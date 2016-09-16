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опубликовано редакцией на Переводике 15.09.16 18:13
скаут: Sub-Zero;
 
 

В. Путин поручил организовать круиз Ялта – Сочи, уже в 2017 году



За один отпуск с комфортом побывать на двух главных курортах страны. Такое станет возможным уже в следующем году благодаря распоряжению президента РФ.

Владимир Путин поручил с 2017 года организовать на время туристического сезона круизное авиационное и морское сообщение между Сочи и Крымом.

По словам президента, он уверен, что люди бы пользовались таким туристическим маршрутом. «Наверняка, те, кто приезжают в Крым, съездили бы на денечек посмотреть Сочи, объекты олимпийские, а те, кто отдыхают в Сочи, съездили бы посмотреть музеи Крыма», — заявил Путин.

«Проработайте (этот вопрос), мне доложите и на следующий год сделайте... И авиационное сообщение, и морское», - поручил глава государства министру транспорту РФ Максиму Соколову на заседании президиума Госсовета в Керчи.

Уверен, что такой прекрасный круизный маршрут будет востребован нашими и зарубежными туристами. Ведь раньше, круизы ассоциировались преимущественно с зарубежными поездками, теперь же появится возможность, за короткое время насладится двумя черноморскими жемчужинами, которые ни в чем не уступают зарубежным курортам.

Учитывая, что сейчас стимулируются программы по развитию внутреннего и въездного туризма, данный маршрут представляется очень перспективным и будет способствовать увеличению турпотока как на крымский полуостров, так и на черноморское побережье Кавказа.

Кроме этого, Владимир Путин считает необходимым обновить парк железнодорожных вагонов, которые доставляют отдыхающих в Крым и на курорты Краснодарского края. Эти регионы традиционно привлекают на отдых миллионы россиян и иностранцев, поэтому качество пассажирских перевозок в данном случае является важнейшим элементом туристического сервиса.



статью прочитали: 132 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Ловец Снов, 15.09.2016 19:16:14
У нас в стране столько красивых и теплых мест, вот и Крым вернулся, что даже уже не хочется уезжать куда-то за границу) Пусть, пусть и дальше развивают внутренний туризм, для нас, для россиян это только в плюс)
Цитировать Имя
ZZToP, 16.09.2016 09:23:16
Безусловно развитие внутреннего туризма необходимо, особенно в такое сложное для экономики время. Особенно да, в России есть где отдохнуть, красивых мест полно

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