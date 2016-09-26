Спокойствие после выборов в России: Запад не нашел, на что пожаловаться

Хотя незначительные неровности были подвергнуты критике, однако, несмотря на санкции, антипутинской недели в СМИ не было. Причина проста: это были самые справедливые выборы за последние годы, и ряд наблюдателей не смогли выявить серьезных нарушений, несмотря на напряженность между политическими соперниками - таким образом были предотвращены массовые протесты.

Прозрачная победа "Единой России"

Правящая партия "Единая Россия" во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым получила лучший результат, чем в 2011 году, и набрала почти 55 процентов. Также представительство в парламенте получили коммунисты и националистическая Либерально-демократическая партия с 13 процентами у каждой партии. Социал-демократическая партия управляемой оппозиции "Справедливая Россия" достигла чуть более 6 процентов.

Тем не менее, были недовольные с обеих сторон. В оппозиции это в основном те, кто не попал в Думу. Почти важнее самого результата выборов - тот факт, что новые представители воплощают легитимность выборов. На выборах 2011 года все же дошло до обширных протестов по стране после того, как иностранные наблюдатели отметили некоторые нарушения и в процессе выборов, и во время подсчета голосов.

Обширная подготовка вместе с международными наблюдателями

Выборы в 2016 году были подготовлены таким образом, чтобы соответствовать демократическим стандартам развитых стран и нормам международного права. Уже в июне председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин пригласил международных наблюдателей в Россию, в том числе президента Межпарламентской ассамблеи СНГ Владимира Андрейченко, а также представителей Беларуси, ОБСЕ, союза Южной Америки МЕРКОСУР, причерноморских государств и т.д. В общей сложности в Россию приехали более 1000 наблюдателей. Но особенно население в этот раз сочло выборы справедливыми. По мнению социологов, менее 18 процентов считали, что у правящей партии будет преимущество.

Представителю партии власти не удалось получить допуск

Почти десяток партии должны были пройти процесс регистрации. Так как уроки из ошибок прошлых лет были извлечены, никому не было в этот раз предоставлено никаких льгот – любой кандидат, независимо от партии, должен был пройти ту же саму процедуру. Особую шумиху вызвало недопущение к выборам государственного советника из Якутии Андрея Борисова, который баллотировался на переизбрание. Несмотря на то, что он представил свою кандидатуру в качестве представителя «Единой России», он был не допущен к участию в выборах из-за слишком большого количества недействительных заявлений о поддержке.

В общей сложности, имели место только очень незначительные нарушения, что признали даже представители оппозиции. Результат отражает голос российского электората, а также свидетельствует о доверии людей различных социальных слоев к правительству. На этот раз проголосовали граждане за тех, кто, по их мнению, понимает и будет отстаивать их интересы. Таким образом, состав Думы является репрезентативной смесью из фермеров, учителей, врачей, предпринимателей и т.д.

Большая уверенность избирателей в правительстве

Избиратели оценили постоянную и последовательную, понятную политику Путина и предпринятых им реформ. Этот процесс был начат им пять лет назад, с целью повышения политического участия граждан в строительстве гражданского общества. Это новое доверие избирателей, основанное на создании законодательных рамок и прозрачных правил. Стороны могут легко участвовать в выборах, губернаторы избираются, борьба за политическую власть стала более прозрачной, чтобы содействовать активному участию кандидатов. Также международное наблюдение за выборами было организовано, чтобы международные СМИ сами сообщили: "Путин допускает своих оппонентов к выборам".

Очистка и омоложение правящей партии

Предвыборная кампания была успешной в том числе, благодаря гладкой подготовке и организованности. Заместитель председателя администрации президента, Вячеслав Володин, который уже возглавлял президентскую избирательную кампанию 2012 года, на этот раз также отвечал за выборами в Думу. Во главе Центральной избирательной комиссии была известная правозащитница Элла Памфилова, которая в конце концов нашла лишь незначительные нарушения. Кроме того, это был первый случай выборной системы в правящую партию "Единая Россия", что позволило избирателям на прозрачных условиях предлагать кандидатов, и таким участвовать в политическом процессе более интенсивно, что объясняет высокий уровень поддержки партии власти, на этот раз в особенности в мегаполисах, и привело к глубокому очищению и омоложению партии.

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