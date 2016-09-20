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ЛовецСнов
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опубликовано редакцией на Переводике 20.09.16 13:55
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Гройсман настаивает на отмене «закона Савченко»


Несмотря на то, что думать — не самая сильная сторона украинских политиков, все же, иногда они стараются это делать, по крайней мере, когда видят, что ситуация складывается совсем не в их пользу.

Так, к примеру, украинский премьер Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV заявил, что в ближайшее время правительство отменит или изменит «закон Савченко».

«Закон, который был подан в украинский парламент, который упростил ответственность преступников <...> дал возможность десяткам тысяч преступников выйти сегодня на волю», — заявил Гройсман, добавив то, что «Этих людей выпускают, и они начинают убивать, грабить и насиловать и т.п.».

Не думал, что когда-либо это скажу, но гражданин Гройсман прав. Закон Савченко, который был принят в декабре 2015, предусматривает зачисление срока предварительного заключения в срок отбывания наказания по схеме, согласно которой один день в следственном изоляторе приравнивается к двум дням в тюрьме. С тех пор закон был применен к около 40 тысячам человек, на свободу вышла масса лиц, осужденных за тяжкие преступления.

Видимо этот уголовный кошмар, творящийся на фоне экономического кризиса в стране и войны, совершенно сводит с ума государство. Данный закон был неким пиаром для самой Савченко, которая прибывала в российской тюрьме, но никакой пользы не нес обществу, ведь освободившиеся опасные уголовники продолжали совершать преступления. Страну захлестнул криминальный произвол, и лишь отмена закона Савченко поспособствует улучшению ситуации. 

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теги: Украина  
   
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