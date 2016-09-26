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ЛовецСнов
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опубликовано редакцией на Переводике 23.09.16 16:40
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Гладиаторские бои: киевские чиновники продолжают решать вопрос силой


Только трусы с дураками Спор решают кулаками! Да, конечно всё зависит от ситуации, и не всегда трус и дурак тот, кто применяет силу, а не пытается разрешить спор иными способами. Но к украинским чиновникам это явно не относится. Глядя со стороны на то, как решают вопросы в украинской раде, складывается впечатление, что у тех не хватает ума и сдержанности, чтобы разрешить конфликт мирным путем, без кулаков.

Практически ежедневно приходится наблюдать за разборками дикарей у власти,

В этот раз кулачные бои на публике устроили депутаты украинской Рады Александр Вилкул и Владимир Парасюк.

Инцидент произошел после записи ток-шоу «Вечерний прайм», во время которого парламентарии не смогли сойтись во взглядах на текущую ситуацию в стране. После окончания эфира Парасюк дождался своего оппонента за пределами студии, и в ход пошли кулаки, в результате чего, охране телецентра пришлось вмешаться.

https://www.youtube.com/watch?v=GYJdfeAo520

Позже Парасюк устроил словесную перепалку с водителем автомобиля Вилкула на парковке, он также попытался оторвать дверь машины и поцарапал капот.

Как оказалось, это не единичный случай, где народный избранник Парасюк демонстрирует свою силу. 15 июня он устроил на заседании Рады потасовку с парламентарием Дмитрием Колесниковым. Драка произошла, когда Колесников на русском языке потребовал включить в повестку дня постановление о перевыборах мэра Львова Андрея Садового.  Парасюк попытался силой прервать выступление, но его окружили несколько представителей «Оппозиционного блока» и начали бить.

И самое отвратное, на мой взгляд, это то, что за этой дикостью наблюдала делегация из Нидерландов, которая во время этого инцидента присутствовала на заседании.  

В общем, говоря, цирковое шоу киевских властей продолжается. Подобным поведением, постмайданутые власти в очередной раз продемонстрировали свою несостоятельность, как политиков. Постоянные споры, выяснения отношений, крики и драки - неуместны для властей, но киевских совершенно это не смущает. После такого, становится предельно ясно, отчего весь бардак в украинском государстве.

статью прочитали: 246 человек

   
теги: Украина  
   
Комментарии 
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ZZToP, 23.09.2016 19:48:33
Кулачные бои в Раде, признаться, мне нравятся. Скотный двор начинает отстаивать свое сра**е мнение, думая что оно кому-то интересно. Хотя чему тут удивляться, это же Украина.
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Ловец Снов, 23.09.2016 20:10:04
ZZToP,
Вроде взрослые мужики, тем более политики, а ведут себя, как гопники. Украинцам должно быть стыдно за свою власть.
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ZZToP, 24.09.2016 09:35:59
Ловец Снов, да какие они там мужики? Руками машут в разные стороны, как бабы. Еще традиционно друг друга "агентом кремля" называют. Олухи и кретины. Лечиться их надо отправлять или прививки от бешенства делать.
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Sub-Zero, 24.09.2016 10:14:22
Зачем в Украине снимать криминальные сериалы, достаточно включить телевизор и там, в режиме онлайн, известные политики исполнят не хуже любого актера. Вот это и называется политический цирк.
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Ловец Снов, 24.09.2016 19:04:39
Sub-Zero,
И не говорите, цирк и только... Если они не могут сойтись во мнении и мирно решать государственные вопросы, то о каком порядке в стране может вообще идти речь?

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