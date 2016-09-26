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опубликовано редакцией на Переводике 23.09.16 19:28
скаут: ZZToP;
 
 

Берите, нам не жалко: к боевикам ИГИЛ снова попали тонны американского оружия

По счастливой «случайности» боевикам террористической группировки «Исламское Государство снова попали в руки тонны американского оружия, которое предназначалось для сирийских курдов. Об этом передает агентство Anadolu, которому в свою очередь рассказал об инциденте президент Турции Р. Эрдоган. По его словам, несколько дней назад в сирийском городе Кобани приземлились три самолета с вооружением из Соединенных Штатов. Часть оружия тут же попала к террористам.  

 «Половина этого оружия перешла в руки террористов ДАИШ. Мы предупреждали о подобном Бараку Обаму, но не смогли убедить. Теперь, к сожалению, они играют в те же игры. Это не приведет к конкретным результатам, а лишь продолжит кровопролитие в Сирии», - подчеркнул лидер Турции.  

Да, неловкий момент… Как показала практика США очень часто «ошибаются при отправке оружия…. Об этом также неоднократно заявляла и Россия, что  боевиков все чаще замечают с американским оружием. Сказать, что такое поведение Вашингтона «тормозит» урегулирование сирийского кризиса и что из-за «кормления» боевиков оружием, Штаты провоцируют новые столкновения, ничего не сказать. Вот так выглядит борьба США с ИГИЛ.

Неудивительно, что собрав коалицию из более чем 60 стран, совершив тысячи боевых вылетов, «всесильная» американская армия добилась только увеличения территории под контролем боевиков….

Наверняка в Белом доме уже репетируют удивленные и озабоченные лица, с которыми они появятся перед журналистами, но Штаты прекрасно знали  о возможных последствиях поставок вооружения сирийским курдам. Знали, но все равно отправляли, а значит, того и добивались, что оружие попадет в руки террористов.

статью прочитали: 399 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Ловец Снов, 23.09.2016 20:08:20
США по-моему во всем ошибаются, и все это им сходит с рук, что конечно неправильно. Интересно будет услышать. что американская сторона на этот счет скажет.
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curioso, 23.09.2016 21:10:07
А если это "просто бизнес, ничего личного"? Бизнес курдов, получивших пару тонн "лишнего" оружия и снаряжения от щедрого спонсора, и погоревших на сделке так глЮпо, что стало известно Эрдогану? У каждого в Сирии есть "свой гешефт", и курды вряд ли исключение из общих правил.
А пиндогон уже привык к подобному, чай не в первый раз.
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ZZToP, 24.09.2016 09:34:46
Из-за такого "бизнеса" ИГИЛ имеют возможность усиливать свои позиции. Да что тот вообще говорить, когда пиндосы в очередной раз доказывают тот факт, что являются пособниками террористов? И Эрдоган далеко не уходит, кто спорит...
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Sub-Zero, 24.09.2016 10:16:57
Не нужно думать, что такие "утечки" американского оружия к боевикам ИГИЛ происходят по чистой случайности, так не бывает, особенно в случае с США. Все поставки хорошо спланированы и имеют конкретного получателя. То что Штаты создали и поддерживают ИГИЛ, уже не для кого не секрет.
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curioso, 24.09.2016 14:40:32
ZZToP, 24.09.2016 09:34:46 =>"Из-за такого "бизнеса" ИГИЛ..."
Ну и что? И пиндосам ничего не нужно доказывать. Не напрямую передано — раз. Явно, не бесплатно — два. Шило в зад Эрдогану — три.
А по поводу "пособников"... Это южнее поищите, где-нибудь в районе "земли обетованной".
:)
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Ловец Снов, 24.09.2016 18:58:41
Sub-Zero,
Согласен, США хоть и строят из себя бедных овечек, на самом деле таковыми они не являются, все делают лишь для собственной выгоды, такова их политика.

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