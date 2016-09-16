Давайте все-таки разберемся. Слово в защиту парламентской оппозиции, обвиняемой обывателем в «ничегонеделании»

«Может быть, самая большая преграда, самое большое препятствие у нас - это мы сами, наша лень, наша пассивность и наше желание скинуть с себя ответственность, переложить ее на других и потом же брюзжать и ворчать, что кто-то другой виноват. Вот надо научиться быть гражданином» Элла Памфилова ( "Взгляд" 11 сентября 2016 г.)



http://vz.ru/news/2016/9/11/831794.html

Давайте все-таки разберемся.

Как известно, все законы, которые определяют нашу жизнь, здоровье, безопасность и благосостояние (кроме указов Президента), принимаются в Госдуме. Конституцией РФ определяется порядок принятия обычных законов (не меняющих статьи конституции) и законов конституционных (изменяющих статьи конституции). Примером конституционного закона является закон о референдуме.

http://zakonbase.ru/konstitucija-rf

Статья 105 Конституции РФ

1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.

2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией Российской Федерации.

Статья 108 Конституции РФ

1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации.

2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.

В государственную думу в 2011 году прошли 4 партии: ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1779141

Партии которые не преодолели ни 7 %, ни 5 % (что позволило бы представить одного своего депутата).

Голоса партий, не одолевших барьер в 7% и не прошедших таким образом в думу, распределились между партиями-победительницами пропорционально голосам, полученным голосованием по партийным спискам. Изначально ЕР не имело половины мандатов , но получила добавок от проигравших выборы партий. Как следствие, она приобрела «контрольный пакет» для принятия нужных ей федеральных законов или отклонения законопроектов, предлагаемых партиями парламентской оппозиции.

Пример голосований по нескольким важнейшим законопроектам в Госдуме с участием трех фракций: ЕР, КПРФ и ЛДПР. http://msk.kprf.ru/2016/07/20/12704/

Имея большинство в Госдуме, ЕР блокирует любые законопроекты, предлагаемые любой другой фракцией в думе или даже всей объединенной оппозицией. В думе 6 созыва ЕР была абсолютной хозяйкой и обрекла остальные партии всего лишь на заявления и другие демонстрации несогласия или осуждения деятельности монопольной партии в Госдуме, фактически, на роль статистов или массовки, обозначающей наличие демократии.

Что может предпринять партия оппозиции? Предположим, она «хлопнет дверью» и уйдет демонстративно из думы. По закону ее мандаты будут распределены между оставшимися партиями. Вышедшая же из думы партия потеряет трибуну для официальной критики правящей партии и возможности для агитации при участии как в региональных, так и следующих федеральных выборах. Потеряет она и в финансировании для такой агитации и вообще текущей деятельности партии. По-существу, она уйдет из политической жизни, превратившись в маргинальную партию.

Тому электорату, кто нещадно ругает парламентскую оппозицию, надо посмотреться в зеркало. Состав думы формируется на выборах, и именно поведение избирателей определяет, какой будет политика власти на очередные 5 лет.

В выборах 2016 года участвуют уже 14 партий, и барьер прохождения в думу понижен до 5%. Голосуя за партию, которая себя никак до выборов не обозначила, избиратель заведомо отдает свой голос партиям-фаворитам, которые почти наверняка в думу попадают. И партия, набравшая голоса больше всех других, получит к своим заслуженным мандатам (от своих сторонников), мандаты от партий-неудачников из возможной непримиримой оппозиции.

Голосуя же за одномандатника, надо либо хорошо знать кандидата, либо представлять за какую партию он выступает.

В общем, выборы – дело весьма серьезное. И чтобы потом не ругаться и не плеваться в адрес законодательного органа, лучше, как водится, 7 раз взвесить и уж потом решать – идти ли вам на выборы, а если пойдете, не тыкать в бюллетень своей галочкой «на авось».

И напоследок. Лучше, все-таки, и для вас, и для страны, да и для самой власти – если на выборы придет много народа. Это будет знак для власти, что народу выборы не безразличны. Власть поймет, что фальсификация выборов чревата народным недовольством и тем большим, чем большая активность избирателей будет показана на выборах.

Стало быть – думайте сами, решайте сами …

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