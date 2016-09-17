Полуправда Сноба хуже лжи

Может ли считаться полуправда ложью? Известная поговорка гласит, что полуправда хуже лжи. А что может быть хуже лжи? Получается – это

, опубликовавший полуправдивый материал. Заголовок «Кирсан Илюмжинов попросил у Обамы гражданство США» правдив на все 100%. Вот только дальнейшее объяснение этой просьбы Илюмжинова у «Сноба» получилось фальшивым. И списать на недостаток информации у авторов материала не получиться – ссылаются они на статью информационного агентства ТАСС, которое все подробно описали.









Александр, извините меня, Бакланов, скопировал лишь маленькую часть исходной новости, создав иллюзию бегства президента FIDE из России в США. И связку между просьбой о гражданстве США и судом с Минфином США, Бакланов никак не отразил. Между тем ТАСС довольно точно цитирует слова Кирсана Илюмжинова, не оставляя вопросов в чем смысл прошения:



« Прошу господина гаранта конституции США Барака Обаму на основании Билля о правах защитить мои права от неправомерных действий американских чиновников в Министерстве финансов США. Готов судиться в Верховном суде США по американским законам. Если этого недостаточно, и судиться с госорганом США может лишь гражданин Америки, то я прошу, чтобы Обама вне очереди предоставил мне американское гражданство для защиты своей деловой репутации и чести ».



Специально для читателей Бакланова поясняю: Минфин США внес в санкционный список Илюмжинова, который хочет оспорить это решение. Но так как не гражданин Америки не может судиться с государственным органом США, Илюмжинов и просит гражданство – исключительно для защиты чести и достоинства.



Один из специалистов по лжи дал определение обмана: это намеренная полуправда, направленная на то, чтобы из достоверных фактов были сделаны неправильные выводы.



«Сноб» продемонстрировал свое умение обманывать. Читаем(?) и помним об этом. Прошу господина гаранта конституции США Барака Обаму на основании Билля о правах защитить мои права от неправомерных действий американских чиновников в Министерстве финансов США. Готов судиться в Верховном суде США по американским законам. Если этого недостаточно, и судиться с госорганом США может лишь гражданин Америки, то я прошу, чтобы Обама вне очереди предоставил мне американское гражданство для защиты своей деловой репутации и чести

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