В. Путин поручил организовать круиз Ялта – Сочи, уже в 2017 году

За один отпуск с комфортом побывать на двух главных курортах страны. Такое станет возможным уже в следующем году благодаря распоряжению президента РФ.

Владимир Путин поручил с 2017 года организовать на время туристического сезона круизное авиационное и морское сообщение между Сочи и Крымом.

По словам президента, он уверен, что люди бы пользовались таким туристическим маршрутом. «Наверняка, те, кто приезжают в Крым, съездили бы на денечек посмотреть Сочи, объекты олимпийские, а те, кто отдыхают в Сочи, съездили бы посмотреть музеи Крыма», — заявил Путин.

«Проработайте (этот вопрос), мне доложите и на следующий год сделайте... И авиационное сообщение, и морское», - поручил глава государства министру транспорту РФ Максиму Соколову на заседании президиума Госсовета в Керчи.

Уверен, что такой прекрасный круизный маршрут будет востребован нашими и зарубежными туристами. Ведь раньше, круизы ассоциировались преимущественно с зарубежными поездками, теперь же появится возможность, за короткое время насладится двумя черноморскими жемчужинами, которые ни в чем не уступают зарубежным курортам.

Учитывая, что сейчас стимулируются программы по развитию внутреннего и въездного туризма, данный маршрут представляется очень перспективным и будет способствовать увеличению турпотока как на крымский полуостров, так и на черноморское побережье Кавказа.

Кроме этого, Владимир Путин считает необходимым обновить парк железнодорожных вагонов, которые доставляют отдыхающих в Крым и на курорты Краснодарского края. Эти регионы традиционно привлекают на отдых миллионы россиян и иностранцев, поэтому качество пассажирских перевозок в данном случае является важнейшим элементом туристического сервиса.



