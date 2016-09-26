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опубликовано редакцией на Переводике 24.09.16 18:24
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Скудное «Извини» от США за авианалет


Как известно, 17 сентября самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по позициям Сирийской Арабской Армии в провинции Дейр-эз-Зор. В результате ударов погибли 62 военнослужащих сирийской армии, около 100 человек были ранены. Сразу после удара боевики «Исламского государства» перешли в наступление.

Запад со своей стороны сразу же нашел себе оправдание, а именно назвал данный авиаудар ошибкой. Вот только данная ошибка ставит под удар все мирные инициативы вокруг решения сирийского вопроса – в частности, соглашения РФ и США по Сирии. 

Видимо поняв то, что данный инцидент может серьезно покосить репутацию антитеррористической коалиции, Вашингтон решил смягчить ситуацию. Американское правительство снизошли до извинений, правда эти извинения были направлены не напрямую семьям погибших и сирийскому народу, а через Россию, на встрече глав МИД Росси и США в Нью-Йорке.

«Я сказал государственному секретарю Джону Керри, а потом и на встрече Международной группы поддержки Сирии, что положение в Дейр-эз-Зоре в отличие от ситуации в Алеппо, где линия соприкосновения постоянно меняется, статична уже более двух лет. Там сирийские войска находятся в окружении ИГИЛ», — сообщил Лавров.

В искренность извинений со стороны США верить не приходится. Американские представители неоднократно демонстрировали свое упрямство, не желая координировать с Россией свои действия против террористических группировок на территории Сирии. США всегда ставили на первый план лишь собственные интересы, даже если они противоречат соглашениям разрешения сирийского конфликта и идут людям во вред.

Дамаск считает, что таким образом США помогают боевикам террористической группировки «Исламское государство», чему я ни капли, не удивлюсь, оглядываясь на позицию Штатов по Сирии. Нельзя допускать того, чтобы каждый дерзкий и безжалостный авианалет США обходился американскому руководству лишь извинением. 

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теги: США, Сирия  
   
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