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ЛовецСнов
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опубликовано редакцией на Переводике 15.09.16 20:04
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Продление антироссийских санкций: благодарность бьет через край


Цирковое представление Киева продолжается, и как обычно, главным гвоздем программы выступает у нас Петр Александрович Порошенко, тот самый жизнью, а точнее водкой потрепанный человек, а по совместительству еще и президент Украины.

Для начала хотелось бы напомнить, что в четверг Евросоюз принял официальное решение продлить на шесть месяцев ограничительные меры ЕС «в связи с действиями, направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Как сообщалось, эти санкции включают заморозку средств и запрет на въезд (в ЕС) 146 гражданам и 37 юрлицам.

Помимо индивидуальных санкций, ЕС ввел экономические санкции — которые будут действовать до 31 января 2017 года, а также санкции против Крыма, срок действия которых истекает 23 июня 2017 года.

По этому поводу, Порошенко кланялся и выражал слова благодарности своим европейским коллегам, за то, что те продолжают оказывать киевским властям поддержку в их нелегком труде, по защите целостности государства…

Украинский лидер поблагодарил Евросоюз за решение продлить до марта 2017 года индивидуальные санкции против 146 граждан и 37 юридических лиц РФ и Украины.

«Приветствую решение Совета ЕС продлить санкции против агрессора. Единство ЕС непреклонно. Спасибо за неизменную поддержку и солидарность с Украиной», — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Как это называется? Выклянчил? Порошенко умом никогда не отличался, хотя  зачем ему ум, когда за него думают, в Вашингтоне, а тем за океаном всегда было выгодно поддерживать санкционную политику по отношению к России, несмотря на то, что эти самые санкции вредят, как Украине, так и самой Европе…

статью прочитали: 359 человек

   
теги: Украина  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Анибал Ганибалович, 16.09.2016 06:57:43
Так говорят он второй завод рошен в России строит..
Цитировать Имя
ZZToP, 16.09.2016 09:21:23
Насчет второго завода не слышал. Хорошо бы его шоколадную лавочку вообще прикрыть.
Что касается веселья Пети, то у него вчера действительно праздник: и транш дали и санкции против РФ продлили. Победа, не иначе. Заживут теперь...
Цитировать Имя
Ловец Снов, 16.09.2016 12:53:59
ZZToP,
Ага заживут в данном случае лишь Порошенко друзья и он сам, народ простой, будет и далее страдать от проблем и нищеты... Вообще думаю, что этот транш для Украины станет самым последним, далее гибель украинского государства.

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