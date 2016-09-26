Турция: никакого «Щита Евфрата», только «Щит Халифата»





Вот уже на протяжении месяца Турция со своими союзниками в лице Сирийской Свободной армии (ССА) и формированиями туркманов проводят на севере Сирии операцию «Щит Евфрата». Ее задачами является обеспечение безопасности границы Турции и помощь антитеррористической коалиции в борьбе с боевиками. Однако есть и другая версия действиям турок, пожалуй, самая правдивая.





Операция турок в Сирии обусловлена интересами Анкары в курдском вопросе, а не целью разгрома террористической группировки. Эрдоган старается избежать создания так называемого «курдского пояса» и оттеснить отряды на восточный берег Евфрата. Это позволит беспрепятственно поставлять игиловскую нефть из Сирии.





При таком раскладе, антиигиловская деятельность является лишь предлогом, на самом деле, борьба с ИГИЛ не ведется вообще. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что ни США со своей бездарной коалицией, ни Турция не собираются уничтожать своих излюбленных террористов, а вот использовать их в своих целях…почему нет?





Смех, да и только…

На борьбу с «Исламским Государством» Турция бросила все силы: турецкие военные силы на севере Сирии представлены спецназом, артиллерией, авиацией, танковыми батальонами и группой боевиков в 5,5 тысяч человек, которую сформировали сторонники радикальных исламистских группировок. И это не все! «Военно-исламистскую» группу поддерживают сильнейшая авиация международной антитеррористической коалиции, а также разведывательные центры НАТО.





Согласитесь, что с такой силой можно было раз и навсегда стереть с лица земли игиловцев! Можно… если бы Турция этого хотела. Но мы слышит только об успехах армии САР и ВКС РФ в Сирии. Впрочем, давно понятно, что только Россия и ее союзники заинтересованы в уничтожении опасных боевиков, угрожающие всему миру. Остальные же псевдо воители с ними, в первую очередь исходят из собственных интересов.





Если верить сводкам турецкого генштаба, подхваченными местными и западными СМИ, турецкие силы активно наносят артиллерийские удары по ИГ и «курдским террористам», но пока от обстрелов страдают только курды и некоторые арабские отряды из состава "Сирийских демократических сил" (СДС). Собственно, это и нужно Турции. Сами же террористы давно «смылись». « Спасибо» Анкаре.





Второй этап операции «Щит Евфрата». Дешевый спектакль продолжается.





Тут можно смело прикупить попкорна и наблюдать за все той же борьбой Турции с ИГ. Главное, не подавиться со смеху.





Турецкая армия открыла новый фронт на севере Сирии, введя танки и тяжелую технику в город Аль-Раи, который (о, чудо) опять же легко был оставлен формированиями ИГИЛ. Еще до начала «Щита», этот город несколько раз переходил из рук ИГИЛ в руки ССА и обратно, но это никак не сказывалось на проходе конвоев с контрабандой по территориям, подконтрольным обеим группировкам. С той лишь оговоркой, что поставки вооружений после очередного захвата попадали к тем, кто на тот момент контролировал проходящий через Ар-Раи транспортный коридор.





Вот и вся так называемая борьба Турции и ее союзников с игиловцами. Эрдоган продолжает руководствоваться собственными интересами, создавая для боевиков благоприятные условиях для их террористической деятельности.





Если хоть на секунду представить, что борьба с террористами со стороны США, Турции и их союзников действительно идет, то американские и турецкие военные силы нужно поднять на смех. За пять лет в Сирии ВВС США добились только расширения территорий захваченными террористами, а Турция сегодня, явно перевешивая в силе ИГ, якобы проигрывает им бой.





На фоне такого позора, Западу стоит признать, что либо американская и турецкая армия никчемны и не в состоянии выполнить спецоперацию, либо признаться в пособничестве террористам. Скоро будет год, как Россия проводит спецоперацию в Сирии по ликвидации террористов и результаты борьбы поражают.

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