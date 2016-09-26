Полмиллиона смертей, пылающий Ближний Восток и беженцы: чем запомнился Обама

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи The devastation of Syria will be Obama’s legacy («Опустошение Сирии станет наследием Обамы»), опубликованную The Guardian. Шаткое перемирие в Сирии, похоже, официально подошло к концу, однако слабая надежда на чудо все еще остается. После уничтожения гуманитарного конвоя под Алеппо Россия и Соединенные Штаты обменялись взаимными обвинениями, но реальность оказалась куда более прозаичной: американская дипломатия потерпела фиаско задолго до трагических событий. На прошлой неделе, буквально через несколько часов после ошибочной бомбардировки (по удар попали сирийские правительственные войска, было убито более 60 человек) постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр сделала крайне нетипичное заявление, которое подтвердило все смутные догадки о наличии глубоких разногласий на самых верхах американского правительства.



Пауэр разнесла в пух и прах «крайне циничное и лицемерное» решение России об экстренном созыве Совбеза ООН из-за обстрела Сирийских войск. Затем она банально «перешла на личности» и стала обвинять РФ в последовательной поддержке легитимного президента Сирии Башара Асада и его «губительной политики». Закончила она риторическим вопросом о том, почему Россия, зная о, порой, жестокой внутренней политике Асада, ни разу не созывала Совбез по этому поводу.

К вопросу Сирии всегда было два подхода. Первый — это линия геополитического реализма, которую, собственно, и избрал Обама по причине нежелания ввязываться в еще одну войну. И в самом деле: конфликт в Сирии легче всего сдерживать, а не бросать большие силы на его разрешение. Вторая линия — линия морального императива, воплощением которого Штаты были слишком долго — «Ответственность за защиту» чужого народа от его правительства, особенно когда об этой защите никто не просит.

В 2002 году Пауэр издала книгу «Проблема из Ада», в которой описывалось, как сменяющее друг друга американское правительство на протяжении столетий не справлялось с предотвращением геноцидов и прочих массовых зверств.

Обама толком и не коснулся Сирии в своей речи в ООН.

На фоне массового недовольства американского населения повсеместным военным вмешательством в дела других государств, имевшего место при Буше-младшем, Обама сфокусировался на тезисе «Асад должен уйти». Более того, пришлось считаться с Россией, которая в 2015 году ввела на территорию Сирии свой военный контингент.





Результаты оказались неутешительными. Более того, стало понятно, что ни Путину, ни Асаду не подходит образ абсолютного зла, и они так же, как и международная коалиция, заинтересованы в решении существующих проблем.

У Путина, как и у Асада, когда-то были схожие проблемы: в 2011 году Асад не поступился ни перед чем, чтобы покончить с кризисом. Путин действовал в Чечне так же, всякий раз подчеркивая, что любые конфронтации с Западом только закалят Россию.

Сейчас, когда до окончания президентства Обамы осталось так мало времени, очевидно, что в Сирии он уже точно не станет геройствовать. Полмиллиона смертей, пылающий Ближний Восток и неконтролируемые потоки беженцев, направляющиеся в Европу — именно такой «багаж» останется следующему президенту Соединенных Штатов.

Появление России на мировой арене в виде реальной военной силы вынудило весь мир считаться с набирающей мощь державой. Только благодаря России Асад еще не прогнулся под нависшей над ним смертельной опасностью.

В начале этого года Обама в интервью журналу Atlantic заявил, что «видимость российского доминирования в Сирии является именно видимостью». Сейчас уже можно с уверенностью сказать, как в действительности обстояли дела, особенно после того, как США безропотно подписали соглашение о прекращении огня.





Ключевой загвоздкой в решении о прекращении огня для Штатов оказалась координация действий с Российской стороной. Американское командование опасалось, что могло быть использовано русскими для поддержки Асада. Для американцев в Сирии всегда действовали только две силы: Асад и джихадисты.

Последние несколько месяцев Обама стремился максимально понизить градус напряженности в Сирии, при этом не принимая никаких реальных стратегических решений. Путин же, наоборот, был полон решимости показать на что способен.

Пока администрация Обамы хватается за последнюю возможность хоть как-то продлить перемирие, терроризм ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.) стремительно распространяется по всему миру, в Европе растет ненависть к либеральным идеям, а Сирия стала угрозой для мировой безопасности.

Президента Обаму запомнят как человека, который ничего не смог противопоставить набирающей мощь России, а только стремился сгладить углы.

Алексей Громов

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