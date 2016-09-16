Элла Памфилова: ЦИК полностью готов к проведению выборов

Предвыборная кампания 2016 года по выборам депутатов Государственной Думы, предоставляет кандидатам и партиям абсолютно равные возможности. Особенно это стало очевидно, после прихода в Центризбирком РФ Эллы Памфиловой, которая поставила своей целью сделать выборы честными, открытыми и прозрачными.

«Утверждать, что это будут какие-то стерильные, абсолютно прозрачные, абсолютно замечательные выборы - это было бы безответственно с моей стороны. Я уверена в нескольких вещах: что выборы будут на порядок прозрачнее, чем это было раньше; они будут максимально прозрачными - это я гарантирую», - заявила Э. Памфилова.

После назначения омбудсмена Эллы Памфиловой главой Центризбиркома РФ, интерес к деятельности этой организации значительно возрос. Уже сейчас можно утверждать, что ЦИК была проделана колоссальная работа по организации предвыборного процесса, по его открытости и конкурентоспособности.

Именно с приходом Памфиловой в ЦИК, были введены некоторые новшества в избирательный процесс, которые должны его сделать еще более демократичным и прозрачным.

Так, по инициативе ЦИК, введен мораторий на удаление наблюдателей с избирательных участков. Теперь удалить наблюдателя из помещения для голосования теперь можно только по решению суда.

Впервые будет разрешена фото и видеосъемка на избирательных участках, аккредитованные на выборах журналисты смогут наиболее полно освещать ход выборов и присутствовать даже при подсчете голосов.

Кроме международных наблюдателей из 52-х стран и представителей международных организаций, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, ООН, СНГ, приглашенных на выборы, Элла Памфилова призвала самих россиян, активно включатся в избирательный процесс, заметив, что ограничений для желающих стать наблюдателями нет.

Говоря о точности подсчета голосов, Э. Памфилова отметила безопасность Государственной автоматизированной системы «Выборы», которая обладает высочайшей степенью защищенности, а в нынешнюю избирательную кампанию она была значительно улучшена.

Отдельную работу Э. Памфилова провела с чиновниками и руководителями всех рангов, предупредив их о неминуемой ответственности за нарушения и фальсификации в ходе выборов и использования админресурса.

По заверениям Эллы Памфиловой, ЦИК полностью готов к проведению единого дня голосования 18 сентября 2016 года. Именно такая, бескомпромиссная, открытая работа Центризбиркома и его председателя, обеспечит честность голосования и его легитимность по всей стране.







