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опубликовано редакцией на Переводике 16.09.16 14:40
скаут: ZZToP;
 
 

Делегации из Европы и Азии продолжают посещать Крым



Зрада за зрадой постегает киевское правительство, когда несмотря на все его визги и истерики Крым продолжают посещать европейские и азиатские делегации. Вспоминая все угрозы украинской недовласти, то по идее она должна была уже засудить половину Европы за то, что приехавшие в Крым политики не спросили ее разрешения. Понятно дело, что последним на мнение хунты плевать.
Как отметил глава республики Сергей Аксенов: «Европейцы едут, мы приветствуем такие приезды, чем солиднее делегация, тем больше возможностей донесения правдивой информации в информационное поле европейских стран. Уверен, что такая практика будет продолжена». Кроме того, по его словам, в последнее время Крым активно стали посещать также представители азиатских стран.
«Этот информационный прорыв, так или иначе, состоится, поскольку все понимают четко, что здесь военных преступлений нет, жизни и безопасности ни граждан, ни туристов ничего не угрожает», — подчеркнул глава республики.

Говорите изоляция? 
О какой изоляции может идти речь, если с каждым разом желающих посетить российский полуостров среди зарубежных политиков становится больше. И более того, в Крым продолжают заходить западные судна, не боясь последствий за нарушение эмбарго.
Крым неоднократно посещала итальянская делегация, французская, немецкая. Конечно же, как уже было сказано, после этого в Киеве бегали, обхватив руками, мол, как вы могли… и на то есть причины. Слишком много зарубежных гостей уже побывало в Крыму и немало еще побывает, а это означает, что Украине просто-напросто некому будет рассказывать «о плохой жизни» крымчан в «блокадном» Крыму. 

статью прочитали: 66 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Ловец Снов, 16.09.2016 15:33:39
Ну и славно, иностранные делегации, которые когда-либо посещали Крым, смогут открыть мировой общественности глаза на правду!

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