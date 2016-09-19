Выборы в России: итоги голосования





Что же, выборы в Государственную думу России завершились, и сейчас продолжается подсчет голосов. Прежде всего, хотелось бы отметить, что в этом году на выборах большое внимание уделялось электоральным политическим процессам.

Для правительства было важным приоритетом, чтобы голосование прошло прозрачно, честно и без каких-либо серьезных нарушений. Глава ЦИК Элла Памфилова уже заявила, что выборы прошли «вполне легитимно». Нынешняя избирательная кампания была намного спокойнее предыдущих в плане скандалов и нарушений. Глобальных и систематических нарушений не было обнаружено. Об этом говорят как российские, так и зарубежные эксперты и наблюдатели.

Теперь о цифрах. Предварительные результаты по состоянию на 15:51 (мск) . Обработано 99,16% бюллетеней.

«Единая Россия» набирает - 76,22%, КПРФ- 9,33%, ЛДПР- 8,67% , «Справедливая Россия» 5,11% Другие партии не проходят ни 5%-ный (позволяет пройти в Думу), ни 3%-ный (дает право на госфинансирование) барьер. По обработанным на данный момент протоколам, явка составила 47,92% от общего числа избирателей.





Лидер КПРФ Геннадий Зюганов успел уже выразить недовольство итогами голосования. Он сообщил, что сторонники партии намерены провести серию акций по итогам прошедших выборов в Госдуму. «Мы свои голоса не отдадим. На 19-20 сентября намечены акции в поддержку честных и достойных выборов повсеместно».

Впрочем, подобное Зюганов говорит практически каждый раз после выборов. В последующие дни таких же речей можно ожидать и от других проигравших партий.





Владимир Путин тоже прокомментировал победу «Единой России» на выборах, отметив, что победа говорит о том, что россияне видят старания ЕР.

«Вот трудно, тяжело, а люди все равно за "Единую Россию" проголосовали», — отметил президент. Может быть, не всегда все получается, но работают искренне», — добавил он. «Правда, скептики могут сказать, что, может быть, и не так хорошо, как нужно было бы, просто лучше никто не работает», — подчеркнул президент.

Действительно, итоги голосования прямо отражают настроения россиян. Абсолютное лидерство ЕР говорит о том, что, несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться стране и каждому гражданину, люди по-прежнему доверяют проверенным партиям.

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