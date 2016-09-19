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опубликовано редакцией на Переводике 19.09.16 20:17
скаут: ZZToP;
 
 

«Наркоманов» становится больше: обнародована 4-ая часть документов WADA


Борьба с допингом в спорте является одной из самых острых в мире. А уж для WADA это является, чуть ли не смыслом всей жизни, если вспомнить, как антидопинговое агентство рвало и метало по поводу употребления мельдония российскими спортсменами. При этом умалчивая, что наркотики являются неотъемлемой частью американской спортивной системы.

Хакерская группировка Fancy Bear продолжает  выдавать WADA с потрохами. Сегодня была обнародована четвертая часть документов, в списках  которых приведены имена спортсменов, когда-либо получавших разрешения от WADA на применение запрещенных веществ в терапевтических целях. В частности, в перечне значатся испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль, британский бегун сомалийского происхождения, четырехкратный олимпийский чемпион Мохаммед Фарах и венгерский пловец, шестикратный призер Игр Ласло Чех-младший. 

Согласно документам, Надалю в сентябре 2009-го было выдано разрешение на употребление бетаметазона, в июле 2012-го — кортикотропина. Фараху в октябре 2008 года разрешили применить триамцинолон, а в июле 2014-го сразу несколько веществ, в том числе морфин и викодин, которые являются наркотическими веществами. Чех в октябре 2011-го получил санкцию на употребление формотерола, бронхолитического средства.

В WADA, и сами эти спортсмены, с информацией, опубликованной Fancy Bear, согласились.

Как можно заметить, спортсменов, которые «болеют» и поэтому им необходимы наркотики и психотропные вещества, становится все больше. К слову, большинство названий препаратов, которые принимают «бедные-несчастные» западные спортсмены нам даже незнакомы. Это, наверное, потому что мало кто из нас «болен» так сильно, как зарубежные спортсмены.

Поразительно, насколько идиотские оправдания придумали спортсмены для употребления наркотических препаратов, да еще и тех, которые запрещены во многих странах. Зачем миру такие спортсмены? Больным людям лучше проходить лечение в специально отведенных для этого местах, а не разбрызгивать слюной и обвинять Россию в употреблении запрещенных препаратов.

В этой истории есть еще один забавный момент. Вместо того чтобы вести расследования в отношении допинговых спортсменов США, в WADA истерят по поводу хакеров, обвиняя во всем Россию. Можно сказать, там вообще не видят своей вины и предпочитают переводить все стрелки на РФ. Верно ранее высказался Пушков, что после того, как выяснилось, что WADA разрешило принимать запрещенные препараты американским спортсменам, к ней не может быть никакого доверия.

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