В Душанбе обсудили угрозы со стороны ИГИЛ для стран Центральной Азии





Мировому сообществу угрожает террористическая организация Исламское государство. Боевики постоянно проводят вербовку среди населения многих стран и особое внимание уделяют государствам Центральной Азии.

Согласно идеологии исламистов, практически весь азиатский регион должен быть территориально подвластен боевикам для установления халифата и продвижения экстремистской идеологии. Для воплощения задуманного исламисты стремятся массово пробраться через границу и установить прочный транзит вооружения с Ближнего Востока в Центральную Азию.

Правительства таких стран, как Казахстан и Таджикистан, обеспокоены этой угрозой и постоянно организовывает встречи, где обсуждают вопросы касательно усиления безопасности на границах. Например, некоторые проблемы, связанные с антитеррористической деятельностью, обсуждались 23-его сентября в Душанбе на встрече президента Республики Таджикистан и общественного движения «Друзья России». Также в совещании приняли участие многочисленные эксперты и сотрудники некоторых министерств и ведомств, которые подтвердили, что на данный момент религиозный терроризм является одной из самых опасных и страшных проблем современности, бороться с которой необходимо совместно.

Во время согласования действий по защите границ было обсуждено много вопросов касательно деятельности правоохранительных органов, а также других специальных служб, которые занимаются ликвидацией террористических проявлений в стране, а также проводят профилактику преступлений экстремистского характера. На собрании представители различных ведомств сделали предположения о дальнейшем развитии событий на территории Ближнего Востока, а именно в Сирийской Арабской Республике и Ираке. По словам представителей ведомств, для того чтобы нейтрализовать боевиков исламистских подразделений, необходимо в кратчайшие сроки дестабилизировать ситуацию в стране и положить конец противостоянию между правительственными силами и повстанцами.

Таким образом, правительство стран Центральной Азии осознает опасность, возникшую по причине того, что они находятся под прицелом у боевиков, которые стремятся распространить свое влияние. Для того чтобы избежать активизации террористов внутри государств, власти активно занимаются вопросами усиления безопасности как приграничных зон, так и территорий внутри страны. Но, тем не менее, главы государств дают себе отчет в том, что в одиночку справиться с экстремистами практически невозможно, и поэтому призывают мировое сообщество к объединению.

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