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опубликовано редакцией на Переводике 21.09.16 09:26
скаут: Miroslav;
 
 

Меркель теряет контроль над собственной партией после выборов

В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель со своей партией Христианский демократический союз пережили худшие за всю историю партии выборы, которые, наконец, наглядно показали «правильность» курса правящего клана Германии. Федеральное агентство новостей представляет перевод заметки Джейкоба Бойессона «Меркель теряет контроль над собственной партией после выборов» («Merkel Loses Control Of Berlin After Worst-Ever Election»), опубликованной Daily Caller.

Резко увеличившая свою популярность националистическая партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу, завоевав крупную долю голосов в известном либерализмом населения Берлине. Христианский демократический союз, тем временем, не досчитался значительного количества голосов, и его лидер вынуждена была признать, что результат выборов оказался худшим за всю историю с момента воссоединения страны в 1990 году.

Для аналитиков произошедшее не стало неожиданностью: правящая партия теряла поддержку избирателей на протяжении всего года, и происходило это, главным образом, из-за отказа правительства прислушиваться к мнению своего народа. «Политика открытых дверей», насаждаемая Берлином не только своей стране, но и всем европейским державам, сыграла с ним злую шутку. На прошедших выборах Христианский демократический союз потерял 6% по сравнению с 2011 годом, набрав лишь 17,5% голосов избирателей и выбыв из когорты правящей коалиции.

Результаты выборов в Берлине лишь подтвердили проигрыш Меркель в своем родном штате Мекленбург-Западная Померания 4 сентября этого года. Тогда, напомним, правящая партия финишировала второй, вслед за «Альтернативой для Германии». В этот раз Меркель с соратниками планировали отыграться, но безрезультатно.

«Мы достигли прекрасных результатов, — заявила координатор «Альтернативы для Германии» Беатрис фон Шторьх газете Deutsche Welle. — «Альтернатива для Германии» великолепно выступила в столице Германии и держит путь на бундестаг».

Социал-демократическая партия, тем временем, финишировала первой, набрав 21,6% голосов, и будет стоять во главе коалиции, наряду с «зелеными» и левыми партиями.

Национальные выборы в Германии намечены на 2017 год, и канцлер страны еще не заявляла публично о своем намерении побороться за президентство в четвертый раз.

Валентин Меликов


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теги: Меркель Ангела, Германия  
   
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