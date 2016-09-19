Политика Украины: Дай, дай, дай…





Как просил, как умолял президент Украины Петр Порошенко своих заокеанских хозяев, чтобы те, немедля ввели новые санкции против России, так сказать, чтобы Москва почувствовала цену за «грубое нарушение международного правопорядка». Ну а те и ввели, тем самым потешили самолюбие киевских властей. Порошенко, заручившись поддержкой Запада в вопросе антироссийских санкций, уже на радостях напомнил об еще одной важной проблеме, которая так тревожит Украину - отсутствие летального оружия. А что, вдруг Вашингтон и тут добро даст.

«Вторым по порядку (после продления и усиления санкций против России), но не менее важным по значению вопросом является передача летального оружия и других военных технологий украинским ВСУ», - заявил Порошенко.

По словам украинского президента, за те 2,5 года, что он у власти, вооруженные силы страны доказали США, что на них можно положиться. Обращаясь к западным коллегам, Порошенко заявил, что Украине удалось создать «новую профессиональную армию, которой абсолютно безопасно передать летальное оружие».

Ну, собственно, в словах украинского лидера ничего нового не прослеживается. Порошенко в своей привычной манере заявляет о силе и могуществе своей армии, которая эффективно выполняет миссию на Донбассе - «мирно» разрешает конфликт. Хотя, трудно назвать действия ВСУ мирными.

С украинской стороны постоянно прослеживалось наплевательское отношение к Минским договоренностям. Даже западные СМИ открыто признают, что боевики «Правого сектора» и других националистических батальонов не просто нарушают Минское перемирие, а без капли сожаления хвастаются этим.





Так о какой безопасности говорит Порошенко, когда он сам и командование в Киеве не могут контролировать ситуацию на своём же фронте?

Предоставление Украине летального оружия приведет лишь к эскалации конфликта, а значит, жертв среди мирного населения и разрушений будет гораздо больше. В данном случае, все зависит лишь от решения США.

Если у американских властей представление о мире совпадает с мнением украинских карателей, то они не упустят шанса и одобрят губительную затею Порошенко о предоставлении Украине летального оружия…

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