ЕС спонсирует коррупцию на Украине

Похоже, что Европе так до конца так и не осознают, до какой степени запущены дела на Украине. Даже вице-президент США Джо Байден делал заявления об ужасающем уровне коррупции на Украине, но в ЕС продолжают верить в чистые устремления Киева.

Общеизвестно, что любые вливания и дотации на Украине обязательно приводят к коррупции. Тем не менее, Датское агентство по международному развитию (DANIDA) и Консультативная миссия ЕС (КМЕС) верят, что могут победить коррупцию на Украине.

«Европейский союз принял решение о предоставлении поддержки правительству в реализации мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией. И для того, чтобы эти меры были реализованы эффективно, Европейский союз принял решение о выделении около €16 млн в рамках новой инициативы», - рассказал еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

Думаю, что такие легкие деньги обрадуют украинских политиков. Давать миллионы долларов на борьбу с коррупцией, главным коррупционерам Европы, это действительно смешно. До какой же степени, в Европе пребывают в неведении о внутриполитической жизни на Украине.

Ведь даже на Западе выходят материалы о том, что коррупция на Украине, это стиль жизни и метод управления страной, и менять здесь нужно не отдельных политиков, а всю власть и систему, на которой она зиждется. При этом существует большая вероятность того, что если нарушить эту систему управления, то и государство Украина рассыплется.

Достаточно сказать, что ни у кого не возникает сомнений, что и выделенный МВФ транш для Украины в 1 млрд. долларов, будет растащен, наверняка и соответствующие схемы в правительстве Украины уже подготовлены. Никакой контроль здесь не поможет, украинская клептомания не лечится.

Вот и получается, что европейские структуры, становятся спонсорами украинской коррупции. Круг замкнулся.



