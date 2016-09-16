Киев продолжает строить государственную идеологию на ненависти к России





Киев продолжает работать в поте лица над своими наиглупейшими законопроектами. Украинские власти убеждены в правильности своих действий, хотя на деле их инициативы выглядят, мягко говоря, нелепо, не более того.

Один из таких законов касается российской литературы.

Кабинет министров Украины одобрил проект закона об ограничении ввоза книг российского производства. Документ предусматривает создание экспертного совета по проверке содержания печатной продукции с последующей выдачей разрешения на ввоз из РФ.

Теперь же, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко убежден, что Верховная рада до конца года примет данный закон.

По его словам, проект закона внесен в парламент правительством и призван защитить гуманитарное пространство Украины от «антиукраинских книг». Ограничения не будут распространяться на русскоязычную литературу научной и художественной направленности, которая не содержит «антиукраинских высказываний».

«Разрешительный принцип будет применяться только к книгам, происхождением из Российской Федерации, все другие страны свободно могут импортировать, согласно действующему законодательству», - заявил вице-премьер.

Власти Украины продолжают строить государственную идеологию на ненависти к РФ, вот только новый запрет не даст должного результата, а окажется бесполезным. Сегодня любую книгу можно скачать из Интернета – бесплатно или за деньги, никакие официальные запреты воспрепятствовать этому не в силах…

Так стоит ли опять тратить время и деньги на глупые неэффективные законы, которые никакой пользы украинскому государству не несут?

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