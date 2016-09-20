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опубликовано редакцией на Переводике 20.09.16 17:02
скаут: Sub-Zero;
 
 

Миллиардер Борис Пайкин поставил на №216 и проиграл



На прошедших выборах в Государственную Думу было несколько интересных политических «дуэлей», одна из них состоялась в Санкт-Петербурге, где идеи и творчество схлестнулись с большими деньгами.

По данным Центризбиркома, в одномандатном избирательном округе № 216 г. Санкт-Петербурга на выборах в Государственную Думу РФ победу одержал известный кинорежиссер Владимир Бортко, кандидат от ЛДПР Борис Пайкин, занял лишь третье место.

Бизнесмен-миллиардер Борис Романович Пайкин, решил сделать ставку на деньги в своей избирательной компании, оставив социальные и политические вопросы в стороне. Достаточно сказать, что в ЛДПР Пайкин вступил только в апреле 2016 года, и сразу собрался в Думу.

Можно нанять самых дорогих пиарщиков, дать им неограниченный бюджет, а самому отправиться на пляжи Майорки, как это и сделал Борис Пайкин. Можно издавать неограниченным тиражом две газеты о себе любимом и завалить ими все парадные центра Петербурга. Можно купить футбольную команду и использовать ее достижения в своей предвыборной кампании. Но в результате окажется, что все это не работает и не подкупает избирателей Санкт-Петербурга, которых такой откровенной лажей не проведешь.

Что же нужно, чтобы стать депутатом? Может быть, честности, порядочности, открытости, того, что как раз и отсутствовало у Пайкина, а главное, он сам не ответил себе на вопрос, зачем шел в Думу.

Для того, чтобы работать на благо России и отстаивать интересы петербуржцев в парламенте страны? Не верится. Может быть, для того, чтобы вывести свои мошеннические бизнес-схемы на новый, федеральный уровень? Вот это больше похоже на правду. В чём, а в этом Борис Пайкин любому даст фору.

Начиная в 90-е с руководства Петроградского района Петербурга и работы в налоговой инспекции, Борис Пайкин понял, что самый простой вид бизнеса, это махинации с бюджетными средствами. Приобретенные навыки махинатора Пайкин затем успешно использовал при руководстве строительства петербургской Дамбы, олимпийских объектов в Сочи, освоении генподрядов Росавтодора. От заслуженного наказания Бориса Романовича спас лишь случай и умение вовремя смыться.

Интересно, что в декларации о доходах за прошлый год, обязательной для всех кандидатов, Б. Пайкин указал отсутствие каких-либо доходов и дивидендов за 2015 год, то есть ноль. При этом Борис Романович является владельцем, совладельцем и конечным бенефициаром дюжины компаний, самая крупная из которых Fort Group - лидер на рынке петербургской коммерческой недвижимости.

Переведя перед выборами свои компании и доходы в кипрский оффшор, Борис Пайкин предстал перед избирателями, человеком без средств к существованию. Между тем только по официальным данным, на свою предвыборную кампанию он потратил 22 млн. рублей, по оценкам же экспертов, эту сумму можно смело умножать на два.

Достаточно сказать, что предвыборная кампания Бориса Пайкина была самой дорогой среди всех одномандатников, но это так и не помогло миллиардеру пройти в Думу, его ставка на деньги была проигрышной.

Петербургские избиратели раскусили Пайкина и не поверили его обману. Теперь Борис Романович на собственном опыте постигнет смысл народной мудрости о том, что не в деньгах счастье. Нельзя в России купить симпатию избирателей.


статью прочитали: 19 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
ZZToP, 20.09.2016 20:20:23
Жители Северной столице прекрасно знают, что из себя представляет Пайкин, зачем им такой политик?

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