В России запустят единый регистр больных ВИЧ





На данный момент одним из самых опасных вирусов является вирус иммунодефицита. Этот вид заболевания приводит к смерти более миллиона человек ежегодно. К сожалению, сейчас лекарств, которые могли бы победить вирус, не имеется, однако учеными были разработаны специальные технологии лечения больных, которые позволяют продлить жизнь на несколько лет.

Как сообщает заместитель директора Департамента организации медицинской помощи РФ Тереза Касаева, на территории России к 1-ому января 2017 года будет запущен единый федеральный регистр инфицированных людей. Сейчас ведется полномасштабная работа по заполнению реестра и его формированию. По словам Терезы Касаевой, такая система позволит лучше отслеживать состояние больных, а также оказывать своевременную помощь в случае ухудшения. Таким образом, подобная система позволит в несколько раз улучшить качество оказания медицинских услуг в связи с тем, что врачи будут обладать абсолютно всей информацией касательно инфицированных россиян.

Также введение в эксплуатацию подобного регистра позволит оптимизировать распределение возможностей по диагностике и лечению, что в конечном итоге позволит привести всю статистику по заболеванию к одному виду и выходу на международные структуры с новыми данными. На основе информации из реестра, будут сформированы заявки на приобретение необходимых медикаментов в нужном количестве. Помимо создания единой системы, в рамках кампании по борьбе с вирусом Минздрав РФ проводит масштабную работу по ознакомлению населения с последствиями вируса, а также с причинами заражения. В десяти крупных городах (Иркутск, Барнаул, Челябинск, Екатеринбург, Кемерово, Уфа, Саратов, Нижний Новгород и Казань) проводится акция, в ходе которой участники могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. На данный момент в этом мероприятии приняло участие свыше 9 тысяч человек.

Таким образом, государство для безопасности граждан проводит максимальную работу по информированию населения о возможных способах заражения вирусом иммунодефицита. Помимо этого, правительство стремится создать единую систему лечения инфицированных людей и предоставить им все необходимые медикаменты, которые бы позволили бороться с болезнью.







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