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опубликовано редакцией на Переводике 23.09.16 20:59
скаут: Sub-Zero;
 
 

Дождались! Украинцам отменили визы


Наконец-то украинцы дождались отмены виз!! Ведь ради этого они устраивали государственный переворот и прыгали на майдане, ради этого разрывали исторические связи с Россией и устраивали гражданскую войну в собственной стране. И вот свершилось!

Федерации Святого Кристофера (Сент-Китс и Невис) пришли к соглашению с Украиной о взаимной отмене виз. Об этом со всей гордостью сегодня заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Неплохо бы провести опрос на киевских улицах, сколько украинцев знают, в какой части света находится Федерации Святого Кристофера.

Сент-Китс и Невис – островное государство, расположенное в восточной части Карибского моря. Имеет площадь 261 км² с населением 50 тыс. человек, что делает его самым маленьким государством западного полушария, как по площади, так и по численности населения.




Если вы считаете, что это малозначительное достижение украинской политики, то ошибаетесь. Безвизовое сообщение с островным государством может стать для многих украинских политиков, нуворишей и временщиков, первым шагом к паспорту этой страны островной страны.

Дело в том, что паспорт Сент-Китс и Невис – один из самых лучших паспортов мира, дающий возможность безвизового посещения практически всех стран мира, в том числе и стран Шенгенской зоны, Великобритании, Австралии и Канады. Не удивлюсь, если у Климкина такой паспорт уже есть, ведь кто знает что будет завтра.




Правда, стоит паспорт Сент-Китс и Невис не дешево, для его получения нужно сделать инвестиции в сумме не менее 300 000 долларов, ну так и в украинском парламенте сидят ведь не бедные люди.

Украинская власть уже третий год пытается оправдать пресловутую ассоциацию с ЕС, и предъявить гражданами своей страны хоть о какое-то достижение, например, возможность безвизовых поездок в ЕС.

Из Европы украинским политикам постоянно намекают - Украина не соответствует никаким критериям предоставления безвизового режима, но в Киеве делают вид, что не понимают о чем идет речь.



статью прочитали: 574 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Dmiyur, 23.09.2016 22:40:17
А самая зрада в том , что для для попадания на эти волшебные острова украинцам понадобится транзитная виза Великобритании или США , поскольку прямых авиарейсов из Украины туда нет и никогда не будет - только с пересадками в вышеуказанных странах. :D :D

Да и денег у свидорылых тоже нет для полётов на эти острова .
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ZZToP, 24.09.2016 09:30:54
В общем, как всегда украинцев надули. Безвизового режима нет, не было и не будет.
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cas 1111, 24.09.2016 18:31:42
самим не смешно интересно...
Ведь этот затупок климкин реально с умным лицом, серьезно так делал заявление о своем достижении. Ну не дебил?)
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Ловец Снов, 24.09.2016 18:54:36
Они бы еще договорились бы с каким-нибудь африканским племенем об отмене виз, и гордились бы потом этим, до конца своей короткой жизни...
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Анибал Ганибалович, 25.09.2016 04:53:02
Чего наладят паромное сообщение..

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