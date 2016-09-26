Берите, нам не жалко: к боевикам ИГИЛ снова попали тонны американского оружия

По счастливой «случайности» боевикам террористической группировки «Исламское Государство снова попали в руки тонны американского оружия, которое предназначалось для сирийских курдов. Об этом передает агентство Anadolu, которому в свою очередь рассказал об инциденте президент Турции Р. Эрдоган. По его словам, несколько дней назад в сирийском городе Кобани приземлились три самолета с вооружением из Соединенных Штатов. Часть оружия тут же попала к террористам.

«Половина этого оружия перешла в руки террористов ДАИШ. Мы предупреждали о подобном Бараку Обаму, но не смогли убедить. Теперь, к сожалению, они играют в те же игры. Это не приведет к конкретным результатам, а лишь продолжит кровопролитие в Сирии», - подчеркнул лидер Турции.

Да, неловкий момент… Как показала практика США очень часто «ошибаются при отправке оружия…. Об этом также неоднократно заявляла и Россия, что боевиков все чаще замечают с американским оружием. Сказать, что такое поведение Вашингтона «тормозит» урегулирование сирийского кризиса и что из-за «кормления» боевиков оружием, Штаты провоцируют новые столкновения, ничего не сказать. Вот так выглядит борьба США с ИГИЛ.

Неудивительно, что собрав коалицию из более чем 60 стран, совершив тысячи боевых вылетов, «всесильная» американская армия добилась только увеличения территории под контролем боевиков….

Наверняка в Белом доме уже репетируют удивленные и озабоченные лица, с которыми они появятся перед журналистами, но Штаты прекрасно знали о возможных последствиях поставок вооружения сирийским курдам. Знали, но все равно отправляли, а значит, того и добивались, что оружие попадет в руки террористов.

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