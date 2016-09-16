Продление антироссийских санкций: благодарность бьет через край





Цирковое представление Киева продолжается, и как обычно, главным гвоздем программы выступает у нас Петр Александрович Порошенко, тот самый жизнью, а точнее водкой потрепанный человек, а по совместительству еще и президент Украины.

Для начала хотелось бы напомнить, что в четверг Евросоюз принял официальное решение продлить на шесть месяцев ограничительные меры ЕС «в связи с действиями, направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Как сообщалось, эти санкции включают заморозку средств и запрет на въезд (в ЕС) 146 гражданам и 37 юрлицам.

Помимо индивидуальных санкций, ЕС ввел экономические санкции — которые будут действовать до 31 января 2017 года, а также санкции против Крыма, срок действия которых истекает 23 июня 2017 года.

По этому поводу, Порошенко кланялся и выражал слова благодарности своим европейским коллегам, за то, что те продолжают оказывать киевским властям поддержку в их нелегком труде, по защите целостности государства…

Украинский лидер поблагодарил Евросоюз за решение продлить до марта 2017 года индивидуальные санкции против 146 граждан и 37 юридических лиц РФ и Украины.

«Приветствую решение Совета ЕС продлить санкции против агрессора. Единство ЕС непреклонно. Спасибо за неизменную поддержку и солидарность с Украиной», — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Как это называется? Выклянчил? Порошенко умом никогда не отличался, хотя зачем ему ум, когда за него думают, в Вашингтоне, а тем за океаном всегда было выгодно поддерживать санкционную политику по отношению к России, несмотря на то, что эти самые санкции вредят, как Украине, так и самой Европе…

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