Херсонскую область ждет «пожар»









Вся Херсонская область сидит на пороховой бочке. По другому не объяснить ситуацию, которая складывается в очередной части Украины, которая недовольна политикой Киева, а также тех, кто продавливает идеи Порошенко по всей Незалежной. Херсон, похоже, ждет судьба ЛДНР или придется прозябать, выслушивая идеи Петро и его приблеженных. Мирно украинский истеблишмент разбираться не научился.

Скандал с отставкой Главы Херсонского областного совета Андрея Путилова может спровоцировать геноцид. Все дело в том, что киевская власть не намерена упускать еще один регион из-под опеки и ради этого готова идти на все.

Звоночком для паники может быть стать хотя бы тот факт, что истинные герои Украины – радикалы, отморозки и психически неуравновешенные ветераны АТО из «Правого сектора» во главе с Ильей Кивой, отправились в Херсонскую область, чтобы «держать всё под контролем». Естественно, своими, далеко не радушными способами.

Своеобразная дислокация объясняется тем, что народ не доволен волеизъявлением тех, кто фактически уничтожает страну изнутри. Вероятно, что после того, как «укропатриоты» прибудут в Херсонскую область, дабы «попросить» политиков и активистов, несогласных с законопроектами и общей политикой Порошенко и его марионеток, как Путилов, будет поставлен ультиматум – это либо подчиниться, либо уйти.

Однако не исключено, что товарищи из «Правого сектора» даже разбираться не будут. По указке Андрея Путилова банда радикалов может начать устранять «неверных». В итоге это приведет к необоснованным смертям и даже может спровоцировать очередную войну «за свободу».

И за примером далеко ходить не надо. Возьмем ЛДНР! Да, там люди тоже не собирались уходить из состава Украины, но тот факт, что людей начали заставлять делать то, что им не свойственно и не желанно, допустил конфликт, который по сей день пугает международную общественность.

В подтверждении тому могут стать заявления народных избранников Юрия Соловья, Павла Ризаненко и Валерия Карпунцо, которые приезжали не так давно в Херсон по приглашению экс-главы областного совета Андрея Путилова и пригрозили области военным положением в случае, если Путилов будет снят.

Так что в ближайшее время в Херсонской области будет еще как жарко.

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