Русофобы от спорта верны себе: воюют с инвалидами, с мёртвыми…

Земельный суд немецкого города Бонна (бывшей столицы ФРГ) отклонил иски 84 российских атлетов на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и Федерального суда Швейцарии оставить в силе отстранение россиян от Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.





Ранее, напомним, суд Бонна, где располагается штаб-квартира Международного паралимпийского комитета (МПК), отклонил иски 10 россиян, и это решение они опротестовали в Верховном суде федеральной земли в Кельне.





Глава IPC Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и лишении Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в организации. ПКР 15 августа подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который 23 августа ее отклонил.





ПКР подал апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии. В апелляции ПКР содержался запрос на отсрочку решения CAS, чтобы россияне смогли выступить на Паралимпиаде в Рио, но суд Швейцарии его отклонил. Около 200 российских паралимпийцев обращались в IPC просьбой об индивидуальном допуске на Паралимпиаду. В четверг IPC объявил, что ответил отказом на более чем 175 индивидуальных заявок россиян.





Паралимпийский комитет России (ПКР) был лишен членства в МПК, что означает запрет россиянам выступать на летней Паралимпиаде в Рио. Апелляции в CAS и швейцарский суд результата не принесли. Между тем, Паралимпиада в Рио-де-Жанейро уже началась и продлится до 18 сентября.





Такие решения международных спортивных чиновников основываются, якобы, на обвинениях в употреблении допинга, однако на самом деле ясно выраженных обвинений к конкретным российским паралимпийцам как не было, так и нет. В противном случае эти обвинения были бы миллион раз опубликованы во всех западных и прозападных СМИ.





Более того, все понимают, что паралимпийцы являются особой категорий спортсменов, которым употребление допинга категорически противопоказано. Более того, от употребления допинга они не только не могут показать более предпочтительный результат, но даже могут и умереть. На самом деле причина бойкота российских паралимпийцев кроется совершенно в ином.





В настоящее время на Россию по всем фронтам, по всем направлениям идет небывалое давление. Западные центры силы и их ставленники на местах всеми силами пытаются сдержать дальнейшее развитие России и в экономической сфере, в деле транзита углеводородов, экспорта высоких технологий. Немаловажное значение придается свержению дружественных России или даже нейтральных по отношению к ней режимов в зарубежных странах. Западным научным учреждениям запрещено сотрудничать с российскими в ряде научных направлений, а коммерческим организациям запрещено передать множество ноу-хау и так далее. Самым мерзким видом шантажа России из имеющихся является практика арестов граждан России в третьих странах и их незаконная перевозка в США с последующим судом и приговором в несколько десятков лет.

Конечно, сфера спорта не могла остаться в стороне от политики. Хочу еще раз напомнить о судьбе руководителей ФИФА, которые поплатились за предоставление России права проведения Чемпионата мира 2018 года. Их арестовали по обвинению в коррупции только после принятия этого решения. Сегодня они сидят за решеткой и будут сидеть еще долго независимо истинности или ложности предъявленных обвинений. И их едва ли утешит, если оставшуюся часть жизни проведут за решеткой в бесконечных судах, разделив судьбу Милошевича, который был оправдан через 10 лет после своей смерти в застенках Гаагского трибунала.





Такой накал псевдоспортивной борьбы, как и прочее, являются ответом Запада России, стремящейся сохранить контуры трещащего по швам международного права. Россия хочет лишь вернуть ситуацию к соблюдению международного права, чтобы не допустить ужасающих последствий войны всех против всех, которая неминуема в случае отказа от сдерживающих ее развязывание механизмов.





Изменения мирового порядка и системы международных отношений, которые мы сейчас наблюдаем, не могут касаться только одной плоскости — военной или экономической сфер. Начинаясь преимущественно в сфере безопасности, где во время открытых военных действий гибнут сотни тысяч людей, рано или поздно изменения переходят и в такие отдаленные, казалось бы, области, как наука, спорт, культура и искусство. Поскольку все они и составляют по своей совокупности «мягкую силу» страны, то и борьба здесь ведется с использованием политико-правовых методов, которые на сегодняшний момент все больше теряют характер симметричности, становясь более циничными, ударяя по самым болезненным точкам государства.





Всё это рикошетом бьёт по сфере спорта и, конечно, по живым людям – нашим паралимпийцам. И бьёт больно. По словам трехкратной паралимпийской чемпионки Оксаны Савченко, спортсмены находятся в шоковом состоянии. «Сейчас переписываемся с ребятами, которые ездили на примерку экипировки буквально вчера, они все в шоке.





Девочки, которые в первый раз должны были поехать, рыдают. Большая трагедия для всего паралимпийского спорта. Это подлая пакость Запада по отношению к нам», - говорит Савченко.





Реакция всего российского народа была решительно в защиту наших паралимпийцев (кстати, среди них, как и среди олимпийцев, есть также выходцы из Осетии), и это понятно: в менталитете народов, входящих в состав Российской Федерации традиционно важную роль играли и играют традиционные представления о добре и зле, справедливости и произволе. Но не только россияне, но и все здравомыслящие люди мира были просто потрясены такой низостью и двуличием международных спортивных чиновников, которые по указке из Вашингтона воюют уже против российских паралимпийцев - людей с ограниченными возможностями.





Вот лишь один пример. Один из многих. 1 сентября Международная федерация хоккея (IIHF) во главе с ее президентом Рене Фазелем направила президенту Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиру Лукину письмо со словами поддержки, а также выразила недовольство отстранением всей российской сборной от Игр в Рио-де-Жанейро и заявила, что считает недопустимым коллективное наказание всей команды.





Не осталась в стороне и государственно ориентированная спортивная пресса. В знак поддержки российских спортсменов, отстраненных от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, редакция агентства спортивных новостей "Р-Спорт" (в составе МИА "Россия сегодня") приняла решение не отправлять своих корреспондентов на соревнования. Вместо репортажей о Паралимпийских играх и международном паралимпийском движении редакция будет рассказывать о российских паралимпийских чемпионах разных лет и их историях преодоления. Таким шагом редакция "Р-Спорт", традиционно лидирующая в освещении спорта для людей с инвалидностью, в том числе в качестве хост-агентства Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, выразит солидарность со спортсменами и покажет, что спортивным корреспондентам на политических играх не место.





Телеканал "Матч ТВ" вслед за агентством спортивных новостей "Р-Спорт" поддержал российских паралимпийцев и отказался от показа Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в прямом эфире, освещение результатов Игр будет проводиться телеканалом в новостных программах.





"В сентябре "Матч ТВ" полномасштабно осветит турнир для отстраненных от Паралимпиады в Рио российских спортсменов, который пройдет на спортивных объектах Подмосковья. Для своих телезрителей в новом телесезоне субхолдинг также запланировал к показу уникальный документальный многосерийный цикл о чемпионах-паралимпийцах "Безграничные возможности" и несколько премьерных проектов о героях российского паралимпийского движения", - сообщили СМИ в пресс-службе канала.





Девушки из сборной России РФ по гандболу перечислили по 100 тысяч рублей, в общей сложности 1,5 миллиона, паралимпийской сборной России. Сейчас решается, как это сделать с организационной точки зрения.





Синхронистка Влада Чигирева решила последовать примеру гандбольной сборной РФ. Олимпийская чемпионка передаст часть своих премиальных за золото Рио-2016 паралимпийцам. Об этом спортсменка и ее представители рассказали на встрече с мэром Новочеркасска Владимиром Киргинцевым.





Невозможно в одной маленькой статье перечислить все примеры воодушевляющей солидарности граждан России с паралимпийцами.





В этих условиях очень важна реакция руководства России, потому что реакция спортсменов, СМИ и обычных граждан – это одно, а позиция облеченных властью государственных деятелей – это совсем другое. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще по горячим следам, когда стало известно о затеянной Западом провокации, назвал ситуацию с российскими паралимпийцами чудовищной и отметил, что Россия продолжит последовательную линию на их защиту.





Дисквалификацию паралимпийской сборной России президент Владимир Путин назвал решением вне права и морали, нагло поправим олимпийские идеалы, а принявших его чиновников – унизивших самих себя.





«Мы стали свидетелями, как гуманистические основы спорта и олимпизм нагло попираются политикой, как конъюнктурно решаются вопросы, как такие качества, как корысть, а может быть, и трусость берут верх над принципами олимпизма», - заявил глава государства.

"Ситуация чудовищная. Мы не считаем решение Международного паралимпийского комитета (МПК) справедливым. Разумеется, все соответствующие российские представительства продолжат последовательную линию по защите интересов наших спортсменов", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос об отстранении сборной РФ от Паралимпийских игр.





И тут единственно возможное правильное решение, решение, которое зрело в миллионах сердец любителей спорта, да и просто патриотов России, принял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.





26 августа Президент заявил, что государство организует для паралимпийцев отдельные соревнования. Причём, поощрение для победителей и призеров будет таким же, каким оно было бы и по итогам Паралимпийских игр. Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр пройдут 8-9 сентября. На них уже заявлено участие более 260 спортсменов.





Это очень правильное решение не только с политической, но и с психологической точки зрения. Политическая составляющая понятно – Россия должна была показать, что не приемлет диктата и может обойтись без западных параспортивных игрищ. А с психологической – было очень важно показать, что страна не дает в обиду своих граждан, своих славных паралимпийцев, которые не щадя сил защищали ее флаг на мировых спортивных уровнях. Наши паралимпийцы должны получить всё, чего их захотели лишить русофобы, путающие спорт и политику.





Серебряный призер паралимпиады-2012, чемпион мира и Европы, копьеметатель Алексей Кузнецов рассказал в интервью телеканалу "360" о влиянии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на мотивацию спортсменов перед Альтернативными играми.

"Президент нас мотивировал на то, что надо выступать, пускай и дистанционно. Пока позволяет здоровье, буду идти к своей цели и готовиться к следующим стартам. До сих пор чувствуется несправедливость нашего отстранения, но все уже свыклись и стойко пережили всей командой. Мы покажем лучшие результаты на первых же международных соревнованиях, где будем участвовать", - сказал Кузнецов.





«Я целиком поддерживаю решение Владимира Путина. Оно очень правильное и важное для спортсменов. Для паралимпийцев очень важно видеть, что государство поддерживает их. И я поеду в Московскую область на специальные игры для российской паралимпийской сборной. Я хочу поддержать наших спортсменов в трудный для них период. Я сама бывшая спортсменка, занималась танцами на колясках, играла в шашки и бочче, гонках на колясках и т. д. Паралимпийцы вкладывают смысл жизни в спорт. И им необходима поддержка, защита и помощь страны», - пишет эксперт по безбарьерной среде Динара Мухатдинова.





Не успели нормальные люди отойти от шока при виде методов, которыми международные спортивные и околоспортивные бюрократы воюют против российских спортсменов-инвалидов, как их ждало новое потрясение: они воюют и против мертвых российских спортсменов.





«Антидопинговая комиссия» заявила, что перепроверила анализы Бесика Кудухова с допинг-проб Олимпиады в Лондоне 2012 года, и якобы нашла там запрещенные препараты, точные названия которых не разглашаются. В связи с этим было решено посмертно лишить Бесика награды, и это решение вызвало бурю негодования на постсоветском пространстве.

Четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе, серебряный призер Олимпиады 2012 года и бронзовый призер Олимпиады 2008 года Бесик Кудухов погиб в 2013 году в автокатастрофе. Но и это не остановило западных псевдоспортивных варваров и вандалов, в своей остервенелой ненависти к России потерявших человеческий облик.





Бесик Кудухов свою серебряную медаль выиграл в схватке с индийским борцом вольного стиля Йогешваром Дутту, которому, как сообщалось, должна была перейти медаль Бесика. Однако Йогешвар Дутт сообщил, что откажется от серебра Лондона-2012, если россиянина Бесика Кудухова лишат медали Игр.





«Бесик Кудухов – великий борец. Я уважаю его как спортсмена. То, что информация о положительном допинг-тесте появилась после его смерти – это трагедия. Если это возможно, я остался бы при своей медали. Это будет знаком уважения к его семье. Человечность для меня важнее», – написал Дутт в своем блоге в Интернете.





В этой истории индийский спортсмен проявил высокую нравственность, в отличие от запуганных США спортивных бюрократов. Возникает сразу три вопроса:





1. Если в крови Бесика Кудухова в 2012 году действительно было нечто запрещенное, то как могло случиться, что это не было обнаружено во время анализов непосредственно в 2012 году?

2. Если в крови Бесика Кудухова в 2012 году действительно было нечто запрещенное, то как могло случиться, что это не было обнаружено в 2013 году, в 2014 году, в 2015 году?

3. Можно ли поверить, что проба крови российского спортсмена Бесика Кудухова с 2012 года по сей день находится в руках активно задействованных в антироссийской истерии лиц и они туда ничего не добавили?





Конечно же, все высказывания о том, что в пробах, взятых несколько лет назад, вдруг сегодня обнаружили запрещенные вещества, не заслуживают и капли доверия. Это настолько противоречит здравому смыслу, что невольно поражаешься, насколько глупыми считают свою целевую аудиторию сочинители подобных грязных вымыслов. Честь Бесика Кудухова, и российского спорта в целом невозможно поколебать такими дешевыми методами.





Вполне точную оценку устроенной Западом вакханалии дал в своем Инстаграме депутат Государственной думы России Зураб Макиев: «Разве может быть что-нибудь подлее этого? Ладно, когда лишают медалей живых - те хоть могут оспорить такое решение, жаловаться, восстановить свое честное имя! Но когда начинают воевать с мертвыми, это переходит все границы».





И предшествовавшие репрессии против российских олимпийцев, и недопуск на Олимпиаду российских паралимпийцев, и свистопляска вокруг имени Бесика Кудухова ставили целью внести некий раскол и сумятицу в отношения между различными частями российского общества. Однако вместо ожидаемого врагами результата эти безумные, агрессивные действия привели лишь к консолидации не только русского народа и всех народов Российской Федерации, но и всего Русского мира.



Инал Плиев,

международный политический эксперт