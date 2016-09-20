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опубликовано редакцией на Переводике 20.09.16 13:27
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США и ЕС согласились, что выборы в РФ прошли прозрачно

Обвинений и претензий у США к России вагон и маленькая тележка. Свежие байки в адрес Москвы Вашингтон придумывает практически каждодневно, не удосуживаясь, конечно же, подкрепить свои упреки какими-либо доказательствами. Но иногда, правда, очень редко, в головах западных оппонентов происходит просветление.

Накануне США и Евросоюз признали, что выборы в Госдуму РФ прошли прозрачно. 

Признание, наверное, далось им довольно сложно, поэтому Запад нашел повод и для критики выборов. Но речь идет не о нарушениях, а о нюансах избирательного законодательства – слишком жестких, по мнению иностранцев, требованиях к кандидатам при регистрации.

По словам представителя Госдепа Д. Кирби, США «разделяют озабоченность наблюдателей» в «ограничениях на право выдвигать кандидатуру для избрания» и «чрезмерные требования к регистрации, в частности, для независимых кандидатов».

«Мы ожидаем от российских властей, что они сделают все возможное, чтобы проявить внимательное отношение к этим замечаниям, в соответствии с рекомендациями БДИПЧ», — отметили в ведомстве представителя главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Кирби, в свою очередь, также призвал российские власти предпринимать конструктивные шаги по выполнению рекомендаций международных наблюдателей.

Вот так, скрепя зубами, Запад заявляет о прозрачности выборов в России, проведенных в рамках международных норм и законов РФ. По-другому и быть не могло. Для российской власти было приоритетом провести именно такие выборы и исключить любую возможность их нарушения. Как можно заметить, миссия оказалась ЦИК по силам.

К слову, глава ЦИК Э. Памфилова допускала либерализацию законов РФ, предлагая ослабить требования для прохождения необходимого порога в кандидаты. Можно предположить, что в скором будущем ЦИК и новая Госдума займутся совершенствованием законодательства.

статью прочитали: 59 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Ангелина Белокопытова, 20.09.2016 13:49:01
Совсем уже ополоумели: решили нам советы давать. Нормальное законодательство. И менять его в угоду америкосам Россия не собирается.

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