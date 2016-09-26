Гладиаторские бои: киевские чиновники продолжают решать вопрос силой





Только трусы с дураками Спор решают кулаками! Да, конечно всё зависит от ситуации, и не всегда трус и дурак тот, кто применяет силу, а не пытается разрешить спор иными способами. Но к украинским чиновникам это явно не относится. Глядя со стороны на то, как решают вопросы в украинской раде, складывается впечатление, что у тех не хватает ума и сдержанности, чтобы разрешить конфликт мирным путем, без кулаков.

Практически ежедневно приходится наблюдать за разборками дикарей у власти,

В этот раз кулачные бои на публике устроили депутаты украинской Рады Александр Вилкул и Владимир Парасюк.

Инцидент произошел после записи ток-шоу «Вечерний прайм», во время которого парламентарии не смогли сойтись во взглядах на текущую ситуацию в стране. После окончания эфира Парасюк дождался своего оппонента за пределами студии, и в ход пошли кулаки, в результате чего, охране телецентра пришлось вмешаться.

https://www.youtube.com/watch?v=GYJdfeAo520

Позже Парасюк устроил словесную перепалку с водителем автомобиля Вилкула на парковке, он также попытался оторвать дверь машины и поцарапал капот.

Как оказалось, это не единичный случай, где народный избранник Парасюк демонстрирует свою силу. 15 июня он устроил на заседании Рады потасовку с парламентарием Дмитрием Колесниковым. Драка произошла, когда Колесников на русском языке потребовал включить в повестку дня постановление о перевыборах мэра Львова Андрея Садового. Парасюк попытался силой прервать выступление, но его окружили несколько представителей «Оппозиционного блока» и начали бить.

И самое отвратное, на мой взгляд, это то, что за этой дикостью наблюдала делегация из Нидерландов, которая во время этого инцидента присутствовала на заседании.

В общем, говоря, цирковое шоу киевских властей продолжается. Подобным поведением, постмайданутые власти в очередной раз продемонстрировали свою несостоятельность, как политиков. Постоянные споры, выяснения отношений, крики и драки - неуместны для властей, но киевских совершенно это не смущает. После такого, становится предельно ясно, отчего весь бардак в украинском государстве.

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