишним десятилетия или вымерли (иногда и с помощью ‘оптимизационных’ реформ). Так что с отечественными самолетами для Аэрофлота, ну, просто, беда - куда не ходили прежде поезда и, как пелось, «только самолетом можно долететь», туда, в провинциальную глубинку АНы и другая летавшая прежде техника уже не летает.
Вы же не думаете, что создать почти с нуля новый самолет или там скоростной поезд или что-то еще, что прежде шустро ездило, летало или тарахтело назойливо в поле за рекой, где вы отдыхали в выходной, труднее, чем построить в стране дружественную к народу исполнительную и законодательную власть, власть многопартийную, приемлемую всеми слоями и стратами населения? Я лично таких иллюзий не питаю.
И, наконец, ваш собственный опыт не научил вас, что на всякой работе требуются профессионалы с опытом в конкретной области (почитайте объявления о приеме на работу или резюме, претендующих на вакансии)? Ведь, даже упомянутый выше основоположник, когда говорил о кухарке, «управляющей государством», говорил это в контексте: «Мы и кухарку выучим управлять государством». Это, ведь, только поверхностный ‘мыслитель’ думает, что «в думе только штаны протирают, да кнопки нажимают». Нет, Госдума – это, все-таки, не инструмент для изготовления законов, а постоянно действующий университет управленческих кадров со своей учебой, своими исследованиями и открытиями, со своими ‘ноу хау’, с постоянной практикой убеждения оппонентов и поиска приемлемых компромиссов. И, только возьмите на себя труд присмотреться, – там уже многие действительно хорошие специалисты, знакомые с экономикой, финансами, юриспруденцией и умеющие работать с людьми. Неужели ж выбросим на помойку, как предлагают некоторые, этих специалистов с большим опытом государственного мышления, уже сейчас готовых и способных работать хоть в правительстве, хоть в других государственных структурах или в госкорпорациях? И заменим их на тех, кто кричит с улицы: «Мы готовы, мы сумеем!». Что ж, может и сумеют… Когда-нибудь, спустя время на обучение… И не с нуля, а от тех же людей с опытом – теперешних думцев. Конечно, не всех. Вы, ведь, гневно скажете: «В думе много балласта»! А где были вы (а точнее, все мы), когда их туда выбирали? Это от нашей с вами нетребовательности, глубокомысленного скепсиса они там оказались. Качество думы неотделимо от общественных запросов и требовательности электората. Вспомним, что дума – это государственный институт не только законодательной, но и представительной власти. И от нас с вами зависит, чтобы они там представляли не самих себя в отдельном междусобойчике, а интересы страны, народа, нас с вами. И если мы брезгливо и гордо не придем на выборы, то кто же их выберет? Тогда они сами выберут себя из этого самого междусобойчика! Смекаете? А?

Сейчас, чего скрывать, многие горько вздыхают: «За кого голосовать!? Выбирать-то не из кого – все они ‘одним миром мазаны’»! Не поддавайтесь своему скепсису. Это минутная слабость. Если так уж, по-вашему, не из кого выбирать, зайдите с другой стороны – рассуждайте от противного (методом исключения самых вам неприятных персон и партий).
Представьте, что вы приехали по путевке в санаторий, пансионат или на курорт и получили номер для проживания, который вас не устраивает – тараканы вышли с вами познакомиться и, вообще, в туалете запах от протекающего унитаза. Представили? А уехать вы не можете – ну, так получилось. Вы же не останетесь стоять у «ресепшен» (по-теперешнему), в гордой позе незаслуженно оскорбленного. Вам уже не до пармезана с хамоном, и денег у вас на проезд, скажем, во Францию, в лучшем случае, только до Шепетовки. Вы станете, скорее всего, перебирать: а что же осталось из того, что вам могут, все-таки, предложить.
И вот вам другая подсказка. Вам предстоит покупка для семьи чего-то, что должно служить долго: холодильника, стиральной машины, автомобиля или, тем более, квартиры. Вы же не поручите это дело кому попало и не положитесь на случай? Вы посмотрите насколько надежная фирма (проверенная временем, отзывами посторонних людей и, уж, конечно, ваших хороших знакомых) предлагает этот нужный вам товар. Тем более, если товар, как в случае со счетчиками на холодную и горячую воду, вас просто обязывают приобрести. А Госдума – это предмет, обязательный в каждом доме (как упомянутые уже счетчики). Он может оказаться разорительным в обязательном обслуживании через новые налоги, сборы, иные платежи, тарифы ЖКХ и ставки ЦБ. Да мало ли чего можно изобрести для пополнения доходной части бюджета державы, особенно в условиях грозного враждебного окружения. По практике, проще всего взять с тех, кто на курорт ездит не дальше Шепетовки.

Так что, подытожим. Госдума – предмет каждому обязательный. Насколько он окажется неудобным или, наоборот, удачным для вашей семьи (и, как это обстоит в России, особенно для детей и внуков) зависит от вас.
Или вы, зажав брезгливо нос, таки удостоите избирательный участок своим личным посещением.
Или же проявите «принципиальность» и проигнорируете этот «обижающий ваше гражданское достоинство» процесс – и тогда вам внесут «это» через, как говорят некоторые, «задний проход» и поставят-таки в ваш ‘аппартамент’. Не лучше ли выбрать, руководствуясь здравым смыслом (а то и не грех спросить у знакомых) не самое худшее из незавидного, лишь бы изменить баланс политических сил в думе в лучшую сторону – без монополии одной партии?

Думайте сами – решайте сами …
Цитировать Имя
curioso, 13.09.2016 23:39:37
Уважаемая Валентина Шарецкая, 13.09.2016 08:42:03!

Ваш комментарий может претендовать на статью по своему объёму. Но в нём вы поспешили с выводами, пытаясь приписать мне то, о чём даже я не подозревал сам.
Расценивая моё утверждение, что я не вижу ни одной партии, достойной моего голоса как некую жалобу, полагаю, что Вы применяете не те термины, какие следует из контекста мною сказанного. Тем более, в прошлом с жалобами не обращался даже к родителям, будучи ребёнком.
Я лишь выразил своё личное мнение по поводу весьма сомнительного (по качеству) ассортимента партий, заявленного в списки к предстоящим выборам. Это — констатация общеизвестного факта. И предложение в "зеркало смотреть" считаю надуманным аргументом.
Список партий из статьи: по некоторым оценкам политику Президента на сей день поддерживает лишь 17-20% состава этих самых партий. И похоже, что только на словах. "Осетрина не первой свежести".©
Поддержка Президента 86-89% — это граждане страны, но не "слуги и представители" народа. :oops:
Та партия, за которую я бы возможно(?) пошёл голосовать, попросту не допущена к выборам. Причины — примерно как с мельдонием и Rio-2016.
А размещать добровольно у себя на шее ещё одну-две группировки с невнятной родословной и туманным прошлым — считаю неприемлемым. Поэтому поступлю так, как сочту возможным в создавшейся ситуации.
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Валентина Шарецкая, 14.09.2016 07:13:44
Уважаемый curioso! И в мыслях не было подозревать вас в склонности к слезливой жалостливости. Имелось в виду, что мы, глядя на окружающую нас действителбность, только крутим с сожалением головой и удивляемся, отчего это случилось - так, на наш взгляд, не по-умному.
Но, можно ли вас понять так, что вы не за расширение существующего состава партий в думе? Но, может быть, все-таки, за более справедливое распределение мандатов?
Что же касается предыдущего комментария, то его полемичность была адресована не лично вам, а потенциальному электорату, который, действуя или бездействуя, влияет на такое распределение (куда ж его, голосующего или не пожелавшего явиться к урне, уберешь из статистики).
Спасибо за ваше неравнодушие.
Цитировать Имя
curioso, 14.09.2016 09:41:20
Валентина Шарецкая, 14.09.2016 07:13:44

>...только крутим с сожалением головой и удивляемся, отчего это случилось - так, на наш взгляд, не по-умному.<
Нормальный человек, освободившийся от морока 90-х — уже посмотрел в зеркало и получил довольно серьёзный иммунитет в отношении политтехнологов. Его тяжеловато подловить, напр. на "сервис" иных интернет-магазинов: "Не нашли желаемого? Мы вам поможем!", чтобы втереть покупателю вместо искомого жесткого диска для ПК — какие-нибудь трусики с кружавчиками.
>...что вы не за расширение существующего состава партий в думе?< — так на это я ответил ещё в последнем абзаце от 13.09
Спасибо за ответ и удачи.
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Валентина Шарецкая, 14.09.2016 10:03:46
curioso, 14.09.2016 09:41:20

За пожелание удачи спасибо. "Счастливой охоты" и вам! Но только жаль, что, как видно из ваших слов, вы предпочитаете "охотиться"
в гордом одиночестве. А это не всегда приносит удачи и счастья даже сильным "охотникам". Кроме того, такие "охотники" всегда - крупные хищники. Большинство же из нас, в том числе "ваш покорный слуга" - травоядные и для выживания просто вынуждены объединяться.
Ну так признайтесь, интереса ради, к какому "стаду", "стае" или "прайду" вы предпочли бы прислониться. Хотя можно, конечно, и "отсидеться на дереве".
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curioso, 14.09.2016 11:54:34
Валентина Шарецкая, 14.09.2016 10:03:46
Честно-честно?
Своё мировоззрение и поступки стараюсь согласовывать не с тем, что >...приносит удачи и счастье...<©, а со своей совестью. Рецидив 90-х, знаете ли...
Слишком многие (и я не исключение) тогда на халяву рассчитывали. И на 100 сортов колбасы... Потому и в зеркало пришлось смотреть. Чтобы самоуважение восстановить.
Не стремился и не стремлюсь влиться в какое-нибудь "стадо", даже если у него ну о-очень стройные и высокооплачиваемые ряды. О стаде — это не ко мне. Это Вам к голубям. Или к антилопам гну с прочими сайгаками.
Таких, вроде меня, хватает. На этом сайте, похоже, тоже.
Такие как мы для политтехнологов — бесперспективные клиенты. Просто так сложно-то загнать, а тем более — "на дерево" . У загоняльщика сразу возникает перспектива заработать сердечную аритмию.
Интерес, надеюсь, удовлетворён? Да и статью комментариями снабдили "по самое не могу".
Тогда — позвольте откланяться.
Удачной охоты и Вам.
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Валентина Шарецкая, 14.09.2016 18:15:03
Ну, куда же ж вы! Так сразу и «откланяться», не убедившись, понял ли вас собеседник.
Ах, как бы хотелось, чтоб вы задержались, ну, хоть на чуточку! А?
Значит, говорите «честно-честно»? Верю, верю! Но, при всем том, не понимаю, хоть тресни. Сказано, безусловно, искренне, но … как бы сказать – витиевато, уклончиво, что-ли. И потом, вы прямо как на исповеди у священника – все про себя, да про себя. Будто кто-то лично вас на что-то подбивает. К примеру, «очень стройные и высокооплачиваемые ряды» “в тридцать пять тысяч одних курьеров” прибегут уговаривать вас влезть на дерево. Да, боже упаси! С чего вы взяли? Речь-то идет о том, что делать безымянному избирателю. И не более того. И вас как конкретного гражданина России этот государственный процесс выборов тоже в числе прочих опосредованно затрагивает – кого выберут все из проголосовавших, тех получите и вы в качестве представительной власти (и это в идеальном случае: без приписок и подтасовок). И это вне зависимости от того: в стаде-ли вы, в стае, в прайде или одинокий Шер-Хан (если только вы, боюсь подумать, не господь Бог, который, глядя на нас, посмеивается или озадаченно чешет бороду). И, опять же, вне зависимости от того, хотели вы того или не хотели, голосовали вы или не ходили на выборы. Потому что вы получите в новой думе выбранных в ближайший выходной новых законодателей, а с ними и новые законы. А закон может быть плох, но это – закон (перефразируя Dura lex, sed lex). Мне вот тоже не хочется платить чудовищного размера квартплату и поборы на капремонт, но я плачу. Потому что с законом спорить – себе дороже. И сбежать от последствий плохих законов можно только за границу (и то есть опасность «поменять шило на мыло») или на тот свет (как ‘известный в прошлом хоккеист’ на Сахалине или женщины, прыгающие из окон с малыми детьми). Но в заграницу не тянет (мешает не приветствуемая там стандартная сексуальная ориентация, ювенальная юстиция и оголтелый индивидуализм, маскирующийся под права человека, а больше всего, культ денег). На тот свет тоже еще не хочется – «пока живу, надеюсь». Поэтому и беспокоюсь: за себя, детей, внуков. Боюсь высказаться высокопарно, но есть еще и народ, люди - злые от плохого житья-бытья или, наоборот, благостно к вам расположенные, когда все хорошо и у них самих, и у их детей и внуков, когда доктора бескорыстно гоняются за больными, чтобы их вылечить, а учителя ревностно учат детей, делая из них грамотных и культурных патриотов России. Хочется, наконец, настоящей культуры, а не «фабричной» халтуры. Э-э, да много еще чего хорошего хочется. И поверьте - не для одного себя любимого. Хочется гордиться за Россию, хочется гордых, а не униженных соотечественников, но и не надменных мажоров, для кого остальные соотечественники (без миллиона на мелкие расходы) - пыль. А еще почему-то верится, что Россия еще не раз (как в середине прошлого века) спасет мир – такая у нее миссия на Земле. А для этого в обществе должно быть согласие в большинстве, определяющее тренд развития (именно развития, а не стабильности застоя). А согласие невозможно без голосования и компромиссов, учета взаимных интересов и определения общественных приоритетов.
А вы как-то обособляетесь. Не хочется быть в стаде? А ведь стадом ходят не одни робкие антилопы, а и мощные буйволы, могущие напугать шер-ханов, и слоны. Да и человек, который «звучит гордо», тем не менее есть, по авторитетным утверждениям, «животное общественное», т.е. стадное. Ну, не бог, что поделаешь! Хотя и ответственности перед человечеством почти никакой – разве что придти и проголосовать раз в несколько лет.
А вы – «самоуважение … со своей совестью»! Зачем вы так трепетно храните вашу совесть в кощеевом сундуке на верхушке дуба!? И разве совесть не может сочетаться с удачей и счастьем, а не ходить этаким Чайльд-Гарольдом, упиваясь своей исключительностью (когда проходящие мимо из «стада», приседают и делают «Ку!»)?

Извините за откровенность … если что.
Ну вот. Теперь можно, если хотите, и расшаркаться.
Цитировать Имя
curioso, 14.09.2016 20:05:17
Валентина, вы не поп, мулла или падре, а я не верующий на исповеди. Тем более, что не являюсь адептом ни одной и известных сект. Даже имеющих внушительные соборы и синагоги для более эффективной стрижки паствы.

Ответил откровенно, как и просили. А верю-неверю — уже из области теологии. Доверять же или нет — Вы уж сами как-нибудь разбирайтесь.

Теперь уже "электорат" желает прояснения ситуациии и уточнения терминов:

Вопрос №1:
— У оппозиции есть свои виды на состав нынешнего "тандема" Путин-Медведёв?
(Ну не знаю, например: Ходорковский-Гозман? Миша-2% уже в тираж вышел.
Нечто по типу Украины — Вальцман-Гройсман? Заранее прошу прощения, если гройсмана с гойзманом перепутал. Разбираться в сортах гуано я не умею.)

Вопрос №2:
— Что ждёт вышеупомянутая оппозиция от такой рокировки?
Возможные варианты:
— Что Солнце Свободы наконец-то воссияют над убогой бензоколонкой с ядрёными ракетами?

— Что нашим спортсменам сразу разрешат любой допинг? Сразу вернут им всё-всё и даже заново(!!) проведут две олимпиады? И обе — в Сочах.

Всего дело-то — слушать внимательно, что там вякнут из-за Ла-Манша — и немедля исполнять.

Ещё следить за тем, чтобы, уже из главного гнезда "демократии" не доносился скулёж о "непрофессиональном поведении" российских военных. Поставить же это непрофессиональное хулиганьё в требуемые "партнёрами" рамки — святое дело. Ещё лучше — разогнать их всех нафиг! Так?

Ещё восстановить "по-хамски" расторгнутый Путиным Договор о разделе продукции, так замечательно претворённый в жизнь тандемом Ельцин-Явлинский. Делиться-то надо, а то как-то не по-божески выглядит.

Дать, наконец-то, полный и законный доступ в детские садики и школы "великой писательнице и педагогу" г. Улицкой для правильного гендерного воспитания нашего подрастающего поколения.

Да что там Улицкая — любой педофил или половой извращенец должен иметь приоритетный доступ в эти заведения, а не родители! Родителей — в конец очереди! И извращенца должны прекратить называть "извращенцем", иначе — тюрма, в районе Оймякона. Лет на 10-15. Уж кому и как повезёт...

Может что и упустил (наверняка так и есть), но общее направление, надеюсь прояснил. Если что не так — поправьте.

Нисколько не обижусь, если не ответите. Я понятливый. :)
Цитировать Имя
Валентина Шарецкая, 14.09.2016 20:56:14
curioso, 14.09.2016 20:05:17

Ну, во-от! Во-от! Вот! Это уже ответ мужчины! И в гендерном смысле, и в смысле решительности и категоричности выражений. И с пристрастиями, в том числе и политическими, тоже все прозрачно. Видно, что накипело.
А что, в интернете, кроме как в интернет-магазинах, негде почерпнуть информацию о политическом продукте в ассортименте, предлагаемом к выбору? Ну, там, о программах и законопроектах, предложенных партиями из оппозиции в VI думе или загубленных при голосовании, или о том, что их функционеры писали и как общались с читателями на сайтах или в печатных органах, что писали их сторонники и противники в течение 5 прошедших лет? Не везде же втюхивают “какие-нибудь трусики с кружавчиками”.

Конечно, это – оплеуха электорату со стороны партии большинства, когда она исключила в бюллетене графу “Против всех”. Но ведь не пойти на выборы – значит подставить и правую щеку. Таков предполагаемый расклад политических сил (смотри статью).

Так что выборы – это тот еще “регбус - кроксворд”! Уж с этим-то вы не станете спорить?
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