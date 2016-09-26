Дождались! Украинцам отменили визы

Наконец-то украинцы дождались отмены виз!! Ведь ради этого они устраивали государственный переворот и прыгали на майдане, ради этого разрывали исторические связи с Россией и устраивали гражданскую войну в собственной стране. И вот свершилось!

Федерации Святого Кристофера (Сент-Китс и Невис) пришли к соглашению с Украиной о взаимной отмене виз. Об этом со всей гордостью сегодня заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Неплохо бы провести опрос на киевских улицах, сколько украинцев знают, в какой части света находится Федерации Святого Кристофера.

Сент-Китс и Невис – островное государство, расположенное в восточной части Карибского моря. Имеет площадь 261 км² с населением 50 тыс. человек, что делает его самым маленьким государством западного полушария, как по площади, так и по численности населения.













Если вы считаете, что это малозначительное достижение украинской политики, то ошибаетесь. Безвизовое сообщение с островным государством может стать для многих украинских политиков, нуворишей и временщиков, первым шагом к паспорту этой страны островной страны.

Дело в том, что паспорт Сент-Китс и Невис – один из самых лучших паспортов мира, дающий возможность безвизового посещения практически всех стран мира, в том числе и стран Шенгенской зоны, Великобритании, Австралии и Канады. Не удивлюсь, если у Климкина такой паспорт уже есть, ведь кто знает что будет завтра.













Правда, стоит паспорт Сент-Китс и Невис не дешево, для его получения нужно сделать инвестиции в сумме не менее 300 000 долларов, ну так и в украинском парламенте сидят ведь не бедные люди.

Украинская власть уже третий год пытается оправдать пресловутую ассоциацию с ЕС, и предъявить гражданами своей страны хоть о какое-то достижение, например, возможность безвизовых поездок в ЕС.

Из Европы украинским политикам постоянно намекают - Украина не соответствует никаким критериям предоставления безвизового режима, но в Киеве делают вид, что не понимают о чем идет речь.



