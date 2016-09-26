Преступления Саудовской Аравии спровоцировали революцию в мусульманском мире

Критика мусульманскими теологами и богословами Саудовской Аравии, которая поддерживает радикальные течения Ислама, постепенно начинает выходить за рамки российского медиапространства. Об этом пишет британская газета The Independent.

Как сообщает издание, Эр-Рияд продолжает вести разрушительную войну в Йемене, поддерживает радикальные группировки в сирийском конфликте и ваххабитские движения по всему миру, за что подвергается критике со стороны мировой общественности.

Однако критика до определенного времени не носила открытого характера. Только по результатам Всемирной исламской конференции в Грозном ваххабитскому движению было дано определение «опасной деформации» суннитского Ислама. Соответствующая фетва была согласована 200 мусульманскими исламоведами, в число которых вошел ректор одного из самых авторитетных центров изучения Ислама – университета Аль-Азхар (Египет), Ахмад Аль-Тайеб.

23 сентября The Independent впервые осветила критику Саудовской Аравии как со стороны шиитов, так и со стороны суннитов по всему миру.

В статье говорится о полном отсутствии освещения результатов грозненской конференции в западных СМИ. С другой стороны, такой подход уже был опробован во время сирийского кризиса: «независимые» журналисты из стран Запада рассматривают конфликт исключительно однобоко, не давая читателю возможности для анализа реальной ситуации в стране.

Автор статьи подчеркивает, что название государства Саудовская Аравия ни разу не прозвучало в ходе конференции, однако признание ваххабизма экстремистским течением нанесло тяжелый удар по имиджу королевства. Причина кроется в том, что именно Саудовская Аравия ежегодно тратит миллионы долларов на спонсирование ваххабитских школ, мечетей и т.д. Естественно, саудовская сторона отрицает все эти обвинения, считая, что мировая общественность несправедливо осудила королевство.

Однако автор статьи указывает на то, что серьезный конфликт разразился не на пустом месте. Поводом для недовольства мусульманской общины действиями Саудовской Аравии стала трагедия, произошедшая во время хаджа в прошлом году. Иранская сторона убеждена, что власти королевства предприняли недостаточное количество усилий для спасения большего числа жизней жертв этой трагедии. В частности, по словам журналиста Independent, верховный лидер Ирана Аль-Хаменеи обвинил службы безопасности Саудовской Аравии в помещении раненых и погибших в результате той давки рядом друг с другом. Ответом на это с саудовской стороны стала критика Ирана в попытке проводить неудачную пропаганду.

После того, как Иран не получил от Саудовской Аравии гарантий страхования паломников в этом году, Аль-Хаменеи принял решение о бойкотировании хаджа. И это, по словам автора статьи, является уникальным случаем, когда государство – «хранитель двух святынь Ислама» подвергается одновременной критике от представителей обоих основных течений этой религии.

Автор акцентирует внимание читателей на двух основных вопросах, сформировавшихся по результатам конференции в Грозном: если Саудовская Аравия не может считаться представителем суннитского Ислама, то кто должен занять это место? Каково будущее Саудовской Аравии? Ответ на любой из этих вопросов, по мнению автора, может стать поводом для начала революции в мусульманском мире.

Алексей Громов