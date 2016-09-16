«Холодная война» не закончилась после распада СССР…

Уровень высокомерия, который демонстрирует Вашингтон, — беспрецедентен.

И он способен привести к разрушению всего Мира.

Пол Крейг Робертс





Верно как-то писал один канадский обозреватель: несмотря на то, что СССР больше нет, Россия не социалистическое государство, американские военные и политические круги по-прежнему хотят навредить ей…» Действительно Штаты сегодня используют любые попытки для давления на Россию, придумывая различные легенды с ее участием.





Сколько времени длится масштабная информационная кампания США, главным объектом которой стала Россия? В Washington Post вышла любопытная статья источник, в которой утверждает, что приоритет России, согласно распоряжению Белого дома и Администрации директора по национальной разведке (ODNI), повышен впервые с момента распада Советского Союза. Разведслужбы США расширяют проведение операций в отношении России до небывалых со времен конца "холодной войны" масштабов.





Тем не менее, как пишет издание, борьба с терроризмом для США по-прежнему остаеся главной целью. НО (!)…ресурсы разведслужб перераспределились в сторону увеличения затрат на наблюдение за Россией, отмечает издание.





"Мобилизация коснулась тайных агентов ЦРУ, средств киберразведки Агентства национальной безопасности (АНБ), спутниковых систем и других ресурсов разведки, сказали официальные лица, описывая перераспределение ресурсов в разведслужбах, которые ранее сняли со слежки за Россией, чтобы сосредоточиться на угрозе терроризма и зонах, где США участвуют в вооруженных конфликтах", — пишет издание.





При этом ряд экспертов считают, что США слишком медленно предпринимают эти шаги. Суммы, которые тратят разведывательные службы на работу в направлении России, возросли за последние два года примерно до 10% бюджета. По информации издания, в пик "холодной войны" эта цифра составляла около 40%. Также, по мнению экспертов, американские спецслужбы так и не научились "предсказывать шаги Москвы".





Нужно понимать, что никакой борьбы с терроризмом Вашингтон не ведет. На Россию перенаправляют даже те ресурсы, которые предназначались для борьбы с терроризмом, несмотря на то, что угроза распространения радикального исламизма растет. Штаты уже не раз доказывали, что могут тратить огромные деньги на антироссийскую пропаганду, прикрываясь выдуманными мифами о «российской агрессии».





Нет сомнений, что наладить дружеские связи с США- идея провальная, поскольку российская независимая политика является для США постоянным раздражающим фактором. По мнению американской стороны, кроме Америки, независимых и суверенных стран в мире, быть не должно.





Тем не менее Россия тоже не лыком шита и может постоять за себя, поэтому российское правительство, раз за разом совершает правильные ходы на геополитической шахматной доске.

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