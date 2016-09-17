Грязное белье Конгресса США: как алчное лобби развязывает новую мировую войну

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Frustrating the war lobby («Срыв военного лобби»), опубликованную изданием The Boston Globe. Из последних сил стараясь помешать планам правительства США провернуть оружейную сделку с Саудовской Аравией, двухпартийная группа сенаторов замахнулась на главный фактор развития международной политики Штатов: военную промышленность. Их без преувеличения смелая компания может в конечном счете пролить свет на роль оружия на мировой арене. Но сперва общественности предстоит ответить на ряд отнюдь не простых вопросов. Один из них — «Кто сказал, что Саудовская Аравия — это миролюбивая страна, заинтересованная в борьбе с терроризмом?». При этом активно продолжает раздуваться миф об опасности со стороны России. «Мы обязаны ответить на террористическую угрозу со стороны ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», арабское ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ. — Прим. ФАН), на «российскую агрессию» и провокации со стороны Ирана и Северной Кореи, а также набирающему силу Китаю», — заявили недавно в Ассоциации космической промышленности США. Но высказывание «подозрений» — далеко не лучший способ, чтобы сформировать осознанное общественное мнение. Заинтересованная в денежных вливаниях индустрия создает «научно-исследовательские центры», целью которых является подогревание ситуации по всем фронтам. Многие из них спонсируются бывшими дипломатами и военными командирами. Их репутация работает на них, а их безосновательным запугиваниям верят. Все это заставляет США и правительства остальных западных стран тратить миллиарды долларов на «оборонку».



За примерами далеко ходить не надо: организация «Институт Мира США», например, управляется Стивеном Хедли — отставным советником по национальной безопасности, ежегодно получающим круглые суммы от ведущего оружейного концерна США компании Raytheon. Другая крупная рыба на этом рынке, компания Lockheed Martin, буквально недавно поставила Польше ракетные комплексы класса «воздух-земля», и собирается поставлять еще. Тем временем, НИИ с издевательским названием «Институт Мира» продолжает призывать Европейские страны удвоить бюджеты оборонного сектора, а также настаивает на поставке вооружений на Украину.

Комитет США при альянсе НАТО был основан бывшим сотрудником Lockheed, и главной его задачей было продвижение НАТО к границам России. Эти действия ожидаемо привели к накалению международной обстановки, и выиграли от этого, в очередной раз, только оружейные корпорации. Другая фальшивая организация «Атлантический совет НАТО» регулярно собирает комиссии, на которых звучат доклады типа «Почему с Путиным невозможен Мир» и на полном серьезе «обрабатывает» западных лидеров, призывая их оказать сопротивление «реваншистской России».

Апогеем бессмысленности и беспощадности стал проект нового бомбардировщика F-35, контракт на который стоит триллион долларов. Во-первых, мы уже живем в эпоху дронов. Во-вторых, контракт был продавлен Лексингтонским Институтом, спонсируемым все теми же Lockheed, которые и занимались созданием F-35, а так же прочими гигантами отрасли, такими, как Boeing и Northrop Grumman.

Все эти «институты добра» являются лишь частью схемы по выкачиванию денег из бюджета США и прочих западных стран. Но они также работают и на местах, в округах штатов, влияя на Конгресс изнутри.

Впрочем, кажется, в Конгрессе стали что-то понимать. В настоящее время в правительстве США выступают резко негативно против грядущей сделки с Саудовской Аравии. В этой связи 62 члена палаты Представителей подписали резолюцию, в которой говорится о негативном влиянии сделки на мирных жителей Йемена, где саудиты в настоящее время ведут активные боевые действия. По данным ООН уже сейчас Аравия убила в Йемене в два раза больше мирных жителей, чем общее количество участников военных действий. Тем не менее, администрация Обамы собирается продать саудитам 153 военных танка, созданных General Dynamics.

С начала президентства Обамы в 2009 году Штаты провернули 42 военные сделки с Саудовской Аравией на общую сумму 115 миллиардов долларов. Грядущая сделка для многих конгрессменов стала точкой невозврата. Все понимают, что это оружие, помимо Йемена, сможет быть использовано где угодно для поддержки национальных интересов саудитов. Сенатор Крис Мёрфи недавно заявил: «На каждой жизни невинных людей в Йемене есть американский след».

Теперь для Сената сделка с Саудитами является делом принципа. Победа будет означать, что самое могущественное в США лобби начало сдавать свои позиции и с индустрией войны в скором времени будет покончено.

Алексей Громов

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