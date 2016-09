Полмиллиона смертей, пылающий Ближний Восток и беженцы: чем запомнился Обама

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи The devastation of Syria will be Obama’s legacy («Опустошение Сирии станет наследием Обамы»), опубликованную The Guardian.

Шаткое перемирие в Сирии, похоже, официально подошло к концу, однако слабая надежда на чудо все еще остается. После уничтожения гуманитарного конвоя под Алеппо Россия и Соединенные Штаты обменялись взаимными обвинениями, но реальность оказалась куда более прозаичной: американская дипломатия потерпела фиаско задолго до трагических событий.

На прошлой неделе, буквально через несколько часов после ошибочной бомбардировки (по удар попали сирийские правительственные войска, было убито более 60 человек) постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр сделала крайне нетипичное заявление, которое подтвердило все смутные догадки о наличии глубоких разногласий на самых верхах американского правительства.