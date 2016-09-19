навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
ЛовецСнов
статей: 288
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
19.09.16   Редакция

Политика Украины: Дай, дай, дай…

(0)
 
18.09.16   Редакция

Атаки на ВАДА привлекли внимание к исключениям для применения лекарственных препаратов американскими спортсменами

(0)
17.09.16   Редакция

«День тишины» нарушен

(0)
16.09.16   Редакция

ЕС спонсирует коррупцию на Украине

(0)

последние за вчера, 18.09.16  
 
17:50   Редакция

Атаки на ВАДА привлекли внимание к исключениям для применения лекарственных препаратов американскими спортсменами

(0)
17:27   Редакция

Потерянное поколение: молодые депутаты возвращают рэкет на улицы Киева

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
17.09.16 18:15    
Vasil95 Наши Любимые Мелодии (163)
17.09.16 18:14    
Vasil95 Спасение доллара – война! (4)
17.09.16 18:10    
Vasil95 Праздники (4)
17.09.16 10:03    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (132)
17.09.16 01:26    
Олька Просто стихи (633)
16.09.16 00:58    
Lastori Йога (2)
14.09.16 11:56    
Igo123 Жаркие годы: Потепление наступает (4)
13.09.16 22:24    
Alexaa сказка (6)
 
опубликовано редакцией на Переводике 19.09.16 12:12
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Политика Украины: Дай, дай, дай…


Как просил, как умолял президент Украины Петр Порошенко своих заокеанских хозяев, чтобы те, немедля ввели новые санкции против России, так сказать, чтобы Москва почувствовала цену за «грубое нарушение международного правопорядка». Ну а те и ввели, тем самым потешили самолюбие киевских властей. Порошенко, заручившись поддержкой Запада в вопросе антироссийских санкций, уже на радостях напомнил об еще одной важной проблеме, которая так тревожит Украину - отсутствие летального оружия. А что, вдруг Вашингтон и тут добро даст.

«Вторым по порядку (после продления и усиления санкций против России), но не менее важным по значению вопросом является передача летального оружия и других военных технологий украинским ВСУ», - заявил Порошенко.

По словам украинского президента, за те 2,5 года, что он у власти, вооруженные силы страны доказали США, что на них можно положиться. Обращаясь к западным коллегам, Порошенко заявил, что Украине удалось создать «новую профессиональную армию, которой абсолютно безопасно передать летальное оружие».

Ну, собственно, в словах украинского лидера ничего нового не прослеживается. Порошенко в своей привычной манере заявляет о силе и могуществе своей армии, которая эффективно выполняет миссию на Донбассе - «мирно» разрешает конфликт. Хотя, трудно назвать действия ВСУ мирными.

С украинской стороны постоянно прослеживалось наплевательское отношение к Минским договоренностям. Даже западные СМИ открыто признают, что боевики «Правого сектора» и других националистических батальонов не просто нарушают Минское перемирие, а без капли сожаления хвастаются этим.


Так о какой безопасности говорит Порошенко, когда он сам и командование в Киеве не могут контролировать ситуацию на своём же фронте?

Предоставление Украине летального оружия приведет лишь к эскалации конфликта, а значит, жертв среди мирного населения и разрушений будет гораздо больше. В данном случае, все зависит лишь от решения США.

Если у американских властей представление о мире совпадает с мнением украинских карателей, то они не упустят шанса и одобрят губительную затею Порошенко о предоставлении Украине летального оружия…

статью прочитали: 8 человек

   
теги: США, Украина  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 