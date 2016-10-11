Олланд грозит Путину иском о военных преступлениях

Томас Ханке

Россия только что заблокировала резолюцию Франции по прекращению огня в Алеппо, а Путин уже планирует показную встречу в Париже. В понедельник стало только хуже - и Олланд произнес злые слова.

Олланд и Путин

Раньше были рукопожатия, сегодня ледниковый период: российский президент Владимир Путин (справа) сам разрушил отношения с французским президентом Франсуа Олландом

(Foto: dpa)

Париж. Год назад Франция была готова поставить России два сверхсовременных военных корабля. А сегодня все наперекосяк в отношениях между двумя странами, по крайней мере, между главами государств Франсуа Олландом и Владимиром Путиным.

Олланд и его министр иностранных дел Жан-Марк Эйро больше не готовы бездеятельно наблюдать за жестокими бомбежками российских ВВС в Алеппо, где путинские пилоты поддерживают стратегию союзного диктатора Башара аль-Асада полного уничтожения противника. После того, как Россия на выходных своим вето в СБ ООН сорвала французскую резолюцию о прекращении огня, терпение Олланда лопнуло.

В телеинтервью Олланд сформулировал в начале недели угрозу, которая еще никогда не упоминалась касательно отношений Запада и Востока: Путин и Асад могут быть вызваны в Международный уголовный суд, чтобы ответить за военные преступления.

Глава российского государства на скамье подсудимых, которую до сих пор резервировали для африканских диктаторов вроде Лорана Гбагбо из Кот д'Ивуара или для вандалов Тимбукту, Ахмада аль-Факи аль-Махди? Даже если эту угрозу невозможно осуществить, уже по той причине, что Россия не признает этот трибунал, само упоминание этого является неслыханным оскорблением для Путина.

При этом он надеялся на гламурный выход на сцену в Париже. Путин хотел - и все еще, возможно, хочет - приехать с мнимо-частным визитом во французскую столицу, чтобы торжественно открыть там русский православный кафедральный собор и культурный центр.

Предшественник Олланда, Николя Саркози, в 2007 году согласился поддержать большое желание главы русской православной церкви Алексия Второго о строительстве нового кафедрального собора в Париже. Три года спустя русские купили земельный участок в 6400 квадратных метров в непосредственной близости от Сены и всего в нескольких сотнях метров от Эфелевой башни - престижнее в Париже не бывает. Преемник Алексия Кирилл, близкий союзник Путина, реализовал план строительства. Уже пару месяцев позолоченные купола луковичной формы сияют на солнце.

На следующей неделе, в среду, Путин хочет торжественно открыть религиозно-культурный центр. Судя по всему, он также использует эту возможность, чтобы продемонстрировать мировой общественности, что критика Запада в отношении его беспощадной войны в Сирии ничего не значит и что она его также не беспокоит.

В связи с усилившимся российским наступлением в Сирии такой запланированный визит во Францию стал для Олланда и французской дипломатии достаточно трудным. Но затем пресс-секретарь Путина добавил еще: посреди разногласий из-за жестоких российских бомбежек в Алеппо, которые специально направлены против гражданского населения, он бесцеремонно заявил в понедельник, что Путин, разумеется, будет принят Олландом в Елисейском дворце.

Эту провокацию Олланд стерпеть не мог. Он еще не решил, примет ли он Путина, сказал он в телеинтервью в понедельник. "Я задаюсь вопросом, целесообразно ли и необходимо ли это, и можем ли мы оказать на него давление, чтобы он перестал поддерживать сирийский режим бомбежками против населения Алеппо".

Затем он добавил предложение, которое должно прогреметь в ушах Путина: "Я говорю им (русским), что сирийское население является жертвой военных преступлений, и что те, кто их совершает, должны ответить за это, вплоть до Международного уголовного суда".

Утром уже министр иностранных дел Эйро выразил ключевую идею на радио и говорил о "военных преступлениях в Алеппо", которые также совершают и русские. До сих пор этого четкого обвинения избегали. И теперь кажется, что у Путина уже не получится беспроблемно погреться в блеске позолоченного кафедрального собора.

статью прочитали: 5 человек

Комментарии