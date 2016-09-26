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опубликовано редакцией на Переводике 25.09.16 19:25
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Протесты в Шарлотт продолжились после публикации видео полиции


Народные волнения в Соединенных Штатах Америки продолжаются. В связи с убийством темнокожего американца полицейскими, население города Шарлотт (Северная Каролина) вышло на улицу,как знак протеста против жестокости представителей охраны правопорядка.   Несколько дней назад в ходе обхода многоквартирного дома, в поисках подозреваемого в совершении преступления, полицейским показалось, что садящийся в машину мужчина имеет при себе оружие. Когда темнокожий житель дома вернулся, то полицейские открыли огонь на поражения из-за своих неоправданных никак подозрений. К сожалению, это не единственный случай, когда блюстители закона совершают убийство и, по традиции, не несут за него практически никакого наказания. По статистике от рук полицейский чернокожих американцев умирает на несколько процентов больше, чем остальное население. В связи с таким отчетливым проявлением расизма, население принимает участие в массовых демонстрациях против гегемонии. Многие африканцы стоят с плакатами в руках, где написано «Не убивайте нас», «Мне страшно, мой сын – черный», «Черные жизни тоже значат».   Как сообщают многие информационные агентства, протесты длятся уже практически неделю: огромное количество людей выходит поддержать демонстрантов, чтобы привлечь внимание правительства к серьезной проблеме – жестокость полиции. Многие люди стоят с листками, плакатами и прочем, где написано «Я следующий?», подобные вопросы отражают страх людей оттого, что они могут стать жертвами полицейских.   Нестабильная обстановка внутри американского общества привела к серьезному нагнетанию и проявлению агрессии, как у людей, так и у правоохранительных органов. К сожалению, правительство никак не собирается реагировать на тот факт, что в стране возрождается расизм, чему способствует, кстати, широкая доступность огнестрельного оружия, а также возможность его использовать. 

статью прочитали: 157 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Анибал Ганибалович, 25.09.2016 20:42:26
А наши соплежуи ни одного закона не приняли который осуждает убийство в США
Цитировать Имя
curioso, 25.09.2016 22:59:03
В сети (на многих ресурсах) публикуется занятная информаци об этих ушлёпках-протестантах.
Интересен факт якобы организованного завоза этого гуано к местам "протестувания". И делается это структурами, которые финансирует дружбан Сорос. Спланировано это действо (по версии WSJ) было ещё до убийства. Интересное амерское кино получатся...

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