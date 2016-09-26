События в Одессе: бесконечное расследование





Более двух лет тому назад в украинской Одессе произошла страшная трагедия, которая повергла в шок многих людей по всему миру. Преступление, унесшее несколько десяток невинных жизней, по сей день остается не раскрытым. Виновники расхаживают на свободе, а украинская власть продолжает разводить руками, говоря лишь одно: «Мы делаем все, что в наших силах».

Но любой здравомыслящий человек понимает, что если бы Киев действительно делал все возможное, то украинские националисты давно бы уже находились в местах лишения свободы, но этого, к сожалению, не произошло, и не известно дождутся ли этого родственники погибших…

Малиновский районный суд Одессы перенес на 29 сентября рассмотрение дела о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года, заявил адвокат одного из обвиняемых Кирилл Шевчук. Он отметил, что в пятницу заседание не состоялось из-за болезни одного из подсудимых.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «следствие сделало серьезное продвижение в деле 2 мая 2014 года в Одессе».

«Кроме одного снайпера, мы знаем всех, кто стрелял на Греческой. Будут привлекаться по процедуре заочного осуждения все, кто к этому причастен. Эту одну личность, которая стреляла с крыши, из снайперской винтовки, мы тоже будем устанавливать. Мы установили, кто давал команду захватывать Дом профсоюзов, баррикадировать его и заносить туда горюче-смазочные материалы, кто вел стрельбу из захваченной крыши Дома профсоюзов и также одно из этих лиц погибло, второе - будет отвечать по процедуре заочного осуждения», - заявил он.

Несмотря на заявления Луценко, который хвастает «успехами», ситуация не стала лучше, и то, чего так долго ждали люди, так и не произошло. Спустя два года после трагедии все организаторы и исполнители этого преступления по-прежнему остаются на свободе и безнаказанными. А украинская сторона регулярно переносит процесс рассмотрения дела, что еще раз говорить о нежелании Киева раскрывать правду, ведь в данном случае правда обернется против их самих.

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