В Казахстане с начала года предотвратили девять терактов





В последнее время деятельность террористических группировок на постсоветском пространстве значительно увеличилась, особенно это касается стран Центральной Азии. Активизация боевиков объясняется конфликтом на Ближнем Востоке, где исламисты, захватив множество территорий, организовали лагеря подготовки экстремистов.

Также многими экспертами было отмечено, что за последнее время в несколько раз усилилась вербовка террористами выходцев из азиатских стран СНГ, и это напрямую связано с желанием боевиков расширить свою территорию. Как передает заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Билисбеков, с 2011-ого года было предотвращено более 64-х экстремистских атак. Были пресечены нападения в местах массового скопления людей, а также атаки на правительственные и правоохранительные объекты.

На собрании по поводу мер предупреждения и пресечения экстремизма Билисбеков отметил, что с момента начала вооруженных столкновений в таких странах, как Афганистан, Сирия и Ирак, достаточно большое количество жителей Казахстана было завербовано террористическими организациями. Однако благодаря действиям специальных служб, часть из них была возвращена обратно в страну и привлечена к уголовной ответственности за участие в террористической деятельности.

По последним статистическим данным, более 445 человек получили срок за преступления, связанные с религиозно-экстремисткой деятельностью, а с начала года заключены под стражу 25 человек. Билисбеков также отметил, что ряды боевиков постоянно пополняются новыми людьми более чем из 80-и стран, что представляет прямую угрозу национальной безопасности Казахстана. В связи с тем, что террористическая организация Исламское государство желает расширить территорию, углубляясь дальше в Азию, службы Казахстана и правительство стремится максимально обеспечить безопасность граждан, устраивая массовые проверки. Статистика предотвращенных терактов демонстрирует, что подобная практика дает отличные результаты

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