В. Путин: Победа на выборах, это только аванс со стороны народа

Новость №1 в России, прошедшие накануне выборы в Государственную Думу Федерального собрания РФ. Политики, аналитики, лидеры партий, еще долго будут обсуждать итоги прошедшего голосования, но уже сейчас можно сделать главные выводы.

Уверенная победа в думских выборах «Единой России» и то, что в парламент прошли только партии патриотической направленности, говорит о внушительном вотуме доверия курсу руководства страны и лично президенту Владимиру Путину, со стороны народа.

Именно так и оценивают итоги прошедших выборов в Кремле. «Подавляющее большинство голосовавших высказалось де-факто в поддержку президента. Очередной раз президент получил такой внушительный вотум доверия от народа страны», - заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что итоги выборов в Госдуму свидетельствуют о том, что люди доверяют «Единой России» и правительству, кроме того, они стали реакцией граждан на давление извне и попытки раскачать ситуацию в стране изнутри.

Тем не менее, президент заявляет о том, что: «Во внутренней политике мы, безусловно, должны слушать и слышать все политические силы, в том числе и те, которые в парламент не прошли. Мы должны и будем развивать многопартийную систему в России, поддерживать гражданское общество, включая патриотически ориентированные и неправительственные организации».