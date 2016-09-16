Ноты протеста от Киева: сыты по горло





Вчера, президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведев посетил Крым. Темой их визита стала транспортная система и инфраструктура полуострова. Конечно же, в ходе своего визита они не могли не уделить внимание главному строительству года, а именно строительству моста через Керченский пролив и пообщались с рабочими.





Тем временем в Киеве тоже не спали, а уже строили планы, как в итоге отомстить Путину и Медведеву, за поездку на якобы оккупированный полуостров. Киев намерен направить ноту протеста российскому руководству.

«Мы реагируем на каждый случай несанкционированного въезда на территорию Крыма без согласия украинской стороны, как российского руководства, так и любых других иностранных граждан», — заявил пресс-секретаря МИД Украины Марьяну Беца.

Так называемые ноты протеста не в новизну. Постмайданутые власти, постоянно выражают возмущение касаемо посещения Крыма иностранными и российскими политиками. Помнится мне, что Киев даже угрожал тюрьмой французской делегации, которая посещала крымский полуостров с целью оценить ситуацию и настроения местного населения.

Помимо французов, украинское правительство осудило и делегацию греческих предпринимателей, которые приезжали на полуостров в марте, для изучения возможностей инвестиций в крымскую экономику.

Киеву выгодно выставлять Россию в роли врага, а Крым пострадавшей от этого самого врага, территорий, где жизнь для крымчан мучительна и сложна.

Но данная теория начинает рушиться с того самого момента, как на территорию курорта ступает нога иностранных чиновников, предпринимателей, или просто туристов, которые своими глазами уже наблюдают совершенно иную картину, где народ полуострова счастлив, а сам Крым в процессе развития!

Что касается каких-то там нот протеста российскому руководству, так Путин, как и остальные российские политики, даже не станут акцентировать внимание на очередную истерию. Крым российская территория, а значит не Киеву раздавать указания, кто и когда может посещать полуостров.

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